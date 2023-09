CAE augmente la capacité de formation des pilotes et du personnel de cabine à Madrid pour Air Europa





Déploiement d'un simulateur de vol B737NG

CAE Madrid deviendra la plaque tournante de la formation des pilotes et du personnel de cabine d'Air Europa

MADRID, le 18 sept. 2023 /CNW/ - CAE et Air Europa ont annoncé aujourd'hui qu'elles s'appuient sur leur partenariat de longue date pour signer un accord à long terme pour fournir la formation des pilotes et du personnel de cabine à Madrid, en Espagne. Dans le cadre de cet accord, CAE déploiera un simulateur de vol (FFS) B737NG à son centre de formation de Madrid en octobre 2023. Le FFS CAE 7000 XR-Series de niveau D de la dernière génération offrira une expérience de formation immersive aux pilotes et augmentera la capacité de formation pour soutenir la croissance d'Air Europa et d'Air Europa Express. De plus, CAE Madrid deviendra la plaque tournante de la formation du personnel de cabine d'Air Europa, avec un nouveau dispositif d'entraînement à la porte d'embarquement du B787 qui apportera de nouvelles capacités au centre de formation.

« La formation continue de nos professionnels est un élément clé de la stratégie opérationnelle d'Air Europa. Les solutions et les ressources de CAE sont une garantie d'efficacité et de bon service depuis des années, et nous sommes heureux de pouvoir renouveler cette confiance, d'autant plus que nous avons terminé le processus d'unification de notre flotte autour des modèles Boeing 737-800 et Boeing 787 », a déclaré John Baiget, chef de l'exploitation d'Air Europa.

« Avec le déploiement d'un FFS B737NG à la fine pointe de la technologie et d'un nouvel équipement de sécurité en cabine à CAE Madrid, nous ajoutons et centralisons une capacité essentielle de formation des pilotes et du personnel de cabine pour Air Europa et nous renforçons notre relation avec un partenaire de longue date », a déclaré Michel Azar-Hmouda, vice-président, Formation mondiale pour l'aviation commerciale à CAE. « Le rapport Prévisions en matière de talents en aviation de CAE prévoit que 44 000 nouveaux pilotes professionnels et 75 000 nouveaux membres d'équipage de cabine seront nécessaires en Europe au cours des dix prochaines années, et Air Europa peut compter sur CAE pour l'aider à assurer un bassin constant de professionnels hautement qualifiés pour ses activités en pleine croissance. »

CAE est le fournisseur de choix pour la formation d'Air Europa depuis 2010 et d'Air Europa Express depuis 2015. En plus de ses activités à Madrid pour Air Europa, CAE exploite un FFS B737NG à son centre de formation CAE Palma de Majorque - Air Europa. Plus de 800 pilotes et 2 000 membres d'équipage de cabine d'Air Europa et d'Air Europa Express seront formés chaque année dans les deux centres.

CAE Madrid est un centre de formation complet pour l'aviation commerciale qui offre une vaste gamme de solutions de formation pour les pilotes de ligne, le personnel de cabine et la formation initiale. Lorsque le simulateur B737NG entrera en service, le centre exploitera 12 simulateurs de vol pour les avions Airbus, ATR, Boeing, Bombardier et De Havilland, ainsi que des équipements pour la formation à la sécurité du personnel de cabine.

Une photo est disponible au Centre multimédia de CAE.

À PROPOS D'AIR EUROPA

Air Europa, qui exerce ses activités depuis 1986, est une compagnie aérienne espagnole membre de l'alliance SkyTeam. La flotte de 50 avions de la compagnie est l'une des plus modernes et des plus durables de l'industrie. Elle se compose de Boeing 787 Dreamliner et de Boeing 737 qui garantissent une efficacité et un confort maximums à ses passagers. Air Europa dessert plus de 55 destinations dans le monde entier et occupe une position stratégique dans la plateforme aéroportuaire Adolfo Suárez Madrid-Barajas, qui relie l'Europe et l'Amérique. L'entreprise se distingue par son engagement ferme en faveur du développement durable et de la décarbonation, ainsi que par son engagement en faveur de l'innovation grâce à la mise en oeuvre des technologies les plus avancées pour la numérisation et l'optimisation de ses processus. En outre, Air Europa offre un niveau élevé d'excellence à ses passagers et est régulièrement classée parmi les compagnies aériennes les plus ponctuelles en Europe.

À PROPOS DE CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux compagnies aériennes, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans environ 250 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute fidélité possible et des programmes de formation alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel mondial d'activités et de développement durable pour l'EX23.

