Les mises en chantier d'habitations sont demeurées stables en août

OTTAWA, ON, le 18 sept. 2023 /CNW/ - La tendance des mises en chantier d'habitations est demeurée stable en août. Elle se chiffrait à 244 507, en hausse de 0,8 % par rapport à celle de 242 552 relevée le mois précédent, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations au Canada.

Dans l'ensemble des régions du pays, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 1 % en août (252 787) par rapport à juillet (255 232).

Dans les centres urbains (10 000 habitants et plus), le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 1 %, pour se chiffrer à 233 075 en août. Il a baissé de 1 % dans le segment des logements collectifs et augmenté de 2 % dans celui des maisons individuelles, pour s'établir respectivement à 191 250 et à 41 825.

Le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a diminué de 12 % à Vancouver et de 20 % à Toronto en août. Il a cependant augmenté de 41 % à Montréal, grâce à la hausse de 48 % observée dans le segment des logements collectifs.

Dans les régions rurales, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier est estimé à 19 712.

« La tendance et le nombre désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier sont demeurés stables en août par rapport au mois précédent. Malgré cela, les mises en chantier d'habitations sont en baisse en 2023, sauf en Ontario et en Colombie-Britannique. La bonne nouvelle, c'est que les mises en chantier de logements collectifs ont contribué à contrebalancer les fortes baisses des mises en chantier de maisons individuelles survenues dans toutes les provinces cette année. Selon les renseignements sur le marché, les ensembles de logements collectifs mis en chantier durant les mois occupés de la saison estivale ont probablement été financés quelques mois auparavant. Ainsi, l'effet des plus récentes hausses des taux d'intérêt sur la construction ne s'est pas encore fait sentir », a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL.

Toronto et Vancouver affichent de bons résultats cette année par comparaison à l'an dernier. De janvier à août 2023, les mises en chantier d'habitations y ont augmenté de 28 % et de 47 %, respectivement, par rapport à la même période en 2022 . Ainsi, l' Ontario et la Colombie-Britannique sont les seules provinces au Canada où le cumul annuel des mises en chantier est en hausse.

Les données sur les mises en chantier d'habitations sont rendues disponibles le onzième jour ouvrable de chaque mois. Nous publierons les données sur les mises en chantier de septembre le 17 octobre à 8 h 15 (HE).

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées, car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Les définitions et méthodes d'enquête permettent de mieux comprendre les fondements du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché.

En tant que source fiable d'information sur le logement, la SCHL fournit des données, des résultats de recherche et des renseignements impartiaux sur le marché de l'habitation pour aider à combler les lacunes dans les connaissances et à approfondir la compréhension des enjeux complexes liés au logement, en vue d'éclairer les décisions stratégiques futures. Les statistiques sur les mises en chantier d'habitations permettent d'analyser l'activité mensuelle et trimestrielle sur le marché du neuf et de faire des comparaisons d'une année à l'autre. Les données que nous recueillons dans le cadre du Relevé des mises en chantier et des achèvements et du Relevé des logements écoulés sur le marché nous aident à obtenir un portrait clair de l'offre de logements à venir et sont utilisées dans nos divers rapports sur le logement.

Août 2022 Août 2023 % Août 2022 Août 2023 % Août 2022 Août 2023 % Provinces (10 000+) T.-N.-L. 84 45 -46 18 22 22 102 67 -34 Î.-P.-É. 16 23 44 49 51 4 65 74 14 N.-É. 176 100 -43 296 126 -57 472 226 -52 N.-B. 163 124 -24 397 476 20 560 600 7 Atlantique 439 292 -33 760 675 -11 1,199 967 -19 Qc 493 359 -27 2,559 2,628 3 3,052 2,987 -2 Ont. 2,389 1,348 -44 6,598 5,923 -10 8,987 7,271 -19 Man. 248 143 -42 295 374 27 543 517 -5 Sask. 116 103 -11 320 325 2 436 428 -2 Alb. 1,290 1,091 -15 1,522 2,246 48 2,812 3,337 19 Prairies 1,654 1,337 -19 2,137 2,945 38 3,791 4,282 13 C.-B. 587 524 -11 3,171 3,408 7 3,758 3,932 5 Canada (10 000+) 5,562 3,860 -31 15,225 15,579 2 20,787 19,439 -6 Régions

métropolitaines Abbotsford-Mission 38 28 -26 18 7 -61 56 35 -38 Barrie 165 40 -76 68 76 12 233 116 -50 Belleville - Quinte West 28 18 -36 15 4 -73 43 22 -49 Brantford 141 2 -99 106 12 -89 247 14 -94 Calgary 510 495 -3 672 1,185 76 1,182 1,680 42 Chilliwack 19 23 21 17 62 265 36 85 136 Drummondville 16 29 81 14 29 107 30 58 93 Edmonton 586 481 -18 533 990 86 1,119 1,471 31 Fredericton 74 32 -57 90 30 -67 164 62 -62 Greater/Grand Sudbury 32 6 -81 36 72 100 68 78 15 Guelph 16 9 -44 39 8 -79 55 17 -69 Halifax 47 24 -49 219 89 -59 266 113 -58 Hamilton 89 19 -79 82 207 152 171 226 32 Kamloops 16 0 -100 88 25 -72 104 25 -76 Kelowna 66 40 -39 556 70 -87 622 110 -82 Kingston 16 21 31 104 33 -68 120 54 -55 Kitchener-Cambridge-Waterloo 65 87 34 349 116 -67 414 203 -51 Lethbridge 24 7 -71 200 0 -100 224 7 -97 London 127 40 -69 43 111 158 170 151 -11 Moncton 44 43 -2 283 392 39 327 435 33 Montréal 114 62 -46 1,260 1,234 -2 1,374 1,296 -6 Nanaimo 22 20 -9 238 6 -97 260 26 -90 Oshawa 143 51 -64 233 27 -88 376 78 -79 Ottawa-Gatineau 290 216 -26 1,056 1,029 -3 1,346 1,245 -8 Gatineau 81 13 -84 8 309 ## 89 322 262 Ottawa 209 203 -3 1,048 720 -31 1,257 923 -27 Peterborough 52 19 -63 4 1 -75 56 20 -64 Québec 58 71 22 737 670 -9 795 741 -7 Red Deer 9 5 -44 4 13 225 13 18 38 Regina 22 30 36 41 60 46 63 90 43 Saguenay 41 33 -20 40 46 15 81 79 -2 St. Catharines-Niagara 117 58 -50 115 351 205 232 409 76 Saint John 26 33 27 0 36 ## 26 69 165 St. John's 68 35 -49 14 19 36 82 54 -34 Saskatoon 87 67 -23 269 257 -4 356 324 -9 Sherbrooke 35 30 -14 86 102 19 121 132 9 Thunder Bay 17 13 -24 0 93 ## 17 106 ## Toronto 689 390 -43 3,846 3,747 -3 4,535 4,137 -9 Trois-Rivières 28 8 -71 46 10 -78 74 18 -76 Vancouver 230 293 27 1,729 2,331 35 1,959 2,624 34 Victoria 56 22 -61 307 642 109 363 664 83 Windsor 76 38 -50 167 123 -26 243 161 -34 Winnipeg 207 123 -41 226 348 54 433 471 9 Toutes les régions 4,506 3,061 -32 13,950 14,663 5 18,456 17,724 -4

Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021. Source : SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

Données sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)





Juillet 2023 Août 2023 % Juillet 2023 Août 2023 % Juillet 2023 Août 2023 % Provinces (10 000+) T.-N.-L. 383 337 -12 159 279 75 542 616 14 Î.-P.-É. 173 246 42 612 612 - 785 858 9 N.-É. 1,706 1,205 -29 3,159 1,463 -54 4,865 2,668 -45 N.-B. 820 1,010 23 3,652 5,631 54 4,472 6,641 49 Qc 4,605 4,916 7 25,807 40,237 56 30,412 45,153 48 Ont. 14,455 13,231 -8 80,309 66,662 -17 94,764 79,893 -16 Man. 1,343 1,455 8 7,728 4,488 -42 9,071 5,943 -34 Sask. 886 1,112 26 3,924 3,900 -1 4,810 5,012 4 Alb. 12,032 11,999 0 25,746 26,863 4 37,778 38,862 3 C.-B. 4,705 6,314 34 42,965 41,115 -4 47,670 47,429 -1 Canada (10 000+) 41,108 41,825 2 194,061 191,250 -1 235,169 233,075 -1 Canada

(toutes les régions) 54,783 55,665 2 200,447 197,121 -2 255,232 252,787 -1 Régions

métropolitaines Abbotsford-Mission 250 320 28 168 84 -50 418 404 -3 Barrie 430 315 -27 732 912 25 1,162 1,227 6 Belleville - Quinte West 407 170 -58 48 48 - 455 218 -52 Brantford 338 10 -97 492 144 -71 830 154 -81 Calgary 6,083 5,691 -6 12,948 14,220 10 19,031 19,911 5 Chilliwack 160 285 78 160 744 365 244 1,029 322 Drummondville 272 387 42 396 348 -12 668 735 10 Edmonton 4,728 5,104 8 12,348 11,880 -4 17,076 16,984 -1 Fredericton 312 241 -23 2,232 360 -84 2,544 601 -76 Greater/Grand Sudbury 208 65 -69 1,044 864 -17 1,252 929 -26 Guelph 80 80 - 2,220 96 -96 2,300 176 -92 Halifax 693 407 -41 2,508 1,068 -57 3,201 1,475 -54 Hamilton 274 189 -31 396 2,484 ## 670 2,673 299 Kamloops 0 0 - 0 300 ## 0 300 ## Kelowna 393 465 18 672 840 25 1,065 1,305 23 Kingston 288 252 -13 4,416 396 -91 4,704 648 -86 Kitchener-Cambridge-Waterloo 753 899 19 2,676 1,392 -48 3,429 2,291 -33 Lethbridge 203 75 -63 36 0 -100 239 75 -69 London 761 389 -49 720 1,332 85 1,481 1,721 16 Moncton 206 343 67 1,164 4,704 304 1,370 5,047 268 Montréal 1,204 997 -17 10,152 15,029 48 11,356 16,026 41 Nanaimo 82 214 161 108 72 -33 190 286 51 Oshawa 911 562 -38 804 324 -60 1,715 886 -48 Ottawa-Gatineau 1,246 2,406 93 9,348 12,348 32 10,594 14,754 39 Gatineau 340 230 -32 1,020 3,708 264 1,360 3,938 190 Ottawa 906 2,176 140 8,328 8,640 4 9,234 10,816 17 Peterborough 73 114 56 0 12 ## 73 126 73 Québec 526 1,066 103 4,008 8,040 101 4,534 9,106 101 Red Deer 39 50 28 72 156 117 111 206 86 Regina 240 284 18 120 720 ## 360 1,004 179 Saguenay 163 219 34 2,952 552 -81 3,115 771 -75 St. Catharines-Niagara 418 544 30 1,212 4,212 248 1,630 4,756 192 Saint John 165 306 85 48 432 ## 213 738 246 St. John's 330 281 -15 156 228 46 486 509 5 Saskatoon 563 735 31 3,696 3,084 -17 4,259 3,819 -10 Sherbrooke 218 343 57 2,676 1,224 -54 2,894 1,567 -46 Thunder Bay 51 93 82 0 1,116 ## 51 1,209 ## Toronto 4,338 3,628 -16 56,736 44,964 -21 61,074 48,592 -20 Trois-Rivières 316 120 -62 1,548 120 -92 1,864 240 -87 Vancouver 2,393 3,278 37 33,012 27,972 -15 35,405 31,250 -12 Victoria 286 280 -2 5,136 7,704 50 5,422 7,984 47 Windsor 251 310 24 276 1,476 435 527 1,786 239 Winnipeg 1,121 1,257 12 7,452 4,176 -44 8,573 5,433 -37

Données pour 2022 fondées sur les définitions du Recensement de 2016 et données pour 2023 fondées sur les définitions du Recensement de 2021. Source : SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

