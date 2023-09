MediaGo présentera sa plateforme mise à jour au DMEXCO 2023





SAN FRANCISCO, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- MediaGo, la plateforme de publicité intelligente de Baidu Global Business Unit, participera au DMEXCO 2023 pour présenter les dernières avancées de la plateforme s'appuyant sur la technologie d'apprentissage profond, ainsi que sur d'autres technologies et capacités améliorées.

« Nous sommes ravis de participer à nouveau au DMEXCO en 2023 pour renouer avec nos partenaires et montrer comment notre plateforme MediaGo améliorée aide les partenaires à atteindre une croissance rapide, un retour sur investissement accru et des performances publicitaires optimales », a déclaré Rena Ren, responsable des ventes et du développement commercial chez Baidu Global Business Unit.

Au cours de l'événement, MediaGo présentera sa plateforme Demand-Side (DSP), qui est un moteur de publicité intelligente basé sur l'apprentissage profond qui a noué d'importants partenariats avec des éditeurs de premier plan du monde entier pour fournir un répertoire publicitaire de haute qualité générant plus de 30 milliards d'impressions publicitaires chaque mois. Utilisant la technologie des réseaux neuronaux profonds avec plus d'un milliard de paramètres, la plateforme axée sur les performances traite plus de 500 000 requêtes publicitaires par seconde, évalue les performances publicitaires et développe des stratégies d'enchères intelligentes et optimales en temps réel.

MediaGo DSP s'attache à maximiser le retour sur investissement pour les annonceurs grâce à la technologie d'apprentissage profond. La plateforme utilise la prédiction et l'optimisation en temps réel pour améliorer les taux de conversion de l'entonnoir publicitaire, tandis que sa technologie Smartbid développée de manière indépendante alimente les stratégies d'enchères intelligentes pour des répertoires publicitaires de haute qualité, auxquels s'ajoute un réseau mondial de médias soigneusement sélectionnés qui offre une visibilité de premier ordre. En exploitant ces innovations, MediaGo DSP crée une valeur tangible pour les annonceurs.

Pour prendre rendez-vous lors du DMEXCO les 20 ou 21 septembre dans l'espace de networking de Baidu MediaGo (hall 7, stand CO27), veuillez contacter : [email protected].

À propos de MediaGo

MediaGo est une plateforme publicitaire intelligente appartenant à Baidu Global. S'appuyant sur la technologie IA sous-jacente de Baidu et basée sur des algorithmes d'apprentissage en profondeur, MediaGo permet aux entreprises de toutes tailles de créer une valeur tangible. Avec 12 centres opérationnels dans le monde, MediaGo a fourni avec succès des services de croissance commerciale localisés et complets à plus de 10 000 partenaires.

Pour en savoir plus sur MediaGo, rendez-vous sur : https://www.mediago.com/ .

