Pharmanovia acquiert le portefeuille mondial concernant le système nerveux central (SNC) de Sanofi

Pharmanovia, une entreprise pharmaceutique mondiale qui commercialise de nouveaux médicaments et dynamise, prolonge et élargit le cycle de vie des médicaments existants, a annoncé aujourd'hui l'expansion de son portefeuille dans le domaine neurologique avec l'acquisition de 11 marques de médicaments de la classe du système nerveux central (SNC) auprès de l'entreprise mondiale de soins de santé, Sanofi.

Ces marques recouvrent quatre domaines thérapeutiques où les besoins suivants associés aux troubles du SNC ne sont pas satisfaits : psycholeptique, anxiolytique, antiépileptique et antipsychotique.

Le clobazam appartient à la classe des benzodiazépines et peut être prescrit chez certains patients pour traiter l'anxiété, avec ou sans insomnie ou certains troubles psychiatriques.1 Les marques acquises sont les suivantes : Frisium®, Sentil®, Urbanyl®, Urbanil®, Urbanol®, Urbadan®, Noiafren® et Castilium®*. Frisium® peut également être prescrit comme traitement d'appoint de l'épilepsie.1

Le phénobarbital (marque : Gardenal®*) est prescrit comme anticonvulsivant pour traiter toutes les formes d'épilepsie, à l'exception des crises d'absence.2

La cyamemazine (marque : Tercian®*?) est prescrite pour traiter certains types de troubles psychotiques, l'anxiété chez les patients pour lesquels les autres traitements ont échoué, ainsi que certains types de dépression en association avec un autre antidépresseur.3

La prochlorpérazine (marque : Stemetil®*) est prescrite pour traiter les vertiges, les nausées et les vomissements dus à diverses causes. Elle peut également être utilisée pour d'autres affections telles que la schizophrénie, la manie aiguë et comme adjuvant pour le traitement à court terme de l'anxiété.4,5

Le Dr James Burt, CEO de Pharmanovia, a signalé : « La décision de Sanofi de céder à Pharmanovia ce portefeuille constitué concernant le SNC, avec des marques de premier plan telles que Frisium® et Gardenal®, est une reconnaissance de notre expertise en neurologie, de nos capacités en matière de gestion du cycle de vie et de notre réputation de partenaire de confiance dans le domaine des cessions. Nous sommes très heureux à l'idée d'utiliser ces connaissances et notre plateforme mondiale pour garantir que ces médicaments importants continuent non seulement à être disponibles pour les millions de patients qui en ont besoin, mais aussi qu'ils continuent à évoluer afin de pouvoir répondre aux besoins des patients, grâce à notre gestion du cycle de vie ».

« Grâce à cette acquisition, non seulement nous renforçons notre présence géographique, mais nous offrons également des produits qui présentent une synergie évidente avec notre portefeuille existant et les principales sous-thérapies que sont la santé mentale et l'épilepsie, pour lesquelles il existe encore d'importantes lacunes à combler ».

Notes à l'attention des rédacteurs

*Toutes les indications ne sont pas approuvées sur l'ensemble des marchés. Pour les indications locales, il est conseillé de vérifier l'étiquette locale indiquant son approbation. ?Tercian® est disponible uniquement en France.

À propos de Pharmanovia

Pharmanovia est une entreprise mondiale de gestion du cycle de vie des soins de santé. Notre objectif est de rendre les médicaments adaptés au futur, afin d'améliorer la vie des patients dans le monde entier.

Pour ce faire, nous améliorons les médicaments existants en redécouvrant, en redéfinissant ou en réorganisant des marques emblématiques afin d'améliorer les résultats et l'expérience patient, à la fois par le biais d'un développement interne et de partenariats stratégiques.

Notre équipe diversifiée et en pleine croissance est présente dans plus de 160 pays à travers le monde pour fournir des solutions de haute qualité, de manière éthique et durable, dans nos quatre principaux domaines thérapeutiques : l'endocrinologie, la neurologie, le cardio-vasculaire et l'oncologie.

Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur le site www.pharmanovia.com

À propos de Sanofi

Sanofi est une entreprise mondiale innovante dans le domaine des soins de santé, qui poursuit un seul objectif : se lancer à la poursuite des miracles de la science afin d'améliorer la vie des gens. Son équipe, répartie dans une centaine de pays, s'attache à transformer la pratique de la médecine en s'efforçant de rendre possible ce qui est impossible. Sanofi fournit des options thérapeutiques susceptibles de changer la vie et une protection vaccinale pouvant sauver des vies à des millions de personnes dans le monde, tout en plaçant le développement durable et la responsabilité sociale au coeur de ses ambitions.

Sanofi est cotée sur EURONEXT : SAN et NASDAQ : SNY.

