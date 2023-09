Biocytogen lance officiellement la série RenMice®





Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd. (« Biocytogen », HKEX : 02315) annonce officiellement la série RenMice®, qui comprend une collection de souris à anticorps entièrement humains et de souris TCR développées indépendamment possédant une propriété intellectuelle exclusive. Le terme « Ren », défini comme « humain », vient du pinyin chinois pour « ? » (rén), qui intègre des éléments culturels orientaux et représente l'engagement de Biocytogen à développer des technologies innovantes qui font progresser la découverte, le développement et la fourniture de nouvelles thérapies bénéfiques pour la santé humaine. La série RenMice® comprend cinq souches de souris à anticorps entièrement humains/souris TCR : RenMabtm, RenLite®, RenNano®, RenTCRtm et RenTCR-mimictm. Ces souris fournissent un soutien solide pour la découverte d'anticorps monoclonaux entièrement humains, d'anticorps bispécifiques, de conjugués anticorps médicaments (CAM) bispécifiques, de nanocorps, de récepteurs de lymphocytes T (TCR) entièrement humains et d'anticorps mimiques des TCR. Biocytogen génère également plus de souches de RenMice entièrement humains pour les gènes de cluster MHC, les gènes de cluster de cellules NK et d'autres clusters de gènes à des fins diverses de développement de médicaments, qui seront intégrés dans le portefeuille de RenMice après un développement réussi.

Depuis son lancement en 2019, la série RenMice de Biocytogen a reçu une reconnaissance mondiale dans le domaine biopharmaceutique et biotechnologique. Au 30 juin 2023, Biocytogen avait conclu des accords de licence RenMice avec 20 entreprises biopharmaceutiques/biotechnologiques à travers le monde, et 42 projets de développement d'anticorps ciblés avaient été lancés. En outre, 50 accords de co-développement/d'octroi de licences/de transfert de médicaments anticorps ont été conclus avec des partenaires du monde entier. Étant donné que Project Integrum de Biocytogen a achevé plus de 900 projets de découverte d'anticorps à cibles spécifiques et identifié entre 400 000 et 500 000 molécules d'anticorps, le nombre d'accords externes de co-développement/d'octroi de licences/de transfert d'anticorps thérapeutiques devrait augmenter de manière significative. Le développement réussi de nouvelles plateformes RenMice renforcera encore les capacités techniques de Biocytogen dans la découverte de nouveaux médicaments et accélérera le développement de nouveaux traitements en collaboration avec des partenaires mondiaux.

La série RenMice et ses applications de découverte de médicaments

Souris RenMab : un modèle phare pour la découverte d'anticorps monoclonaux entièrement humains

Biocytogen a développé des souris RenMab à l'aide de sa technologie propriétaire SUPCE (Size-Unlimited Precise Chromosome Engineering), qui a permis le remplacement des gènes d'anticorps murins de chaîne lourde et légère des régions variables par les contreparties humaines correspondantes in situ. RenMab est donc l'un des rares modèles de souris disponibles qui possède le répertoire complet des gènes d'anticorps humains des régions variables. Après l'immunisation, les souris RenMab génèrent diverses séquences d'anticorps monoclonaux entièrement humains ciblant divers épitopes avec une affinité similaire à celle des souris sauvages. Il est important de noter que ces anticorps possèdent une excellente spécificité et d'excellentes propriétés physicochimiques et ne nécessitent pas d'humanisation in vitro supplémentaire, générant des économies de temps et de coûts considérables dans le développement en aval, et une probabilité élevée de succès de l'application clinique. En tant que modèle de souris à anticorps entièrement humains développé indépendamment en Chine, RenMab a reçu une autorisation de brevet chinois en 2023.

Souris RenLite : un modèle commun de chaîne légère pour la découverte d'anticorps bispécifiques entièrement humains et de CAM bispécifiques

À l'instar des souris RenMab, les souris RenLite présentent le remplacement in situ complet de gènes de chaîne lourde de région variable d'anticorps humains. Contrairement aux souris RenMab, les souris RenLite possèdent un seul gène de région variable des chaîne légère d'anticorps humains. En conséquence, les anticorps générés par les souris RenLite partagent une chaîne légère commune, réduisant efficacement l'inadéquation des chaîne lourde et légères lorsqu'elles sont assemblées en anticorps bispécifiques. En intégrant la technologie Knobs-into-Holes (KIH), le taux d'inadéquation de la chaîne lourde est également considérablement réduit, ce qui entraîne collectivement un taux de réussite de l'assemblage de plus de 95 %, réduisant considérablement la complexité du processus CMC. Les anticorps bispécifiques assemblés à partir d'anticorps dérivés de RenLite ressemblent à des anticorps monoclonaux et présentent des propriétés physicochimiques favorables, et peuvent être développés en CAM bispécifiques.

Souris RenNano : un modèle entièrement humain exclusivement de chaîne lourde pour la découverte de nanocorps

Les souris RenNano ont été développées par modification génétique de la région constante des anticorps chez les souris RenMab. Après immunisation, les souris RenNano produisent des anticorps entièrement humains exclusivement de chaîne lourde qui peuvent se lier à des antigènes sans une chaîne légère. Les anticorps exclusivement de chaîne lourde dérivés de RenNano possèdent diverses séquences CDR3 et peuvent reconnaître une variété d'épitopes avec une excellente spécificité et affinité. Les anticorps exclusivement de chaîne lourde dérivés de souris RenNano démontrent une fonction biologique robuste aussi bien in vitro qu'in vivo, ce qui les rend adaptés à diverses modalités médicamenteuses, y compris les anticorps bispécifiques, les anticorps multispécifiques et les thérapies cellulaires. En utilisant des souris RenNano, Biocytogen a lancé le « Nano 100 Project » en février 2023 pour découvrir des nanocorps thérapeutiques entièrement humains contre plus de 100 cibles différentes.

Souris RenTCR : une nouvelle plateforme de découverte de TCR entièrement humains

Développées à l'aide de la technologie SUPCE, les souris RenTCR peuvent produire directement des séquences de TCR entièrement humains après immunisation. Ces souris manquent de tolérance aux antigènes étrangers, tels que ceux des humains ou des virus, permettant la génération de TCR de haute affinité ciblant les AAT humains et les antigènes viraux. Ces TCR utilisent des gènes humains pour éviter les problèmes d'immunogénicité. En outre, ils ne nécessitent pas de mutagenèse supplémentaire pour améliorer l'affinité de liaison, réduisant ainsi le risque d'apparition d'une toxicité hors cible. L'utilisation de souris RenTCR pour la découverte de TCR humain ne nécessite pas d'échantillons de patients, contrairement à la thérapie traditionnelle de lymphocytes infiltrant la tumeur (TIL), et peut générer une gamme plus diversifiée de séquences de TCR que les TIL. Le lancement réussi des souris RenTCR accélérera les collaborations avec les instituts de recherche axés sur les molécules TCR thérapeutiques, y compris les sociétés de thérapie cellulaire TCR-T.

Souris RenTCR-mimic : modèles pour la découverte d'anticorps mimiques des TCR entièrement humains

Des souris RenTCR-mimic ont été développées par humanisation de molécules MHC de classe I chez les souris RenMab et RenLite. L'immunisation des souris RenTCR-mimic avec des complexes pHLA donne des anticorps TCR mimiques qui ciblent spécifiquement la pHLA sans reconnaître les molécules HLA humaines. Contrairement aux anticorps traditionnels qui ne peuvent reconnaître que la surface cellulaire ou les antigènes extracellulaires, les anticorps générés par les souris RenTCR-mimic peuvent cibler les antigènes intracellulaires en reconnaissant le complexe pMHC sur la surface cellulaire, élargissant considérablement la gamme de cibles thérapeutiques. Combiné à sa plateforme de dépistage des anticorps à haut rendement, Biocytogen peut rapidement identifier des anticorps TCR mimiques hautement spécifiques et à haute affinité, surmontant les limitations associées à une faible affinité et à l'évasion immunitaire tumorale causée par des TCR endogènes. Des séquences d'anticorps TCR mimiques entièrement humains peuvent être utilisées dans le développement d'engageurs de lymphocytes T et de thérapies CAR-T. Des anticorps TCR mimiques contre plus de dix AAT intracellulaires, antigènes CT, antigènes mutants et antigènes viraux ont été développés à ce jour.

Souris RenMice KO : découverte spécialisée pour les cibles complexes et Project Integrum

En raison de la présence de la tolérance immunitaire, il est difficile d'utiliser des méthodes classiques d'immunisation de la souris pour générer des anticorps ciblant les antigènes avec une homologie élevée entre l'homme et la souris. Éliminer le gène cible dans RenMice peut réduire la tolérance immunitaire à l'antigène, ce qui permet d'obtenir des anticorps entièrement humains à affinité élevée et hautement spécifiques contre les régions homologues et hétérologues après l'immunisation. Cette stratégie peut augmenter la diversité des anticorps contre des cibles difficiles comme les RCPG et les cibles hautement homologues, améliorant ainsi les taux de réussite du dépistage. Elle augmente également les chances d'obtenir des anticorps à réactivité croisée d'espèces, facilitant l'évaluation in vivo de l'efficacité et de l'innocuité de multiples espèces en aval. Au cours des trois dernières années, Project Integrum de Biocytogen a utilisé des souris RenMice KO pour développer des médicaments à anticorps entièrement humains contre plus de 1 000 cibles différentes. Cette initiative a permis d'obtenir de nombreux anticorps entièrement humains capables de reconnaître les différentes espèces et a mis sur pied une bibliothèque d'anticorps composée de 400 000 à 500 000 séquences d'anticorps, ce qui peut aider les partenaires à améliorer considérablement la prévisibilité du projet, à réduire les délais et les coûts de développement et à augmenter le taux de réussite du développement de médicaments.

À propos de Biocytogen

Biocytogen (HKEX : 02315) est une société mondiale de biotechnologie qui mène des recherches et développe de nouveaux médicaments à base d'anticorps grâce à des technologies innovantes. À l'aide de ses plateformes de souris propriétaires RenMabTM/RenLite®/RenNano® pour le développement d'anticorps monoclonaux, bispécifiques/multispécifiques et de nanocorps entièrement humains, Biocytogen a intégré ses plateformes in vivo d'évaluation de l'efficacité médicamenteuse et son expertise en matière de développement clinique afin de rationaliser l'ensemble du processus de développement des médicaments. Biocytogen entreprend un projet à grande échelle visant à développer des anticorps médicaments qui soient les premiers et/ou les meilleurs dans leur catégorie pour plus de 1 000 cibles, connu sous le nom de Project Integrum (plateforme RenMice® HiTS). Au 30 juin 2023, 50 accords de codéveloppement, d'octroi de licences ou de transfert d'anticorps thérapeutiques et 42 projets de licences RenMice® sur des cibles désignées avaient été conclus dans le monde entier, y compris plusieurs partenariats avec des multinationales pharmaceutiques. Le portefeuille de projets de Biocytogen est composé de 10 actifs principaux, avec des partenariats établis pour de multiples actifs cliniques. Biocytogen, dont le siège est à Pékin, possède des succursales en Chine (Haimen Jiangsu, Shanghai), aux États-Unis (Boston, San Francisco) et en Allemagne (Heidelberg). Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://en.biocytogen.com.cn.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

15 septembre 2023 à 16:55

Communiqué envoyé leet diffusé par :