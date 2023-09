Les entreprises de l'USMCA sont en état d'alerte en raison de l'augmentation des retards de paiement, selon une enquête d'Atradius





La tendance à la hausse des retards de paiement a un impact sur les entreprises de la région États-Unis-Mexique-Canada (USMCA). Ceux-ci ont augmenté en moyenne de 13 % par rapport à l'année précédente. Le Canada est le pays le plus touché par les retards de paiement.

Les problèmes de trésorerie sont répandus dans toute la région.

Pour faire face au risque de crédit client, 53 % des entreprises de l'USMCA interrogées ont renforcé les contrôles de crédit internes et alloué des ressources supplémentaires à la résolution des factures impayées.

AMSTERDAM, 18 septembre 2023 /PRNewswire/ -- La principale préoccupation des entreprises interrogées dans la région USMCA est la détérioration considérable des habitudes de paiement des clients B2B, qui pourrait avoir un impact négatif sur les liquidités et la trésorerie. Les retards de paiement ont augmenté en moyenne de 13 % par rapport à l'année précédente, et de 30 % au Canada. Le niveau des créances irrécouvrables a également affiché une tendance à la hausse tant aux États-Unis qu'au Canada, ce qui a incité les entreprises de tous les secteurs à mettre en oeuvre des mesures énergiques pour atténuer l'impact du risque de crédit client dans un contexte économique difficile.

Une majorité d'entreprises de la région USMCA ont consacré plus de temps et de ressources à la poursuite des factures impayées alors qu'elles renforçaient leurs procédures internes de contrôle du crédit. La durée des délais de paiement accordés aux clients B2B a été resserrée, et le niveau des ventes B2B réalisées à crédit a également baissé, les entreprises essayant de se protéger contre les manques de liquidités. Lorsqu'elles recherchent un financement externe, la plupart des entreprises interrogées déclarent préférer emprunter par le biais de crédits fournisseurs plutôt que de recourir à des prêts bancaires plus coûteux.

Les effets de l'inflation persistante et l'incertitude entourant la volatilité des prix de l'énergie et des matières premières constituent une préoccupation majeure pour les entreprises de la région USMCA dans la perspective des mois à venir. Les entreprises interrogées ont déclaré craindre une augmentation des coûts ainsi qu'un effet d'entraînement sur d'autres secteurs et sur la dynamique de la chaîne d'approvisionnement. Parallèlement à ces inquiétudes, les entreprises craignent également des pénuries de liquidités dues à des retards de paiement dans le commerce interentreprises. Malgré ces inquiétudes, notre enquête auprès des entreprises de l'USMCA a révélé un sentiment d'optimisme pour l'avenir.

Ce sont là les principaux messages des entreprises interrogées aux États-Unis, au Mexique et au Canada dans l'édition 2023 de l'enquête du Baromètre Atradius des pratiques de paiement pour l'USMCA.

Pour approfondir les conclusions de l'enquête pour la région et chaque marché, des rapports détaillés peuvent être téléchargés dans l'édition 2023 de l'enquête Atradius Payment Practices Barometer pour l'USMCA en cliquant sur le lien suivant : https://group.atradius.com/publications/

