IPA présente ses résultats financiers et ses récents points forts pour le premier trimestre de l'exercice 2024

IPA (IMMUNOPRECISE ANTIBODIES LTD.) (la « société » ou « IPA ») (NASDAQ : IPA), une entreprise de recherche et de technologie biothérapeutique axée sur l'IA, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2024, qui s'est terminé le 31 juillet 2023.

« Nous éprouvons une immense fierté à partager qu'ImmunoPrecise Antibodies a entamé l'année fiscale 2024 avec une vigueur et une détermination inégalées. Ce trimestre, nous n'avons pas seulement réalisé une poussée record de 21,3 % de notre chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année dernière, mais nous avons également vu notre usine de fabrication de protéines tirer parti de ses capacités accrues, marquant une croissance impressionnante de 44,0 % d'une année sur l'autre. Qui plus est, notre performance financière consolidée, y compris un changement significatif dans le revenu net avant impôts, une différence d'environ 6 millions de dollars par rapport au premier trimestre de l'année précédente, et une combustion trimestrielle réduite à 1,6 million de dollars canadiens, témoigne de notre engagement inébranlable envers l'excellence et la valeur pour les actionnaires », a déclaré la Dr Jennifer Bath, présidente-directrice générale d'IPA.

« L'intronisation toute récente de professionnels estimés tels que Chris Buyse, le Dr Barry Springer et Dirk Witters au sein de notre conseil d'administration signifie une ère nouvelle pour IPA », a poursuivi le Dr Bath. « Leur expertise collective, combinée au dévouement de notre direction, ouvrira une voie visionnaire pour l'entreprise. La perspicacité financière de Chris Buyse, l'expertise du Dr Springer dans le domaine des anticorps thérapeutiques et les connaissances approfondies de Dirk Witters en matière de levée de fonds et de leadership exécutif promettent d'amplifier notre trajectoire et de nous permettre de saisir les vastes opportunités qui s'offrent à nous.

Le soutien et la confiance indéfectibles de nos actionnaires ont été déterminants dans notre parcours, et, alors que nous entamons ce nouveau chapitre, nous restons plus que jamais engagés en faveur de l'innovation, de la collaboration et de l'excellence. Nous avons la certitude qu'avec notre trajectoire actuelle et les initiatives stratégiques en ligne de mire, l'avenir est d'une promesse inégalée pour IPA et toutes nos parties prenantes. »

IPA annonce les nominations de Chris Buyse, du Dr Barry Springer et de Dirk Witters au conseil d'administration à compter du 5 septembre 2023.

La société affiche un chiffre d'affaires trimestriel record, en hausse de 21,3 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

Le bénéfice net avant impôts est nettement plus élevé qu'au premier trimestre de l'année dernière, soit une différence d'environ 6 millions de dollars, une autre tendance positive pour deux trimestres consécutifs.

IPA réduit sa consommation trimestrielle à 1,6 million de dollars canadiens.

Le chiffre d'affaires trimestriel de l'usine de fabrication a augmenté de 44,0 % par rapport au même trimestre de l'année précédente.

IPA incorpore de façon transparente des techniques de laboratoire de pointe et des méthodologies computationnelles exclusives pour faire progresser la nomination de têtes de série thérapeutiques.

IPA fait appel à la banque d'investissement Jefferies.

Le dépôt d'un formulaire F-3 auprès de la SEC permet à IPA d'enregistrer des titres dans le cadre d'un « shelf offering ».

La filiale d'IPA, BioStrand, révèle un cas d'utilisation démontrant l'application de son logiciel pour résoudre le dilemme de l'intégration de l'information (Information Integration Dilemma - IID).

IPA présente une nouvelle plateforme d'humanisation in silico alimentée par HYFT, qui vise à bouleverser le marché des modèles d'animaux transgéniques.

BioStrand, filiale d'IPA, résout le dilemme de l'intégration de l'information (IID) pour la biologie des systèmes.

La présidente-directrice générale d'IPA fait des présentations inaugurales à la conférence Jefferies Healthcare et au NASDAQ.

Résumé financier du premier trimestre de l'exercice 2024*

(Toutes les comparaisons sont faites par rapport à la période terminée le 31 juillet 2022)

IPA a réalisé un chiffre d'affaires de 5,7 millions de dollars au cours des trois mois clos le 31 juillet 2023, soit une augmentation de 21,3 % par rapport aux trois mois clos le 31 juillet 2022.

La marge brute a augmenté de 12,7 % pour atteindre 2,8 millions de dollars pour les trois mois terminés le 31 juillet 2023, par rapport à la même période de l'année précédente.

IPA détenait une trésorerie de 6,8 millions de dollars au 31 juillet 2023.

*Exprimé en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Résultats financiers

Revenus et marge brute

IPA a enregistré des revenus de 5,7 millions de dollars au cours des trois mois terminés le 31 juillet 2023, soit une augmentation de 21,3 % par rapport aux trois mois terminés le 31 juillet 2022. Le bénéfice a augmenté de 12,7 % à 2,8 millions de dollars par rapport à la même période de l'année précédente.

Recherche et développement

Durant les trois mois clos le 31 juillet 2023, les frais de recherche et de développement ont diminué à 0,4 million de dollars, contre 6,2 millions de dollars durant les trois mois clos le 31 juillet 2022, principalement en raison d'une réduction significative des dépenses liées à la thérapie combinée à base d'anticorps PolyTope® de la Société. Les frais de recherche et de développement pour les trois mois clos le 31 juillet 2023 comprennent 0,3 million de dollars en coûts salariaux, y compris les paiements fondés sur des actions (0,3 million de dollars en 2022), et 0,2 million de dollars en frais de recherche (5,8 millions de dollars en 2022).

Ventes et marketing

Les dépenses de vente et de marketing ont totalisé 1,1 million de dollars au cours des trois mois terminés le 31 juillet 2023, comparativement à 1,0 million de dollars au cours des trois mois terminés le 31 juillet 2022. Les dépenses au cours des trois mois terminés le 31 juillet 2023 comprennent 0,8 million de dollars en coûts salariaux, y compris les paiements fondés sur des actions (0,7 million de dollars en 2022), et 0,2 million de dollars en coûts publicitaires (0,3 million de dollars en 2022).

Frais généraux et administratifs

Pour le trimestre terminé le 31 juillet 2023, les frais généraux et administratifs ont totalisé 4,6 millions de dollars, soit une augmentation de 0,4 million de dollars par rapport au trimestre terminé le 31 juillet 2022. Les augmentations notables comprennent les coûts salariaux de 0,1 million de dollars et les intérêts enregistrés sur les contrats de location de la Société de 0,1 million de dollars.

Liquidité et ressources en capital

Au 31 juillet 2023, IPA possédait 6,8 millions de dollars de trésorerie, contre 8,4 millions de dollars au 30 avril 2023, et disposait d'un fonds de roulement de 9,3 millions de dollars. Au cours du trimestre terminé le 31 juillet 2023, les liquidités utilisées pour les activités d'exploitation ont été de 0,7 million de dollars. Parmi les activités d'investissement, la Société a acheté du matériel pour un montant de 0,1 million de dollars, payé des paiements d'acquisition différés pour un montant de 0,1 million de dollars et vendu des actions de QVQ Holdings BV pour un montant de 0,1 million de dollars. Dans le cadre des activités de financement, la Société a remboursé des loyers pour un montant de 0,4 million de dollars.

Conférence téléphonique :

Date : Jeudi 14 septembre 2023

Heure : 10h30, heure de l'Est

Informations pour les participants :

ID de la conférence : 9236374

Numéro d'appel gratuit pour les participants : 1 (888) 550-5658

Numéro d'appel gratuit pour les participants : 1 (646) 960-0289

URL pour les participants : https://events.q4inc.com/attendee/997889510

La conférence téléphonique sera retransmise en direct sur le web et pourra être réécoutée via un lien fourni dans la section « Events » des pages IR de l'entreprise à l'adresse https://www.immunoprecise.com/investors.

Veuillez appeler le numéro de téléphone de la conférence cinq minutes avant l'heure de début. Un opérateur enregistrera votre nom et votre organisation.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd.

ImmunoPrecise Antibodies Ltd. détient plusieurs filiales en Amérique du Nord et en Europe, notamment des entités telles que Talem Therapeutics LLC, BioStrand BV, ImmunoPrecise Antibodies (Canada) Ltd. et ImmunoPrecise Antibodies (Europe) B.V. (collectivement, la « famille IPA »). La famille IPA est un groupe de recherche et de technologie biothérapeutique qui s'appuie sur la biologie des systèmes, la modélisation multi-omique et des systèmes complexes d'intelligence artificielle pour étayer ses technologies exclusives de découverte d'anticorps basées sur une bioplateforme. Ses services comprennent la découverte, le développement et l'octroi de licences de produits biologiques thérapeutiques hautement spécialisés et complets afin d'aider ses partenaires commerciaux dans leur quête de découverte et de développement de nouveaux produits biologiques contre les cibles les plus difficiles. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site : www.ipatherapeutics.com.

Informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois américaines et canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les déclarations prospectives sont souvent identifiées par l'utilisation de mots tels que « potentiel », « plans », « s'attend » ou « ne s'attend pas », « est attendu », « estime », « a l'intention », « anticipe » ou « n'anticipe pas », ou « croit », ou des variations de ces mots et expressions, ou déclarent que certaines actions, événements ou résultats « peuvent », « pourraient », « seraient », « pourraient » ou « seront » pris, se produiront ou seront atteints. Les informations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse comprennent, sans s'y limiter, des déclarations concernant la capacité de concevoir et de fournir des anticorps pour s'attaquer à des cibles intracellulaires de manière sûre et efficace, ainsi que des déclarations relatives aux résultats attendus de l'intégration de modèles in silico et d'expériences en laboratoire. En ce qui concerne les informations prospectives contenues dans le présent document, IPA a fourni ces déclarations et ces informations en se fondant sur certaines hypothèses que la direction a jugées raisonnables à ce moment-là.

Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations réels mentionnés dans le présent document diffèrent sensiblement des résultats, des performances ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par les informations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux actuellement prévus en raison d'un certain nombre de facteurs et de risques, y compris, sans s'y limiter, le risque que les anticorps ciblés soient très difficiles ou peu pratiques à concevoir, à développer et à livrer, que l'intégration de modèles in silico et d'expériences en laboratoire ne donne pas les résultats escomptés, ainsi que les risques décrits dans la notice annuelle de la société datée du 10 juillet 2023 (qui peut être consultée sur le profil de la société à l'adresse suivante : www.sedar.com) et le formulaire 40-F de la société, daté du 10 juillet 2023 (qui peut être consulté sur le profil de la société à l'adresse www.sec.gov). Si un ou plusieurs de ces risques ou incertitudes se matérialisaient, ou si les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prévisionnelles s'avéraient incorrectes, les résultats réels, les performances ou les réalisations pourraient varier matériellement de ceux exprimés ou sous-entendus par les déclarations prévisionnelles contenues dans ce communiqué de presse. En conséquence, les lecteurs ne doivent pas accorder une confiance excessive aux informations prospectives contenues dans ce communiqué de presse. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse sont faites à la date de ce communiqué et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. La société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, écrites ou orales, qui peuvent être faites de temps à autre par nous ou en notre nom, sauf si la loi applicable l'exige.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

