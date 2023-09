Le Chatbot Summit arrive au centre ExCeL London du 11 au 12 octobre, accélérant l'IA conversationnelle et générative





LONDRES, 15 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Chatbot Summit , la première série de conférences et d'expositions sur l'IA conversationnelle au monde, se rend pour la première fois au Royaume-Uni, après avoir réuni un écosystème de plus de 10 000 leaders lors d'événements déterminants pour le secteur, organisés à Tel Aviv, à Berlin et à Tokyo.

Le programme de cette année met en lumière les évolutions du secteur et les questions brûlantes. Yoav Barel, directeur général de Sunrize et président du Chatbot Summit, a déclaré : « Nous avons de nombreuses questions à aborder : Comment offrir des expériences en langage naturel aux clients et aux employés ? Les LLM peuvent-ils être maîtrisés ? Comment instaurer la confiance à l'aide des solutions d'IA ? Les leaders et les experts du secteur répondront à ces questions au cours de l'événement ».

Lors du Chatbot Summit, les délégués pourront écouter des intervenants de renommée mondiale qui tenteront d'apporter des éclaircissements sur ces sujets. Au nombre des intervenants figurent des dirigeants de grandes marques britanniques, telles que British Telecom, Mercedes-Benz, UBS et Miele, ainsi que des experts de grandes entreprises technologiques telles que AWS, Google, Microsoft, Meta et Rasa. Parmi les orateurs les plus en vue, citons :

le directeur des services numériques, consommateurs - monde numérique chez BT Group

le directeur du renseignement de McCann Worldgroup .

le responsable de la technologie vocale #HeyMercedes

le cofondateur et directeur technique de Rasa.

Le Chatbot Summit de cette année s'étend sur deux journées dynamiques. La première propose des ateliers exclusifs animés par des experts du secteur. La seconde combine une exposition et une conférence, avec du réseautage, des réunions individuelles, des présentations de produits et un concours de start-ups. La grande finale : la légendaire soirée « Bots After Dark » garantira une expérience inoubliable.

Et Barel de conclure : « Nous attendons ce moment avec impatience depuis notre création. Avec la montée en puissance de l'IA générative et des LLM, il est évident que les conversations avec des robots alimentés par l'IA sont inévitables pour les entreprises. Cependant, de nombreuses marques et organisations britanniques n'ont pas encore adopté cette technologie. Le Chatbot Summit vise à encourager la collaboration pour combler ce fossé et accélérer l'adoption de l'IA conversationnelle et générative. Nos intervenants, partenaires, startups et délégués jouent un rôle essentiel dans cette mission, pour assurer ensemble le meilleur. »

Joignez-vous à nous dans le cadre de l'un des événements technologiques les plus passionnants de l'année : Chatbot Summit à l'ICC ExCeL London. Ne manquez pas l'occasion d'obtenir votre inscription dès aujourd'hui à l'adresse www.chatbotsummit.com !

À propos de Sunrize Depuis 2016, Sunrize favorise l'essor des expériences d'IA en langage naturel grâce au Chatbot Summit. Notre événement stimule la collaboration et l'innovation entre les leaders du secteur, les universités, les géants de la technologie et les startups. https://www.chatbotsummit.com/

Contact pour les médias Mila Chipchev

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2210752/Chatbot_Summit.jpg

15 septembre 2023 à 05:56

Communiqué envoyé leet diffusé par :