Wemade applique une mise à jour approfondie de l'équilibre des compétences pour MIR4





Wemade a annoncé une mise à jour approfondie de l'équilibrage des compétences pour son MMORPG à succès MIR4 le 19 septembre.

La mise à jour contient des ajustements pour les compétences de combat de toutes les classes, y compris un effet de récupération de HP supplémentaire pour la classe Warrior, une augmentation du temps d'invincibilité pour le Lancer, une récupération de vitalité ajoutée pour le Sorcerer, une réduction accrue de la RES de débilitation de l'ennemi pour le Taoist, une réinitialisation du temps de recharge d'évasion avec certaines chances pour l'Arbalist et une récupération de vitalité supplémentaire pour le Darkist dans l'état d'Asura.

Parallèlement à ces ajustements, les étages les plus élevés de Magic Square et Secret Peak ont également été étendus jusqu'au 10ème étage. Cet étage peut être atteint via une expédition et contient des monstres jusqu'au niveau 175. Les joueurs peuvent affronter des joueurs d'autres serveurs de la même région et accomplir des missions récemment ajoutées pour obtenir divers objets, notamment « Epic Moonlight Stone » et « Legendary Darkened Enhancement Stone ».

Le 13e raid de boss «Frothing Sagittarion » a également été mis à jour pour que tous les joueurs de la même région puissent en profiter. 15 joueurs peuvent former un groupe de raid et vaincre le boss de niveau 190 « Frothing Sagittarion » pour obtenir des objets tels que « Epic Dragonsteel Box » et « Epic Divine Dragon's Dragon Artifact Enhancement Stone ».

Pour célébrer cette mise à jour, MIR4 organisera l'événement « Hunting Hour 7-Day Check-in » jusqu'au 3 octobre. Les joueurs recevront des objets tels que la « Legendary Hunting Potion » et la « Legendary Precision Potion » lors de cet événement. Et jusqu'au 16 octobre, des objets tels que « Legendary Blue Dragon Statue » et « Epic Divine Dragon's Enhancement Stone » seront disponibles lors de l'événement « Yiun's 14-Day Martial Art Log ».

From My Battle, To Our War! Des informations détaillées sur MIR4 sont disponibles sur le site officiel.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

19 septembre 2023 à 09:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :