Xsolla lance Mall, un site de jeux vidéo en ligne





Xsolla, société mondiale de commerce de jeux vidéo, a annoncé une nouvelle destination en ligne appelée Xsolla Mall. Cette plateforme propose aux jeux vidéo d'héberger plusieurs pages d'atterrissage où les joueurs peuvent accéder à des objets exclusifs dans le jeu, à des réductions et à des expériences premium directement auprès des développeurs et des éditeurs ou par le biais de campagnes avec des créateurs de contenu et des fournisseurs de paiement.

Les développeurs ont la possibilité de présenter et de monétiser le contenu de leurs jeux sur une page d'atterrissage spécifique au sein de la plateforme, voire sur l'intégralité d'un jeu. Il y a déjà une bibliothèque croissante de jeux en nuage accessibles par le Xsolla Mall, soutenu par la solution Xsolla Cloud Gaming. Xsolla Mall réunit également le contenu des jeux vidéo et la commodité de plusieurs méthodes de paiement locales avec le pouvoir des créateurs de contenu et des influenceurs en une seule plateforme rentable, offrant un large éventail de possibilités de générer des revenus incrémentiels pour les jeux.

Xsolla Mall propose aux développeurs et aux éditeurs un nouveau canal de distribution qui leur permet de réduire les coûts globaux d'acquisition et de fidélisation des clients, d'accroître la notoriété de leur marque, d'augmenter l'engagement des joueurs et de générer plus de profits pour leur entreprise.

« Xsolla Mall donne accès à un nouveau canal de distribution direct au consommateur pour la diffusion de jeux et de contenu en jeu sur le web », indique Chris Hewish, président-directeur général de Xsolla. « Notre objectif est d'aider les développeurs à faire face aux défis actuels du marché, tels que le coût élevé de l'acquisition et de la fidélisation des joueurs, les frais de distribution élevés et l'augmentation du nombre de joueurs payants, afin qu'ils puissent gagner et conserver une plus grande part des bénéfices de la vente de leurs jeux et de leur contenu en jeu. Xsolla Mall s'inscrit parfaitement dans notre mission qui est de soutenir la communauté des joueurs en fournissant aux développeurs, aux influenceurs et aux joueurs une plateforme sûre, pratique et attrayante. »

Pour plus d'informations sur Xsolla Mall, veuillez consulter : https://xsolla.pro/xsolla-mall

18 septembre 2023 à 04:05

