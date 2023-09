Annonce officielle par Ampace : Lancement du système BP et de la batterie « Kun-Era », qui ouvrent la voie à une nouvelle ère dans la transition énergétique mondiale, du carburant vers l'électricité





CHONGQING, Chine, 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Le 15 septembre, Xiamen Ampace Technology Limited (ci-après dénommée « Ampace »), une entreprise réputée pour son engagement dans la recherche et l'innovation en matière de batteries au lithium, a marqué sa présence inaugurale à la 21e Exposition internationale du commerce de la moto en Chine (CIMAMotor 2023 en abrégé). Lors de cet important événement, Ampace a dévoilé deux nouvelles offres : le système révolutionnaire BP et les batteries au lithium de pointe de la série « Kun-Era ». Ces lancements ont permis à la marque de s'emparer d'une part substantielle de l'industrie florissante des motos électriques. Parallèlement, Ampace a consolidé des accords de collaboration stratégique avec des partenaires industriels, dans le but de fournir à une base d'utilisateurs mondiale des solutions d'alimentation complètes, écologiques, intelligentes et sécurisées, adaptées aux voyages de courte distance, tout en contribuant à l'expansion de ces solutions sur les marchés internationaux.

Le Dr Yuan Qingfeng, directeur technique d'Ampace, a déclaré que le système BP, connu sous le nom de « Boost Power », représente un progrès décisif dans les matériaux utilisés par Ampace en amont. Il illustre la volonté inébranlable de l'entreprise d'encourager l'innovation et d'améliorer l'expérience de course ultime pour les motocycles électriques. En outre, il constitue la force motrice centrale des améliorations continues des performances de la batterie spécialisée « Kun-Era » pour les motocycles électriques. Le Dr Yuan a souligné que « cette augmentation de l'énergie cinétique est le résultat de progrès considérables dans des domaines tels que la sécurité, la légèreté et la prolongation de la durée de vie ».

Le Dr Yuan Qingfeng a expliqué que les matériaux du système BP, qui représentent la technologie des batteries de la prochaine génération, intègrent cinq piliers technologiques fondamentaux, en parlant des innovations technologiques et des caractéristiques remarquables de la série « Kun-Era ». Ces piliers harmonisent habilement les trois défis critiques que sont la densité énergétique, la stabilité et les performances dynamiques. Cette intégration facilite l'extension efficace de l'autonomie, améliore l'expérience exaltante des courses de haute puissance et garantit une conception légère de la batterie et du véhicule, ce qui permet de produire des batteries pour automobile au lithium de qualité supérieure.

Ampace, fruit d'une collaboration entre deux grandes entreprises mondiales de batteries au lithium, Contemporary Amperex Technology Limited (CATL) et Amperex Technology Limited (ATL), met à profit la richesse de l'expertise technologique de pointe en matière de batteries au lithium acquise depuis plus de vingt ans par ses sociétés mères.

Tout au long de l'exposition, Ampace a conclu des accords de coopération stratégique avec d'importantes entreprises de véhicules électriques issues des marchés nationaux et internationaux. Ces entreprises comprennent des marques nationales bien connues telles que LONCIN, VMOTO, Yadea, Segway-Ninebot et CFMOTO, ainsi que la marque de l'écosystème des motocyclettes électriques d'Asie du Sud-Est SWAP (énumérées dans l'ordre chronologique du partenariat).

