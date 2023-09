Xebia reçoit les AppMarket Solution Awards 2023 d'Appian





ATLANTA, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Xebia, pionnier et leader dans le domaine du développement de logiciels à code bas, a reçu le Cross-Industry Value Award aux AppMarket Solution Awards 2023.

Cette reconnaissance souligne l'engagement de Xebia envers l'innovation et l'excellence, et récompense ses efforts sans cesse renouvelés afin d'être le meilleur fournisseur de valeur pour les clients mondiaux dans tous les secteurs d'activité. C'est également la sixième année consécutive que Xebia remporte ce prix.

Les Appian AppMarket Solution Awards reconnaissent et célèbrent les partenaires Appian pour leur innovation, leur impact et leur exécution exceptionnels. Le Cross-Industry Value Award met en valeur la solution Procurement 360 de Xebia qui fournit un processus d'approvisionnement transparent de bout en bout. Procurement 360 rassemble les personnes, les données, l'IA et les processus pour éliminer les silos et fournir une solution unifiée et intégrée de l'achat au paiement. Comme le décrit Appian : « L'applicabilité de Procurement 360 dans tous les secteurs, combinée à une forte résonance parmi les publics cibles, offre une forte valeur intersectorielle. »

« Xebia s'est toujours avérée être un partenaire prolifique et prospère, comme en témoigne sa dernière réalisation : la solution Procurement 360 », a déclaré Ben Dudley, directeur de l'expérience communautaire chez Appian. « La solution Procurement 360 redéfinit les processus d'approvisionnement de façon transparente tout en intégrant des données provenant de diverses sources pour offrir une expérience d'approvisionnement exceptionnelle dans tous les secteurs. Nous sommes fiers du travail que cette équipe a accompli pour créer une solution de gestion des achats riche en fonctionnalités, agile, évolutive et parfaitement intégrable sur la plateforme Appian. »

Appian explique que les gagnants de ses AppMarket Solution Awards ont été évalués par un panel d'experts de l'industrie sur leur « utilisation innovante du dernier tissu de données Appian, l'automatisation des processus, l'expérience totale et le succès démontré ».

Les réalisations de Xebia lui permettent de réaffirmer sa position de leader dans le paysage de la technologie à bas code et illustrent encore davantage son engagement à propulser les industries dans l'avenir de l'automatisation.

« Nous tenons à remercier sincèrement Appian d'avoir récompensé Procurement 360 avec le prestigieux prix Appian App Market pour la sixième année consécutive », a déclaré Tarun Khatri, directeur général de Xebia Appian Practice. « Cette récompense souligne vraiment notre expertise dans l'écosystème Appian et notre engagement indéfectible à fournir des solutions innovantes qui apportent de la valeur à nos clients dès le départ. »

Pour plus d'informations sur Xebia et ses solutions à bas code révolutionnaires, rendez-vous sur le site Xebia.com .

À propos de Xebia

Xebia est un leader de la transformation numérique, au service des 250 plus grandes entreprises mondiales avec des solutions informatiques complètes. Opérant dans 16 pays avec des centres de développement aux États-Unis, en Amérique latine, en Europe occidentale, en Pologne, dans les pays nordiques, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, les experts de Xebia sont spécialisés dans le conseil technologique, l'ingénierie logicielle, le développement de produits, les données et l'intelligence artificielle, le cloud, le code bas,

la transformation agile et l'approche DevSecOps, ainsi que l'assurance qualité. En plus d'un service de conseil informatique et de développement de logiciels de premier ordre, Xebia propose des solutions standardisées et une formation efficaces grâce à son académie. Avec un taux de croissance annuel de 100 % depuis deux ans, Xebia est une force motrice sur le marché en pleine expansion de la transformation numérique. Récemment, Xebia a été reconnue par Everest Group comme leader dans le cadre de l'évaluation PEAK Matrix® Low-code Application Development Services 2023 pour les services Appian.

À propos d'Appian

Appian est une société de logiciels fournissant des solutions d'automatisation qui accélèrent la création d'applications et de workflow business à fort impact. Un grand nombre des plus importantes organisations du monde utilisent les applications Appian pour améliorer l'expérience client, atteindre l'excellence opérationnelle et simplifier la gestion du risque global et la conformité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site appian.com.

Contact :

Maureen Elsberry

Vice-présidente mondiale de la communications et de la rédaction

Xebia

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1883841/Xebia_Logo.jpg

18 septembre 2023 à 17:01

