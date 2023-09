Biologie médicale : le temps d'investir est venu





TORONTO, le 19 sept. 2023 /CNW/ - La biologie médicale joue un rôle primordial dans le système de soins de santé canadien. De fait, la plupart des actes médicaux nécessitent des analyses de laboratoire avant, pendant ou après le traitement. Par conséquent, le sous-financement de la biologie médicale peut avoir des conséquences disproportionnées qui se répercutent sur l'ensemble du système, générant des engorgements dans les tests de laboratoires, qui se traduisent par des retards considérables dans le diagnostic et le traitement des patients. C'est ce qui se passe actuellement au Canada, où le sous-financement chronique exacerbe les listes d'attente préexistantes et celles liées à la COVID-19, en plus de contribuer aux retards dans les diagnostics et les interventions chirurgicales.

Le secteur a besoin de se renouveler urgemment. Pour remédier à la situation, LabCANDx recommande au Canada d'investir 3,75 milliards de dollars sur cinq ans, soit 750 millions par an. Ce financement devra être ciblé et en adéquation avec les mandats du gouvernement fédéral. Cet investissement permettra de soutenir la volonté du gouvernement d'intégrer le développement des ressources humaines, l'innovation technologique et l'efficacité dans la prestation des soins de santé, ainsi que de soutenir la croissance économique à grande échelle dans les domaines clés suivants.

Formation et éducation. Partout au pays, le secteur de la biologie médicale vit une crise sur le plan des ressources humaines en santé (RHS) et souffre particulièrement d'une grave pénurie de personnel adéquatement formé. La capacité de formation est réduite en raison de coupes budgétaires, alors que la demande pour la main-d'oeuvre et le taux d'attrition sont en hausse en raison des départs à la retraite et de l'épuisement professionnel. La pénurie est généralisée; elle touche tant les technologues formés au niveau collégial que les spécialistes et les médecins formés à l'université.

Infrastructure. Le Canada a devant lui une occasion de mettre à niveau la capacité des laboratoires en harmonisation avec les mandats fédéraux et provinciaux en matière de santé. L'amélioration des capacités de l'infrastructure donnera des résultats concrets, en réalisant des économies et en sauvant des vies.

Technologies adéquates. Le système de santé canadien a sérieusement besoin d'investir dans de nouvelles technologies pour élargir la prestation des soins et réduire ses coûts. Nombreux sont les exemples de déploiement de technologies éprouvées qui ont changé considérablement la donne, notamment les technologies numériques, les analyses hors laboratoire, les unités de prélèvement mobiles et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM).

Télésanté. Des investissements ciblés dans la biologie médicale peuvent améliorer considérablement la qualité des soins prodigués aux communautés autochtones et aux collectivités éloignées ou rurales, en plus d'améliorer les résultats en matière de santé et de réduire le coût de la prestation des soins.

Médecine de précision. La médecine de précision contribue à réduire les coûts en santé par l'optimisation des traitements. Elle contribue également à améliorer les résultats pour les patients dans un éventail de domaines, notamment en oncologie et dans le traitement de maladies rares. Ce domaine s'avère prometteur et excitant, mais le Canada a du rattrapage à faire.

« La médecine de laboratoire est indispensable à la plupart des domaines de pratique de la médecine, y compris dans la détection précoce et le traitement optimal d'un large éventail de maladies », a déclaré David Hwang, B. Sc, M. D., Ph. D, FRCPC, du département de biologie médicale et de diagnostics moléculaires au Centre Sunnybrook des sciences de la santé. « Il est urgent d'investir dans l'éducation, les infrastructures et la technologie pour garantir d'excellents soins de santé à l'ensemble de la population canadienne et pour relever les défis majeurs liés aux retards croissants dans les interventions et les traitements. »

La coalition LabCANDx compte parmi ses membres des pathologistes, des cliniciens, des technologues et des administrateurs de plus de 35 organisations. Elle collabore avec les dirigeants des systèmes de santé pour s'assurer d'offrir le bon test au bon patient au bon moment et une interprétation pertinente permettant d'éclairer les décisions cliniques de manière à améliorer les résultats et la pérennité.

