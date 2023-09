Les expéditions cumulatives de modules de 210 mm atteignent 150 GW, et les modules de 210 mm de Trina Solar représentant la moitié de ce total





Les expéditions cumulatives de modules de 210 mm ont atteint 150 GW fin juin, et les expéditions de Trina Solar représentent la moitié de ce total, selon TrendForce, le fournisseur mondial d'information commerciale.

Toujours selon TrendForce, la capacité de production des modules de 210 mm devrait atteindre 722 GW d'ici la fin de l'année, soit 69,83 % de la capacité totale. L'augmentation de la capacité et des expéditions démontre que les grands modules de haute puissance font rapidement progresser le développement de l'ensemble de la chaîne de valeur. De plus, la puissance de sortie des modules équipés de cellules de type n de 210 mm a dépassé les 700 W, ce qui souligne l'ouverture et l'innovation de la plateforme technologique de produits de 210 mm.

La capacité de production de tranches de 210 mm a augmenté de 89,3 % au cours de l'année, les modules de 210 mm représentant 70 % de la capacité totale pour les modules.

Les tranches de plus grande taille et plus minces ont progressé rapidement, les tranches de grand format dominent rapidement le marché, grâce à d'importantes réductions de coûts et à des améliorations de l'efficacité. D'après TrendForce, la capacité des tranches de grande taille devrait atteindre 878,6 GW cette année, ce qui représente une part de marché de 95,33 %. Il est particulièrement intéressant de noter que la capacité des tranches de 210 mm atteint 357,2 GW, soit 89,3 % de plus que l'an dernier.

Selon TrendForce, la capacité des cellules de grand format devrait atteindre 1 136,2 GW cette année, soit 96,93 % de la capacité totale. La capacité des cellules de 210 mm devrait atteindre 899,9 GW, une augmentation de 179 % par rapport à l'an dernier. Cette croissance portera également sa part de marché à 76,8 %.

Dans le segment des modules, TrendForce estime que la capacité des modules de grand format atteindra 961 GW cette année, avec une part de marché de 92,84 %. La capacité de production des modules de 210 mm devrait passer à 722 GW, une augmentation de 116 % par rapport à l'an dernier, ce qui représente 69,83 % de la capacité totale. On prévoit que la capacité continuera de croître au cours des prochaines années, ce qui renforcera la position dominante des modules de grande taille sur le marché.

Les modules de grande puissance et de grande taille représentent plus de 90 % des activités de soumission, et la pénétration du marché des modules de type n s'accélère

Favorisant une réduction des coûts, l'amélioration de l'efficacité et l'élargissement des paramètres d'application, les modules de grande puissance et de grand format représentent maintenant plus de 90 % des activités de soumission, ce qui en fait le choix populaire sur le marché final.

La capacité de soumission totale des modules PV en Chine au cours des sept premiers mois de l'année était de 137,78 GW. Les modules dont la puissance dépassait 540 W représentaient 98,37 % de la capacité de soumission totale, soit 135,5 GW. Les modules de grand format (182 mm/210 mm) représentaient 98,42 % de cette capacité, soit 135,6 GW. Les modules de type n ont atteint 18,8 %, soit 25,9 GW, et cette part continue de croître.

La forte demande a entraîné des expéditions cumulatives de modules de 210 mm de 150 GW.

À la fin de juin, les expéditions cumulatives de modules de 210 mm (y compris 210 R) s'élevaient à 150 GW, selon TrendForce. Parmi les expéditions de modules de 210 mm de 150 GW, Trina Solar était à l'origine de plus de 75 GW.

TrendForce prévoit que la réduction continue des coûts et l'amélioration de l'efficacité continueront de propulser l'expédition de modules de grand format cette année, avec des expéditions dépassant 85 % du total. De plus, les expéditions de modules de 210 mm devraient atteindre des niveaux records.

Des acteurs de premier plan dévoilent de nombreux produits de type n, dont des modules de type n de 210 mm qui font passer l'industrie à l'ère des 700 W+

La production de masse de modules Vertex N 700W+ permet à Trina Solar de mener le secteur vers l'ère du photovoltaïque 7.0. L'entreprise a déclaré dans son rapport financier semestriel que d'ici la fin de l'année, elle aura établi une capacité de production de 50 GW pour les tranches de type n et de 75 GW pour les cellules, dont les cellules de type n représenteront 40 GW.

Dans le domaine des modules de type n, les modules HJT sont principalement de 210 mm, tandis que les modules TOPCon sont principalement de 210 mm (210 R) et 19 X. Si l'on compare les modules de type n de 210 mm (210 R) aux modules de type n et 19 X, les premiers sont nettement plus performants que les seconds en matière de puissance de sortie.

La technologie de type n de 210 mm devrait ajouter une valeur accrue à l'ensemble de la chaîne industrielle et du marché final, favorisant ainsi le développement de grande qualité de l'industrie photovoltaïque.

