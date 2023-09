Crown Aesthetics annonce le lancement de BIOJUVEtm, soin de biome cutané vivant, au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne





DALLAS, 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Crown Aesthetics (« Crown »), une division de Crown Laboratories, Inc, est ravie d'annoncer le lancement de sa toute dernière innovation, BIOJUVEtm, au Royaume-Uni, en Irlande et en Allemagne, le plus grand marché esthétique d'Europe. BIOJUVE est une nouvelle marque de biome cutané qui utilise une technologie de microbes vivants cliniquement éprouvée pour optimiser le biome cutané global et permettre d'obtenir une peau plus saine et d'apparence plus jeune.

BIOJUVE représente une approche révolutionnaire de la science de la peau, différente de tout ce qui a été fait auparavant. Développé par l'équipe R&D de Crown, dirigée par l'ingénieur tissulaire et généticien, le Dr Thomas M. Hitchcock, Ph.D., directeur scientifique, et soutenu par des dermatologues certifiés et des professionnels de l'esthétique de renommée mondiale, BIOJUVE se situe à l'avant-garde des avancées biologiques. Les centrales microbiennes de la TECHNOLOGIE XYCROBEtm brevetée produisent et délivrent naturellement, 24 heures sur 24, des BIOESSENTIALStm tels que des protéines, des polypeptides et des antioxydants pour optimiser la santé et la vitalité de la peau.

« Nous sommes ravis de pouvoir introduire notre dernière innovation, BIOJUVE, sur les marchés britannique et allemand », a déclaré Michael McKenna, vice-président exécutif et directeur général de Crown Aesthetics. « La marque a connu un succès considérable depuis son lancement aux États-Unis au début de l'année 2023. Elle a rapidement pris de l'ampleur grâce à la signature de plusieurs dermatologues de renom en tant qu'utilisateurs précoces. Nous nous réjouissons de l'expansion internationale de la marque et de la sensibilisation des consommateurs du monde entier à l'importance de maintenir un biome cutané sain grâce à BIOJUVE. »

« Nous recherchons toujours des solutions de soins de la peau à la pointe de la technologie qui s'appuient sur une science innovante et nous sommes intrigués par la philosophie qui consiste à traiter l'ensemble du biome cutané », a déclaré le Dr. Sonja Sattler . « Il ne fait aucun doute que BIOJUVE est différent, qu'il est unique et qu'il s'appuie sur une base scientifique solide, ce qui explique mon enthousiasme à l'égard de ce produit. »

BIOJUVE sera disponible auprès des prestataires de soins esthétiques dans toutes les régions. La gamme BIOJUVE devrait être étendue à l'UE en janvier 2024.

À propos de Crown Aesthetics

Leader mondial de la médecine esthétique, Crown Aesthetics s'est fixé pour mission d'aider les meilleurs cabinets d'esthétique du monde à développer leur activité. Les résultats spectaculaires que nous obtenons en matière de rajeunissement et de restauration nous aident dans cette tâche. Nos innovations mini-invasives - SkinPen®, le premier appareil de microneedling homologué par la FDA ; MicroPen EVOtm, également homologué par la FDA ; BIOJUVEtm, une nouvelle marque de biome cutané ; un système de plasma riche en plaquettes (PRP) ProGen Eclipse PRPtm ; VOTESSEtm, un système de santé capillaire ; et le protocole post-microneedling Skinfuse® - agissent comme des produits « passerelle » qui amènent de nouveaux patients très satisfaits dans les cabinets médicaux Basée à Dallas, au Texas, Crown Aesthetics établit les normes de l'industrie en matière d'efficacité, de sécurité et d'innovation. En conséquence, nos clients fournissent constamment les meilleurs soins esthétiques du secteur. Pour en savoir plus, consultez le site www.crownaesthetics.com .

À propos de Crown Holdings, Inc.

Société privée internationale entièrement intégrée, Crown s'engage à développer et à fournir un portefeuille diversifié de produits de soins de la peau esthétiques et thérapeutiques dans le but d'améliorer la qualité de vie de ses clients. Entreprise novatrice spécialisée en science de la peau, Crown s'efforce sans relâche d'atteindre l'excellence thérapeutique et d'améliorer les résultats pour les patients. Elle est d'ailleurs devenue un leader du secteur de la dermatologie et de l'esthétique. Crown figure depuis dix ans sur la liste Inc. 5000 (liste des entreprises privées à la croissance la plus rapide) et distribue aujourd'hui ses produits dans plus de 44 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.crownlaboratories.com .

