Le téléviseur U8K de 100 po d'Hisense reçoit le prix du choix des éditeurs au salon CEDIA 2023





QINGDAO, Chine, 15 septembre 2023 /CNW/ - Hisense, la société mondiale d'électronique grand public et d'appareils électroménagers, est fière d'annoncer que son téléviseur U8K de 100 po a reçu un certain nombre de prix lors de l'édition 2023 du salon CEDIA, dont le prix Editor's Pick CEDIA 2023 de Sound & Vision, le prix Best of CEDIA du AVS Forum et le prix Best of Show CEDIA 2023 de Twice.

CEDIA est le plus grand salon à l'intention des professionnels du secteur de la maison intelligente et de l'audiovisuel en Amérique du Nord. On y présente une vaste gamme de produits et de technologies de pointe reliés à des gadgets de maison intelligents alimentés par l'IA, des solutions de travail à domicile, des systèmes résidentiels et de sécurité et d'autres solutions technologiques résidentielles.

Cette année, Hisense a présenté sa gamme complète de produits ULED TV et Laser TV, y compris un tout nouveau téléviseur U8K Mini LED de 100 po, le plus grand modèle du genre sur le marché. Le téléviseur U8K de 100 po est doté d'un éclairage mini-LED et d'un affichage de 144 Hz et offre un taux d'actualisation adaptatif pour les jeux de la prochaine génération. Il est également accompagné de NEXT-GEN TV, qui fournit le Wi-Fi6E favorisant une diffusion en continu et un divertissement 4K à distance, comme les événements sportifs en direct.

Après avoir fait une entrée remarquée au salon CES 2023 en janvier, les produits haut de gamme de la série U8 d'Hisense ont été introduits au sein de plusieurs marchés importants, dont l'Amérique du Nord, l'Europe, le Moyen-Orient, l'Australie et l'Afrique du Sud.

Proposant une image offrant jusqu'à 1 500 nits, sa technologie Mini-LED PRO offre plus de détails et de contraste qu'auparavant. Parallèlement, la technologie de couleurs Quantum Dot produit des longueurs d'onde de lumière extrêmement précises, permettant au téléviseur d'afficher plus d'un milliard de nuances de couleur.

Grâce à des technologies comme IMAX Enhanced, Dolby Vision et Filmmaker Mode, la série U8 d'Hisense offre aux consommateurs une expérience visuelle et acoustique immersive du cinéma à domicile, s'appuyant sur la conception d'une innovation basée sur des scénarios permettant à tous d'apprécier des films dans leur version originale, en haute définition.

À propos d'Hisense

Hisense est l'une des principales marques mondiales d'électroménager et d'électronique grand public. Elle oeuvre dans des domaines comme le multimédia (en particulier dans le domaine des téléviseurs intelligents), les appareils électroménagers et les technologies de l'information intelligentes. Hisense a connu une croissance rapide récemment et exerce maintenant ses activités dans plus de 160 pays.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2211083/1.jpg

15 septembre 2023 à 08:14

