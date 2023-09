La convention mondiale de l'industrie manufacturière de 2023 se tiendra à Hefei, dans l'État d'Anhui, du 20 au 24 septembre





La Convention mondiale de l'industrie manufacturière de 2023 se tiendra à Hefei, dans la province de l'Anhui, du 20 au 24 septembre. La convention de cette année, qui a pour thème "Smart Manufacturing for a Better World", réunira les principaux fabricants de la province chinoise de l'Anhui, notamment les fabricants de véhicules à énergie nouvelle, de circuits intégrés et d'appareils électroménagers intelligents, afin qu'ils puissent présenter leurs atouts.

Selon les rapports, la Convention mondiale de l'industrie manufacturière comprendra des zones d'exposition pour les industries clés, les principaux pays producteurs, les chaînes industrielles avantageuses, la transformation numérique et les "petits géants" nationaux spécialisés et innovants. La convention se concentrera sur les dernières réalisations de l'industrie manufacturière mondiale, notamment les ordinateurs quantiques, les fusées puissantes, les trains maglev capables d'atteindre une vitesse de 600 kilomètres par heure, les systèmes de protonthérapie supraconducteurs et les presses de forgeage de précision de 80000 tonnes. Le nombre d'entreprises participantes et de zones d'exposition atteindra un niveau historique.

Depuis 2018, la Convention mondiale de l'industrie manufacturière s'est tenue avec succès à Hefei, la capitale de la province d'Anhui, pour la cinquième année consécutive. Elle a attiré plus de 14 800 invités, obtenu 3021 accords de projets et vu les investissements réels dépasser un trillion de RMB.

Cette conférence est sans aucun doute appelée à devenir une plateforme essentielle permettant aux professionnels du secteur d'échanger des idées novatrices, de partager des expériences inestimables et de mettre en place des projets de collaboration. L'événement annoncera une nouvelle ère de percées et de progrès dans l'industrie manufacturière mondiale.

18 septembre 2023 à 07:35

