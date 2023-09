Alithya obtient le prestigieux prix Inner Circle de Microsoft pour la 18e fois





MONTRÉAL, le 19 sept. 2023 /CNW/ - Groupe Alithya Inc. (TSX : ALYA) (NASDAQ : ALYA) (« Alithya ») a annoncé que sa pratique Microsoft Dynamics a remporté, pour une 18e année, le prestigieux prix Inner Circle 2023-2024 pour les applications d'affaires Microsoft. Cette distinction exclusive est décernée aux partenaires de Microsoft qui se démarquent grâce à leurs résultats exemplaires en matière de ventes et de satisfaction de la clientèle.

Les membres 2023-2024 sont invités à prendre part au Inner Circle Summit au printemps 2024, ainsi qu'aux rencontres virtuelles qui se déroulent de juillet 2023 à juin 2024. Ces dernières offrent une chance unique de discuter de stratégie avec les membres de la haute direction de Microsoft et d'autres partenaires de l'Inner Circle. Elles permettent aussi d'en apprendre davantage sur les feuilles de route et les plans éventuels de la société, d'établir de solides relations avec la direction et de participer à l'établissement des pratiques exemplaires.

Citation de Peter Jensen, chef de la stratégie de partenariat des applications d'affaires Microsoft :

« Le prix Inner Circle souligne le travail exceptionnel d'un groupe de partenaires qui ont contribué à l'accélération de la transformation numérique de leurs clients grâce aux solutions Dynamics 365 et Power Apps. Les partenaires de l'Inner Circle sont reconnus au sein du secteur pour l'excellence de leur expertise IP et de leurs capacités techniques à l'égard de Dynamics 365 et de la Power Platform de Microsoft. Leur dévouement envers la réussite de leurs clients et l'infonuagique de Microsoft leur a permis de se démarquer. Nous sommes donc honorés de compter Alithya parmi les membres de l'Inner Circle 2023-2024. »

Citation de John Scandar, vice-président principal, Pratique Microsoft Alithya :

« Nous sommes honorés de faire partie des partenaires admis dans ce groupe d'élite de l'Inner Circle pour une 18e année. Cette réalisation témoigne de notre relation solide et florissante avec Microsoft. Grâce à nos produits de propriété intellectuelle et aux plus récentes avancées de Microsoft, nous sommes en mesure d'accélérer la croissance et la réussite de nos clients. »

À propos d'Alithya

Alithya a reçu un prix Partenaire Microsoft de l'année 2023 et est finaliste dans 7 autres catégories, des gages de réussite attribuables à ses plus de 30 ans d'expérience dans le domaine. Alithya est l'un des plus importants partenaires de Microsoft en Amérique du Nord, avec une pratique qui couvre Dynamics, Azure, Power Apps, Modern Work, Adoption numérique et des solutions en matière de données. Alithya a aidé des centaines de clients issus de différents domaines, dont le secteur manufacturier, les soins de santé, les services professionnels, l'enseignement supérieur ou les services financiers, à tirer pleinement parti des technologies de Microsoft.

Forte de la passion et de l'enthousiasme de ses équipes internationales et talentueuses, Alithya se positionne au sommet de la vague numérique en tant que conseillère de confiance en matière de services stratégiques et technologiques. Une étape numérique à la fois, elle transforme le monde en étant portée par son expertise et son intelligence collective afin de développer des solutions TI pratiques et sur mesure qui répondent aux défis complexes que rencontrent ses clients. Fidèle à son nom, synonyme de vérité, Alithya promeut un modèle d'affaires qui délaisse le jargon technique du secteur pour favoriser la clarté et le franc-parler. Ses équipes travaillent de concert à la réalisation des cinq grands volets de l'entreprise : les stratégies d'affaires, la mise en oeuvre d'applications d'affaires, les services applicatifs, les données et l'analyse, ainsi que la perfectionnement numérique et habilitation au changement.

19 septembre 2023 à 07:30

