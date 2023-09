Ingenico et Diggecard présentent une solution intégrée de cartes-cadeaux pour les acquéreurs utilisant PPaaS, la plateforme de paiement "en tant que service" d'Ingenico.





PARIS, 19 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Ingenico, leader mondial des solutions d'acceptation de paiements, et Diggecard, expert mondial en technologie de cartes-cadeaux, annoncent l'intégration des services de Diggecard sur PPaaS, la plateforme innovante d'Ingenico dédiée aux paiements sur le cloud. Cette intégration coïncide avec le lancement des services de cartes-cadeaux sur PPaaS, assurant une harmonisation des paiements et des services associés.

Diggecard propose une gestion complète des cartes-cadeaux, qu'elles soient physiques ou numériques, en point de vente. Cela englobe l'émission, le rachat, ainsi que la consultation des soldes et des dates d'expiration. Les cartes-cadeaux numériques peuvent être envoyées par SMS, e-mail ou via un code QR. De plus, Diggecard offre une gamme étendue de fonctionnalités d'analyse pour aider les commerçants à mieux comprendre leurs clients.

Grâce à sa technologie en marque blanche, Diggecard permet aux commerçants d'accéder à une gamme complète de services de cartes-cadeaux autonomes. PPaaS simplifie l'intégration pour les acquéreurs, rendant les programmes de cartes-cadeaux accessibles à un plus grand nombre de commerçants et ouvrant ainsi de nouvelles sources de revenus. Les cartes-cadeaux sont reconnues comme un moyen efficace d'augmenter les revenus des commerçants. Avec PPaaS, même les petits commerçants ont accès aux fonctionnalités autrefois réservées aux grandes enseignes. Ils peuvent aussi optimiser l'utilisation des cartes-cadeaux gérées par Diggecard, remplaçant par exemple les remboursements en espèces, garantissant ainsi la réutilisation des fonds lors d'achats ultérieurs.

Pour les partenaires d'Ingenico ? banques, acquéreurs et autres prestataires ? les services comme les cartes-cadeaux sont essentiels pour fidéliser et augmenter leurs revenus. PPaaS offre une solution rapide et économique.

"Grâce à la plateforme innovante PPaaS d'Ingenico, nous pouvons offrir des solutions de cartes-cadeaux non seulement aux grandes entreprises, mais aussi aux PME. Cette alliance avec PPaaS facilite le déploiement rapide de nos services à l'échelle mondiale", a déclaré Kristian Stølen, cofondateur de Diggecard.

Giulio Montemagno, directeur général de PPaaS chez Ingenico, a ajouté : "Nous partageons avec Diggecard la vision d'élargir l'accès aux services de cartes-cadeaux. Nos clients souhaitent fournir les meilleurs services à leurs commerçants, et PPaaS est la solution idéale pour y parvenir efficacement."Haut du formulaire

À PROPOS D'INGENICO

Ingenico est le leader mondial des solutions d'acceptation des paiements. En tant que partenaire technologique de confiance pour les commerçants, les banques, les acquéreurs, les éditeurs de logiciels indépendants, les agrégateurs de paiements et les clients fintech, nos terminaux, solutions et services de classe mondiale permettent l'écosystème mondial de l'acceptation des paiements. Avec 45 ans d'expérience, l'innovation fait partie intégrante de l'approche et de la culture d'Ingenico, inspirant notre vaste et diversifiée communauté d'experts qui anticipent et contribuent à façonner l'évolution du commerce dans le monde entier. Chez Ingenico, la confiance et la durabilité sont au coeur de tout ce que nous faisons.

Plus d'informations sur Ingenico.com.

À PROPOS DE DIGGECARD

Diggecard est une société SaaS mondiale qui fournit des solutions de cartes-cadeaux de bout en bout aux banques, aux acquéreurs et aux fournisseurs de technologies pour les aider à enrichir la proposition de services de valeur à leurs commerçants. La plateforme Diggecard permet aux commerçants d'établir et de gérer des programmes de cartes-cadeaux omnicanaux, permettant la vente et l'échange de cartes-cadeaux physiques et numériques sur divers canaux de vente, y compris en magasin et en ligne. En rationalisant le processus d'intégration des commerçants et en offrant un back-office en libre-service, Diggecard permet aux commerçants de gérer la solution de manière indépendante, réduisant ainsi leur dépendance aux agrégateurs de marchands pour le support client et l'assistance continue. Cette gamme complète de fonctionnalités garantit une expérience transparente et sans friction pour les agrégateurs de commerçants et leurs clients, renforçant ainsi la position de Diggecard en tant que partenaire de confiance et fiable dans l'industrie des cartes-cadeaux.

Plus d'informations sur diggecard.com

