Xinhua Silk Road : L'économie nocturne devient un nouveau moteur de consommation pour le district de Kaifu à Changsha, dans la province du Hunan, en Chine centrale





PÉKIN, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- L'économie nocturne devient un nouveau moteur de croissance de la consommation dans le district de Kaifu à Changsha, dans la province centrale du Hunan, en Chine, et insuffle une nouvelle vitalité au développement économique de la ville.

L'économie nocturne désigne les activités commerciales qui se déroulent entre 18 heures et 6 heures du matin dans le secteur des services, notamment les achats, la restauration, les divertissements et les loisirs. Il s'agit d'une nouvelle force dans l'économie chinoise.

L'économie nocturne diversifiée est devenue un moyen important de répondre aux besoins personnalisés des consommateurs. En tant qu'élément important de l'économie nocturne de Changsha, plusieurs zones d'agglomération de consommation de tourisme culturel nocturne avec des scènes différentes ont émergé dans le district de Kaifu.

Le district de Kaifu s'est attaché à moderniser l'environnement de consommation et à optimiser le mode de fonctionnement des entreprises. Le bloc historique et culturel de la rue Chaozong est un exemple de réussite qui a été renouvelé de manière organique par le gouvernement du district de Kaifu. La plupart des attractions culturelles préservées de ce quartier brillent encore sous les feux de la rampe, et divers bâtiments modernes ont insufflé une atmosphère branchée à cette rue centenaire. La zone d'activité nocturne de ce quartier s'étend sur environ 40 000 mètres carrés, ce qui en fait une étoile montante de l'économie nocturne du district de Kaifu.

En outre, le district de Kaifu promeut son économie nocturne en combinant le commerce, le tourisme, la culture et la restauration, explorant ainsi un nouveau format commercial et une nouvelle voie de développement pour l'économie nocturne. Actuellement, un total de 11 rues commerciales caractéristiques et 9 centres commerciaux régionaux sont en activité pendant la nuit dans le district de Kaifu ; le modèle économique nocturne tridimensionnel et diversifié du district de Kaifu a été bien accueilli et salué par les consommateurs.

Il a été révélé que début 2019, le district a publié un programme de mise en oeuvre pour accélérer le développement de l'économie nocturne. Prochainement, le district de Kaifu prévoit d'enrichir davantage le contenu commercial de la consommation nocturne, d'organiser des activités culturelles sur le marché nocturne afin d'alimenter l'augmentation continue de l'économie nocturne.

Lien original : https://en.imsilkroad.com/p/336116.html

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2211721/Changsha.jpg

15 septembre 2023 à 11:29

Communiqué envoyé leet diffusé par :