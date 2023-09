L&T Technology Services lance la deuxième édition des Digital Engineering Awards, en collaboration avec ISG et CNBC TV-18





L&T Technology Services Limited (BSE : 540115, NSE : LTTS), l'un des leaders mondiaux de l'ingénierie numérique et de la R&D, a annoncé aujourd'hui le lancement de la deuxième édition des Digital Engineering Awards, en association avec Information Services Group (ISG), l'un des principaux cabinets mondiaux d'étude et de conseil en matière de technologie, et la chaîne d'actualités économiques indienne, CNBC TV-18.

Les Digital Engineering Awards rendent hommage aux avant-gardistes du monde des affaires et de la technologie qui construisent un monde plus intelligent et plus durable grâce à des idées transformatrices issues de l'ingénierie numérique.

Les entreprises et leurs fournisseurs de services sont invités à soumettre leurs candidatures jusqu'au 5 octobre. Les lauréats seront annoncés lors d'un gala de remise de prix le 6 décembre à Dallas, Texas, États-Unis. Les lauréats des prix d'entreprise, sélectionnés par un panel mondial d'experts industriels, notamment des représentants d'ISG, seront nommés dans neuf catégories comprenant cinq prix d'équipe et quatre prix individuels :

Prix de l'équipe d'ingénierie du changement

Transformation numérique de l'année

Principale initiative en matière de développement durable

Programme d'ingénierie numérique de l'année

Produit d'ingénierie de l'année

Réalisation de la valeur

Prix individuels pour ceux qui ont l'ingénierie dans l'âme

Ingénieur numérique émérite

Ingénieur numérique de l'année

Ingénieure de l'année

Innovateur de l'année

Le gala inaugural des Digital Engineering Awards s'est tenu l'année dernière à Jersey City, dans le New Jersey, aux États-Unis, en présence de 120 candidats, dont faisaient partie plus de 70 entreprises mondiales de premier plan. Les lauréats, qu'il s'agisse d'ingénieurs individuels ou d'équipes, comprenaient des représentants d'Airbus, d'American Honda Motor Co./Honda Marine, de Chevron, d'ExxonMobil, de GE Healthcare, d'Intel Corporation, de Microsoft, de Rolls-Royce et de Qualcomm Technologies.

À cette occasion, M. Amit Chadha, CEO et directeur général chez L&T Technology Services, a déclaré : « Nous sommes très fiers d'avoir pu assister à l'immense succès des premiers Digital Engineering Awards, qui ont célébré des innovations perturbatrices dans une grande gamme de technologies de pointe, dans les secteurs de l'automobile, de l'aérospatiale, des produits industriels, des télécommunications, de la construction d'usines et des appareils médicaux. Alors que notre engagement reste indéfectible en faveur de la recherche et développement dans le domaine de l'ingénierie, visant à façonner l'avenir grâce aux merveilles de l'ingénierie, nous sommes heureux de poursuivre nos efforts en nous focalisant sur l'innovation et le leadership exceptionnels, fers de lance de la transformation vers un avenir durable et numériquement autonome dès demain. ».

« L'ingénierie numérique est le tissu qui relie toutes les facettes du monde numérique et permet les futures innovations », a déclaré Michael P. Connors, président et CEO d'ISG ». « Suite au grand succès de la première édition des Digital Engineering Awards, nous sommes très heureux de collaborer à nouveau avec L&T Technology Services et CNBC-TV18 pour récompenser le travail exceptionnel individuel et en équipe aboutissant à des innovations révolutionnaires qui façonneront le paysage numérique pour les années à venir. ».

« Les Digital Engineering Awards ont un rôle clé à jouer pour promouvoir des solutions numériques d'avant-garde, à l'origine de l'immense croissance du secteur de l'ingénierie et de la recherche et développement. Notre rôle de partenaire média de L&T Technology Services correspond parfaitement à l'objectif de longue date de nos marques - CNBC-TV18 et Moneycontrol - à savoir éduquer le public pour qu'il connaisse les innovations et les développements dans le monde de la technologie et des affaires », a déclaré S. Shivakumar, président de News18 Studios.

À propos des Digital Engineering Awards

Les Digital Engineering Awards réunissent des leaders de l'industrie pour récompenser des réalisations exceptionnelles dans le domaine de la R&D et pour aider les organisations mondiales à concrétiser leurs idées transformatrices. La production des Digital Engineering Awards est réalisée par L&T Technology Services en association avec ISG, et avec CNBC TV18 comme partenaire média. Pour en savoir plus sur les Awards, rendez-vous sur le site Web (www.digitalengineeringawards.com) ou contactez-nous à l'adresse suivante [email protected]

À propos de Network18

Network18 Media & Investments Limited est un important conglomérat médiatique indien appartenant à Reliance Industries. L'entreprise exploite un large éventail de chaînes couvrant l'information, le divertissement et le contenu numérique. Son portefeuille comprend CNBC-TV18, CNBC-AWAAZ, CNBC-Bajar, CNN-NEWS18, News18 India et les chaînes d'information régionales News18 dans toutes les langues et sur tous les marchés.

À propos d'ISG

ISG (Information Services Group) est un cabinet mondial de recherche et de conseil en technologie de premier plan. Partenaire commercial de confiance de plus de 900 clients, dont plus de 75 des 100 premières entreprises mondiales, ISG s'engage à aider les entreprises, les organisations du secteur public et les fournisseurs de services et de technologies à atteindre l'excellence opérationnelle et à accélérer leur croissance. Le cabinet est spécialisé dans les services de transformation numérique, notamment l'automatisation, le cloud et l'analyse de données ; le conseil en sourcing ; les services de gouvernance et de risque gérés ; les services de portage de réseau ; l'élaboration de stratégies et d'opérations ; la gestion du changement ; l'intelligence de marché et la recherche et l'analyse technologiques. Fondée en 2006 et basée à Stamford, dans le Connecticut, ISG emploie plus de 1 600 professionnels digital ready, opérant dans plus de 20 pays : une équipe mondiale réputée pour sa pensée innovante, son influence sur le marché, sa grande expertise du secteur et de la technologie, et ses capacités de recherche et d'analyse de classe mondiale basées sur les données de marché les plus complètes de l'industrie. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur le site à l'adresse suivante www.isg-one.com.

À propos de L&T Technology Services Ltd

L&T Technology Services Limited (LTTS) est une filiale cotée en bourse de Larsen & Toubro Limited, spécialisée dans les services d'ingénierie et de R&D (ER&D). Nous offrons des services de conseil, de conception, de développement et de tests tout au long du cycle de vie du développement des produits et des processus. Nous comptons parmi nos clients 69 entreprises figurant au classement Fortune 500 et 57 des plus grandes sociétés d'ER&D au monde, dans les secteurs des produits industriels, des appareils médicaux, des transports, des télécommunications et de la high-tech, ainsi que des industries de transformation. Basés en Inde, nous comptons depuis le 30 juin 2023, plus de 23 300 employés répartis dans 22 centres de conception mondiaux, 28 bureaux de vente mondiaux et 102 laboratoires d'innovation. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site à l'adresse suivante https://www.LTTS.com/

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

15 septembre 2023 à 15:45

Communiqué envoyé leet diffusé par :