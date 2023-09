La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario et l'AMF nomment CanDeal Benchmark Administration Services Inc. comme un « administrateur d'indice de référence désigné »





TORONTO et MONTRÉAL, 18 septembre 2023 /CNW/ - La Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) et l'Autorité des marchés financiers (AMF) ont nommé CanDeal Benchmark Administration Services Inc. comme « administrateur d'indice de référence désigné » et Term CORRA comme « taux d'intérêt de référence désigné » en vertu de Règlement 25-102 Designated Benchmarks and Benchmark Administrators (le « Règlement 25-102 »). Les ordonnances de la CVMO et de l'AMF entrent en vigueur le 15 septembre 2023.

En vertu du Règlement 25-102, les administrateurs d'indices de référence désignés sont responsables de la surveillance et de l'administration continues des indices de référence financiers, y compris la mise en oeuvre de mécanismes rigoureux de gouvernance, de méthodologie et de responsabilisation. Cette désignation marque une étape importante pour CanDeal, renforçant sa position de fournisseur autorisé de services de référence au Canada.

« À titre d'administrateur d'indice de référence désigné, CanDeal Benchmark Administration Services Inc. jouera un rôle essentiel pour assurer l'intégrité et l'exactitude de Term CORRA au sein du marché canadien. Cette désignation reflète l'engagement de CanDeal à maintenir des normes élevées de transparence et de gouvernance dans nos activités d'administration des données de référence », a déclaré Louise Brinkmann, responsable, Solutions CanDeal Benchmark.

Andre Craig, président de CanDeal Data & Analytics, a ajouté : « Nous sommes très heureux d'obtenir cette désignation auprès de la CVMO et de l'AMF. Cela souligne notre engagement à fournir aux acteurs du marché des services de référence fiables et transparents. Nous nous réjouissons à l'idée de continuer à contribuer à l'intégrité et à l'efficacité des marchés financiers du Canada. »

« Nous pensons que Term CORRA est important pour la transition réussie du marché canadien des prêts, des prêts hypothécaires commerciaux et du financement du commerce en fonction du taux CDOR, et nous sommes ravis que CanDeal soutienne les marchés dans cet effort », a déclaré Nick Chan, coprésident, sous-groupe du Term CORRA du Groupe de travail sur le taux de référence complémentaire pour le marché canadien (TARCOM) et premier directeur général et chef, Gestion des ressources financières, BMO Marchés des capitaux. L'engagement de CanDeal à l'égard de la transparence et du respect des normes réglementaires en fait un ajout précieux à la liste des administrateurs d'indices de référence au Canada. »

Pour de plus amples renseignements sur CanDeal Benchmark Administration Services Inc. et sa désignation à titre « d'administrateur d'indice de référence désigné », cliquez ici .

À propos de CanDeal Group

CanDeal Group est l'un des principaux fournisseurs d'un marché électronique et de services de données pour les titres de créance et les produits dérivés en dollars canadiens. CanDeal Innovations comprend CanDeal Data & Analytics (« CanDeal DNA »), qui offre le contenu en vente libre le plus complet et le plus précis offert par les concessionnaires et qui fournit des données de prix, d'analyse et de référence aux participants du marché, aux canaux de fournisseurs et aux fournisseurs de solutions de l'industrie. CanDeal Innovations comprend également CanDeal Solutions, qui offre des services mutualisés, y compris un service centralisé de connaissance du client pour le marché canadien. CanDeal Benchmark Solutions est une unité opérationnelle indépendante.

La division CanDeal Markets, qui représente la majorité des opérations électronique de titres d'emprunt au Canada, donne accès à un important bassin de liquidités pour les obligations du gouvernement, d'organismes, de provinces et de sociétés du Canada, ainsi que pour les instruments du marché monétaire et les swaps de taux d'intérêt.

Les parties prenantes de CanDeal comprennent BMO Nesbitt Burns Inc, Marchés mondiaux CIBC, Financière Banque Nationale Inc., RBC Marchés des Capitaux, Scotia Capital, Valeurs Mobilières TD et le Groupe TMX. Consultez le https://candeal.com .

