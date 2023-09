L'Aéroport Billy Bishop de Toronto lance une campagne publicitaire mettant en avant ses propres passagers, employés et partenaires





Cette campagne multiplateforme a pour but de faire connaître d'authentiques histoires vécues par des passagers, des membres du personnel et des partenaires de l'aéroport du centre-ville de Toronto

TORONTO, le 18 sept. 2023 /CNW/ - PortsToronto, la société qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto, a lancé aujourd'hui l'opération C'est mon aéroport, une campagne multiplateforme mettant en avant des expériences réellement vécues par des passagers, des membres du personnel et des partenaires de l'aéroport du centre-ville de Toronto.

Sous le titre d'appel C'est mon aéroport, cette campagne présente de véritables passagers, employés et partenaires racontant leurs expériences de voyage et exposant les raisons pour lesquelles ils ont choisi de prendre l'avion à l'Aéroport Billy Bishop, d'y travailler ou de collaborer avec lui. Les participants n'ont pas été rémunérés pour leur témoignage, dont le contenu ne leur a pas été dicté.

Parmi les thèmes ressortant des entretiens non préparés avec des passagers, employés et partenaires de l'aéroport, citons notamment la courte distance entre l'aéroport et le centre-ville, la possibilité de se rendre à l'aéroport à pied ou à vélo, le service courtois à la clientèle, les pratiques durables de l'aéroport, son impact économique, les perspectives de carrière en son sein et la proximité des certaines infrastructures torontoises comme les hôpitaux.

Différents supports - médias sociaux, presse, affichage, internet, etc. - seront utilisés pour les besoins de cette campagne, qui durera 16 semaines et pourra se prolonger sur certaines plateformes. Les écrans d'affichage numérique de l'aéroport serviront également de moyens de diffusion. Dans le cadre du processus de création publicitaire, un code QR a été intégré aux outils de la campagne afin de permettre aux gens de se connecter et de raconter à leur tour pourquoi ils choisissent l'Aéroport Billy Bishop. Ces nouvelles histoires serviront ensuite de base pour la prochaine campagne, prévue pour l'hiver 2024.

Découvrez d'autres histoires dans le cadre de la campagne C'est mon aéroport, ou racontez la vôtre ici.

Citation

« Les voyageurs aiment l'Aéroport Billy Bishop pour l'expérience unique qu'il propose. Son succès tient à sa commodité, à son accessibilité, à l'amabilité de son personnel et aux incroyables paysages qui l'entourent », a déclaré Deborah Wilson, vice-présidente des Communications et des Relations publiques pour PortsToronto - la société qui possède et exploite l'Aéroport Billy Bishop de Toronto.

« Il n'est pas rare que les passagers racontent leurs histoires et expériences mettant en évidence les avantages qu'il y a à passer par l'Aéroport Billy Bishop - et ce sont ces anecdotes qui nous ont donné l'idée de lancer la campagne C'est mon aéroport. Nous avons communiqué avec des passagers qui avaient publié des messages au sujet de l'aéroport dans les médias sociaux, et leur avons proposé de participer à notre campagne. Ce sont donc leurs histoires et publications réelles que nous avons utilisées, ainsi que des citations tirées d'entretiens non préparés. Nous avons également mis en avant les histoires et expériences que le personnel et les partenaires de l'Aéroport Billy Bishop avaient à raconter. Les messages des personnes participant à cette campagne ne leur ont pas été dictés, car nous tenions à présenter d'authentiques expériences vécues par des passagers et employés de l'Aéroport Billy Bishop. »

À propos de l'Aéroport Billy Bishop de Toronto

Desservant plus de 20 villes au Canada et aux États-Unis, et proposant des possibilités de correspondance pour plus de 80 destinations internationales grâce au réseau de ses compagnies aériennes, l'Aéroport Billy Bishop est un important point d'accès et un moteur essentiel de l'économie de Toronto, puisqu'il accueille habituellement environ 2,8 millions de passagers chaque année. L'Aéroport Billy Bishop est réputé pour l'expérience de voyage unique qu'il propose, mais aussi pour son efficience et son service à la clientèle exceptionnels - ce qui lui a valu de remporter toute une série de prix attribués en fonction de l'avis des passagers. La priorité étant de rendre son fonctionnement plus propre, plus écologique et plus silencieux, d'importantes améliorations ont été apportées à l'Aéroport Billy Bishop de Toronto ces dernières années, afin de lui permettre d'atteindre ses objectifs de développement durable, qui font l'objet de comptes rendus annuels. Cet aéroport est exploité par PortsToronto, qui en est propriétaire.

SOURCE PortsToronto

18 septembre 2023 à 10:25

Communiqué envoyé leet diffusé par :