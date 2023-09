Kindeva Drug Delivery nomme Brian Schubmehl au poste de Directeur des ressources humaines





Kindeva Drug Delivery (Kindeva), une organisation de développement et de fabrication à façon (CDMO) de dispositifs d'administration de médicaments, a annoncé que Brian Schubmehl avait rejoint la société en tant que directeur des ressources humaines.

M. Schubmehl apporte plus de deux décennies d'expertise en matière de leadership mondial diversifié et de haut niveau, dans le domaine du capital-investissement, des start-ups et des entreprises cotées en bourse. Avant de rejoindre Kindeva, Brian était vice-président des ressources humaines mondiales chez Curia, où il a piloté l'expansion de 1 500 à 3 700 employés et développé des stratégies clés qui ont permis le succès de l'organisation. Au début de sa carrière, il a été directeur des ressources humaines mondiales pour Whirlpool Corporation, où il a veillé à ce que les acquisitions se déroulent sans heurts, géré les transitions critiques et soutenu la croissance de l'organisation. Il a également été directeur des opérations chez Spheris, où il a dirigé la planification des effectifs et l'affectation des ressources aux États-Unis et en Inde. Chez Kindeva, Schubmehl dirigera les efforts et la culture des ressources humaines de l'entreprise en tant que membre de son équipe de direction.

« Brian a consacré l'ensemble de sa carrière de plus de 20 ans à la création de valeur par le développement de stratégies de performance, l'excellence opérationnelle, l'alignement des fonctions RH sur les besoins de l'entreprise, et bien d'autres choses encore », a déclaré Milton Boyer, PDG de Kindeva. « En tant que directeur des ressources humaines, son expertise et son leadership permettront à Kindeva d'étendre et de préserver ses atouts, alors que nous continuons à développer notre organisation en tant que force mondiale dans le domaine de l'administration combinée de médicaments ».

À propos de Kindeva Drug Delivery

Kindeva est une organisation mondiale de développement et de fabrication sous contrat qui se concentre sur les produits combinés médicament-appareil. Nous développons et fabriquons des produits dans une large gamme de formats d'administration de médicaments, notamment par voie pulmonaire et nasale, par voie injectable et par voie transdermique. Nos offres de services vont de la faisabilité à un stade précoce jusqu'au remplissage et à la finition de produits pharmaceutiques à l'échelle commerciale, en passant par la fabrication de systèmes de fermeture de conteneurs et l'assemblage de produits pharmaceutiques et d'appareils. Kindeva dessert une clientèle mondiale à partir de ses neuf sites de production, de recherche et de développement situés aux États-Unis et au Royaume-Uni. Pour plus de détails, rendez-vous sur www.kindevadd.com.

15 septembre 2023 à 16:00

