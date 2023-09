Intraitable, le syndicat choisit de prolonger inutilement le conflit de travail





QUÉBEC, le 15 sept. 2023 /CNW/ - Depuis le printemps dernier, la Société des Arrimeurs de Québec tente de trouver un terrain d'entente avec ses employés syndiqués en vue d'en arriver à la signature d'une convention collective qui répondra aux attentes de chacune des parties et aux exigences d'une industrie en profonde transformation. Après 61 séances de négociations et des offres toujours plus généreuses, force est de constater que la partie syndicale est insatiable. Clairement, le syndicat continue d'ignorer les pas de géant franchis, et incidemment, de prolonger le conflit de travail. Une attitude incompréhensible, alors qu'on croyait, à tort, en être arrivés à une entente finale. Il est d'autant plus surprenant de voir les représentants syndicaux souligner le 1er anniversaire d'un conflit qu'ils ont eux-mêmes provoqué, faut-il le rappeler, en septembre 2022, alors qu'ils causaient des ralentissements de travail importants ayant toute l'apparence d'une grève dès le début des négociations.

Pourtant, la Société a présenté dans les dernières semaines une offre de règlement extrêmement généreuse, visant non seulement à bonifier les conditions de travail de ses employés, mais aussi à mieux concilier travail et famille, accroître la stabilité des horaires et permettre aux arrimeurs et aux débardeurs de Québec de continuer à se distinguer dans l'industrie nord-américaine par l'excellence de leur service et leur esprit d'innovation. La dernière proposition sur la table prévoit notamment :

Un salaire moyen annuel s'élevant à plus de 102 000 $ pour des semaines de travail de moins de 40 heures (37,26 heures) en moyenne.

s'élevant à plus de pour des semaines de travail de moins de 40 heures (37,26 heures) en moyenne. Des augmentations salariales de 3,5 % en augmentation composée par année, soit de 18,8 % sur 5 ans. Pour ce même salaire moyen, l'équivalent d'une hausse de 19 144 $ et un salaire moyen atteignant 121 144 $ d'ici 5 ans.

sur 5 ans. L'ajout d'un montant forfaitaire de 2 % pour la période d'échelonnant du 1 er août 2021 au 31 juillet 2022.

août 2021 au 31 juillet 2022. Dès l'entrée en poste, un taux horaire oscillant entre 33,66 $ et 67,32 $ (qu'il s'agisse de temps simple ou de temps double).

(qu'il s'agisse de temps simple ou de temps double). Après 5 ans de service, un taux horaire oscillant entre 40,09 $ et 80,18 $ (qu'il s'agisse de temps simple ou de temps double).

(qu'il s'agisse de temps simple ou de temps double). De nombreux avantages sociaux, dont plusieurs semaines de vacances.

À cela s'ajoutent des versements faits par l'employeur (entre 8,95 % et 16,6 %) dans le système de retraite et dans le plan d'assurance des débardeurs sans obligation pour l'employé de contribuer avec l'employeur à parts égales.

dans le système de retraite et dans le plan d'assurance des débardeurs pour l'employé de contribuer avec l'employeur à parts égales. La flexibilité des horaires priorisant des quarts de travail selon les choix des employés.

Des congés de fin de semaine pouvant durer 4 jours.

Des occasions de formation continue favorisant l'apprentissage.

Des perspectives professionnelles et des défis stimulants.

Nous avions l'occasion de bien faire les choses, de faire preuve d'audace et de créativité pour trouver un point d'équilibre et se donner une convention moderne, porteuse et qui reflète encore mieux les réalités de notre industrie et celles de nos clients et partenaires. L'employeur a proposé des avenues exceptionnelles aux limites de ses capacités financières.

Aujourd'hui, l'impasse demeure entière et plus que jamais, l'agenda réel du syndicat s'avère incompréhensible.

La Société des Arrimeurs de Québec n'accordera aucune entrevue.

SOURCE Société des Arrimeurs de Québec

15 septembre 2023 à 07:00

Communiqué envoyé leet diffusé par :