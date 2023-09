Le Canada annonce les toutes premières invitations à Entrée express pour les nouveaux arrivants ayant de l'expérience dans les métiers des transports





OTTAWA, ON, le 18 sept. 2023 /CNW/ - Le 31 mai, Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada a annoncé des changements à Entrée express permettant la sélection axée sur les catégories. Ces changements aident à pallier les pénuries de main-d'oeuvre en vue de soutenir un objectif économique déterminé en invitant des candidats ayant une expérience de travail précise ou des compétences en français à présenter une demande de résidence permanente.

Aujourd'hui, l'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté, a annoncé que la première ronde d'invitations dans la catégorie des métiers des transports au titre de la sélection axée sur les catégories s'ouvrira cette semaine. Cette priorité accordée aux nouveaux arrivants ayant de l'expérience dans le secteur des transports, y compris les conducteurs ou conductrices de camions commerciaux, les pilotes et les monteurs ou monteuses d'aéronefs, aidera le secteur à attirer les travailleurs qualifiés dont il a besoin partout au pays.

Le système canadien Entrée express est maintenant adapté en vue d'offrir une voie simplifiée et efficace aux personnes ayant une expertise dans les domaines essentiels. En invitant en priorité les nouveaux arrivants qualifiés ayant de l'expérience dans les métiers des transports, le Canada vise à répondre à la demande croissante de travailleurs et à pourvoir des postes clés qui contribuent à la croissance économique et au progrès du pays.

La sélection axée sur les catégories témoigne de l'engagement du Canada à attirer les personnes les plus talentueuses dans le monde et aide à répondre aux besoins en travailleurs des transports pour soutenir l'économie. Ces rondes de sélection axée sur les catégories se poursuivront tout au long de l'année, parallèlement aux rondes d'invitations générales et aux rondes propres aux programmes.

« Dans le cadre de la croissance de son économie, le Canada s'engage à améliorer les transports et les infrastructures afin d'assurer la circulation sûre et efficace des marchandises et des passagers dans tout le pays. La sélection axée sur les catégories nous aide à inviter de nouveaux arrivants ayant de l'expérience dans les professions du secteur des transports afin de combler d'importantes pénuries de main-d'oeuvre et d'assurer le succès du secteur canadien des transports. Je me réjouis à l'idée d'accueillir un nombre accru de travailleurs qualifiés dans notre pays, car leurs connaissances et leur expertise sont inestimables pour répondre aux besoins de notre marché du travail. »

- L'honorable Marc Miller, ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté

« Le secteur des transports est crucial pour notre économie et, si nous voulons que les choses continuent de bouger, nous devons investir dans les gens qui transportent les voyageurs et les marchandises. Grâce à cette nouvelle initiative, nous contribuons à combler une grave pénurie de main-d'oeuvre qualifiée tout en attirant de nouvelles personnes talentueuses dans les collectivités partout au Canada. Les camionneurs, les pilotes, les ingénieurs en mécanique aéronautique et les marins jouent un rôle essentiel dans notre économie et dans la vie des Canadiens. Pourvoir les postes vacants dans ces professions stimulera la croissance économique et créera des chaînes d'approvisionnement plus solides et plus résilientes. »

- L'honorable Pablo Rodriguez, ministre des Transports

