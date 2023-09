Cinq opérateurs de premier plan déploient la plate-forme de localisation d'Intersec dans le réseau 5G SA





La société Intersec annonce le déploiement de sa plate-forme de géolocalisation auprès de cinq opérateurs majeurs dans le réseau 5G standalone en Europe, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord.

PARIS, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Confrontés aux limites de leur plate-forme actuelle, ces opérateurs de télécommunications ont reconnu la nécessité d'une mise à niveau complète pour bénéficier des évolutions du réseau tout en se conformant aux nouvelles exigences règlementaires en matière de géolocalisation, énoncées par les autorités de régulation des télécommunications. Après une analyse et une évaluation rigoureuses, la solution d'Intersec s'est imposée :

Contrairement à ses concurrents, Intersec fournit une plate-forme de localisation hybride de bout en bout combinant de manière transparente des technologies de géolocalisation active et passive à très grande échelle. En s'appuyant sur plus de 30 techniques de localisation, dont le RF Fingerprinting et l'assisted-GNSS dans le réseau 5G, la solution atteint une précision inférieure à trois mètres, surpassant les autres fournisseurs dans des tests comparables, tout en fournissant un accès aux données en temps réel avec un temps de latence minimal.

La nature évolutive de la plate-forme permet de débloquer une variété de cas d'usage en matière de sécurité publique, y compris les alertes à la population, les communications en cas d'incident et les services d'intervention d'urgence, tout en offrant la souplesse nécessaire pour s'adapter aux besoins à venir.

La solution d'Intersec dépasse les attentes des opérateurs en proposant une précision exceptionnelle grâce au déploiement de technologies innovantes.

« Choisir Intersec, c'est choisir une présence locale, une équipe dévouée et à une technologie évolutive », a déclaré pour l'occasion Ingolf Ruh, Chief Revenue Officer. « Notre engagement à proposer des solutions innovantes et à dépasser les attentes des clients reste inébranlable. Ce succès nous ouvre la voie pour révolutionner le secteur et ouvrir de nouvelles perspectives de croissance. »

Cette collaboration permet aux opérateurs de téléphonie mobile d'explorer des opportunités commerciales au-delà des cas d'usage réglementaires. Les services de localisation de haute précision ouvrent de nouvelles opportunités pour les applications logistiques, le suivi des objets connectés ou les analyses géostatistiques, et positionnent les clients d'Intersec en tant que leaders du secteur dans leur région.

Intersec

Intersec est un leader mondial des métadonnées de télécommunications et des solutions de géolocalisation. Conçues par des experts en données rapides, nos solutions guident les opérateurs de télécommunications et les gouvernements dans leur révolution axée sur les données afin de créer une valeur tangible à partir des métadonnées de télécommunications, qu'il s'agisse d'avertir efficacement les personnes en cas de danger ou de créer de nouvelles sources de revenus. Nos 75 clients répartis dans 50 pays utilisent nos instruments pour localiser et cartographier près d'un milliard d'appareils mobiles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Chez Intersec, le concept de confidentialité dès la conception va bien au-delà des normes acceptées : il garantit la conformité réglementaire, quel que soit le lieu d'activité de nos clients. Pour en savoir plus, visitez le site intersec.com.

