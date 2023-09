Coveo annonce l'élection de Jill Denham au conseil d'administration et les résultats du vote de l'assemblée générale annuelle des actionnaires de 2023





MONTRÉAL et SAN FRANCISCO, 14 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Coveo (« Coveo » ou la « Société ») (TSX : CVO), l'un des chefs de file sur le marché des plateformes de pertinence alimentées par l'intelligence artificielle (l'« IA ») qui permettent des expériences numériques individualisées, connectées et fiables à grande échelle grâce à la recherche par IA, les réponses générées par l'IA générative et les recommandations d'IA, a annoncé aujourd'hui que Jill Denham a été élue pour la première fois à son conseil d'administration, et a annoncé les résultats du vote de son assemblée générale annuelle des actionnaires tenue le 14 septembre 2023 (l'« assemblée »). Les résultats détaillés des votes à l'assemblée sont présentés ci-dessous.

Élection de Jill Denham

Coveo a le plaisir d'annoncer que Jill Denham, une dirigeante d'entreprise et de finance reconnue à l'échelle nationale, s'est jointe au conseil d'administration de Coveo en date d'aujourd'hui.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans les services financiers et près de 15 ans d'expérience au sein de conseils d'administration de sociétés publiques, Jill apporte au conseil d'administration de Coveo un ensemble de compétences diversifiées. Parmi les fonctions qu'elle a occupées, elle a été directrice de la banque de détail à la CIBC, responsable de l'activité européenne de la CIBC, et a auparavant occupé le poste de présidente, banques d'affaires. Jill siège actuellement au conseil d'administration de Kinaxis Inc, une société de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement et de planification des ventes et des opérations, et du Canadien Pacifique Kansas City Limited, le premier réseau ferroviaire à ligne unique reliant le Canada, les États-Unis et le Mexique. Elle a également siégé au conseil d'administration de la Banque nationale du Canada, de LifeWorks Inc. (anciennement Morneau Sheppell) et de Canaccord Genuity (en tant qu'administratrice principale). Jill est titulaire d'un HBA de l'école de commerce de l'université de Western Ontario et d'un MBA de la Harvard Business School.

"Tous les membres de notre conseil d'administration, y compris moi-même, sont ravis de l'arrivée de Jill", a déclaré Louis Têtu, président du conseil d'administration et chef de la direction de Coveo. "Elle apporte au conseil une expérience très variée dans les domaines de la finance, des services bancaires, de la stratégie et de la technologie, acquise dans le cadre de plusieurs postes de direction et d'administratrice qu'elle a occupés tout au long de sa brillante carrière. Son expertise complète bien celle des autres membres de notre conseil, et sa nomination est essentielle dans le contexte de notre objectif d'avoir un conseil d'administration bien équilibré, ce qui, selon nous, est essentiel pour soutenir nos objectifs ambitieux chez Coveo".

"Je suis ravie d'avoir l'occasion de me joindre au conseil d'administration de Coveo, surtout à un moment aussi excitant", a déclaré Jill Denham. "Le monde s'est récemment éveillé à la puissance de l'IA, notamment par l'utilisation de grands modèles de langage (LLMs), et Coveo est un chef de file dans ce domaine. Il y a d'énormes opportunités à venir pour Coveo, et je suis honorée d'avoir l'opportunité d'apporter mes compétences et mon expérience au conseil d'administration, afin d'aider l'entreprise à saisir ces opportunités et à atteindre ses objectifs impressionnants".

Résultats des votes de l'assemblée

Élection des administrateurs

D'après les votes reçus, chacun des neuf (9) candidats aux postes d'administrateur suivants, qui ont été proposés par la direction, a été dûment élu à titre d'administrateur de la Société jusqu'à la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu'à ce que son successeur soit élu ou nommé, les résultats s'établissant comme suit :

Administrateur Nombre de votes exprimés pour Pourcentage de votes exprimés pour Nombre de votes exprimés contre Pourcentage de votes exprimés contre Louis Têtu 271 599 215 99.91 % 232 586 0.09 % Laurent Simoneau 271 705 414 99.95 % 126 387 0.05 % J. Alberto Yépez 270 794 456 99.62 % 1 037 345 0.38 % Shanti Ariker 271 466 708 99.87 % 365 093 0.13 % Fay Sien Goon 271 713 648 99.96 % 118 153 0.04 % Isaac Kim 271 705 704 99.95 % 126 097 0.05 % Frédéric Lalonde 271 100 898 99.73 % 730 903 0.27 % Valéry Zamuner 270 489 796 99.51 % 1 342 005 0.49 % Gillian (Jill) Denham 271 830 076 99.99 % 1 725 0.01 %

Nomination des auditeurs

D'après les votes reçus, PricewaterhouseCoopers s.e.n.c.r.l./s.r.l. ont été dûment nommés à titre d'auditeurs de la Société et leur rémunération sera fixée par le conseil d'administration, les résultats s'établissant comme suit :

Nombre de votes exprimés pour Pourcentage de votes exprimés pour Nombre d'abstentions Pourcentage d'abstentions PricewaterhouseCoopers s.e.n.c.r.l./s.r.l. 270 028 068 99.33 % 1 821 464 0.67 %

À propos de Coveo Solutions Inc.

Nous pensons que l'IA est impérative pour rester concurrentiel et offrir les expériences numériques agréables et pertinentes auxquelles les gens s'attendent, à grande échelle, tout en maximisant les résultats d'affaires et la rentabilité des entreprises. Coveo accélère l'adoption des plateformes d'IA par les entreprises, en aidant celles-ci à offrir des expériences individualisées, fiables et connectées, qui conduisent à une performance d'entreprise exceptionnelle.

La plateforme Coveo Relevance Cloudtm, chef de file sur le marché des plateformes alimentées par l'IA, combine la recherche par IA, les recommandations d'IA, les réponses générées par l'IA générative, les modèles d'IA et les analyses correspondantes. Notre plateforme favorise la personnalisation et l'intelligence du marchandisage dans les expériences numériques à travers les applications de commerce, de service, les sites Web et les expériences de travail. La plateforme de Coveo est conçue pour s'adapter à l'échelle, à la sécurité et à la conformité, et peut facilement s'intégrer à presque toutes les expériences numériques des utilisateurs qu'une grande entreprise offre, en toute confiance. Notre plateforme infonuagique est native à l'architecture mutualisée, proposée sous forme de solution sur demande (SaaS), mise d'abord sur l'API et est sans interface (headless).

Coveo a été un pionnier dans l'application de l'IA au sein des expériences digitales des entreprises pour plus d'une décénnie. Notre capacité Coveo Relevance Generative Answeringtm, qui intègre la technologie LLM à la plateforme de Coveo pour alimenter l'IA générative avec un index unifié commun et sécurisé et du contenu en temps réel, aide à stimuler la pertinence à l'échelle et la factualité cohérente, avec des sources de vérité sécurisées dans tous les canaux. Plus précisément, cela permet de résoudre de nombreux défis clés liés à l'utilisation de l'IA générative dans les cas d'utilisation en entreprise.

Nous aidons des centaines de grandes marques à créer une valeur financière tangible. Nous pensons que notre plateforme se différencie par son IA appliquée sophistiquée, conçue pour offrir des expériences numériques hautement pertinentes et sur mesure qui génèrent des résultats commerciaux supérieurs. De plus, notre plateforme se démarque par son évolutivité, son délai de rentabilisation rapide, sa sécurité et sa conformité de niveau professionnel, ainsi que par ses intégrations natives à d'autres applications technologiques tierces. Nous sommes un partenaire Salesforce Summit ISV (Salesforce Summit ISV Partner), une application approuvée par SAP? (SAP? Endorsed App) et un partenaire Adobe Gold.

Coveo est une marque de commerce de Coveo Solutions Inc.

