Diligent annonce « Diligent One », la seule plateforme intégrée offrant une expérience GRC unifiée et connectée

Diligent, l'un des leaders en termes de SaaS GRC, a annoncé aujourd'hui Diligent One, une plateforme inédite qui offre aux dirigeants, aux conseils d'administration et aux praticiens une source unique pour tous leurs besoins en matière de gouvernance, de risque et de conformité (GRC). La plateforme a été annoncée aujourd'hui en direct lors du Modern Governance Summit, le premier événement mondial en matière de GRC, et est disponible dès à présent en phase pilote.

Au cours des six derniers mois, Diligent a lancé des tableaux de bord pour les conseils d'administration et les dirigeants concernantr l'ESG, l'audit, le cyber-risque et l'engagement des investisseurs, afin d'apporter une vision claire et cohérente de la position des organisations en matière de risques. Avec Diligent One, les utilisateurs ont la possibilité de personnaliser et de créer des tableaux de bord en utilisant les données et les systèmes de l'entreprise. Combiné aux meilleures solutions de Diligent en matière de gouvernance, de risque, de conformité, d'audit et d'ESG, les clients disposent désormais d'une vue connectée de la gestion des risques et de la capacité de capturer et de contextualiser les données et les informations et de rendre compte au conseil d'administration - le tout au sein d'une seule et même plateforme.

« Pour avoir une vue d'ensemble, il faut commencer par les données. Pourtant, ces données se trouvent souvent dans des feuilles de calcul ou dans un certain nombre de systèmes accessibles par de nombreuses applications différentes. C'est là que réside le risque - dans les points non connectés et les espaces entre les systèmes cloisonnés », a déclaré Brian Stafford, président-directeur général de Diligent, lors de son discours d'ouverture du Sommet de la gouvernance moderne. « Les conversations que nous avons eues avec nos clients au fil des ans ont révélé une constante : ils sont inondés de données et de solutions. C'est pourquoi nous sommes très enthousiastes à l'idée de proposer à nos clients la seule plateforme du marché qui offre une source unique de vérité pour tous vos besoins en matière de GRC ».

« Dans l'environnement commercial actuel à évolution rapide, il est essentiel d'avoir accès à des données de gouvernance de haute qualité pour comprendre et répondre aux besoins d'un ensemble diversifié de parties prenantes », a déclaré Lili Mehta, Vice-présidente principale et responsable mondiale de l'activité « entreprises » de Glass Lewis. « Les administrateurs et les dirigeants ont désormais besoin d'une vue unifiée de leurs données afin de pouvoir analyser et rendre compte plus efficacement à leurs parties prenantes. En fournissant des informations utiles, les entreprises peuvent gérer de manière proactive un large éventail de problèmes et conserver un avantage concurrentiel ».

Diligent One est la seule plateforme à fournir des analyses automatisées de pratiquement toutes les données et à assurer une surveillance continue des zones de risque identifiées, ce qui permet aux organisations de réduire le travail manuel, d'obtenir des informations exploitables et d'étendre la couverture des risques tout en économisant du temps et de l'argent.

« Le paysage des risques s'élargit et évolue de plus en plus rapidement, ce qui rend plus difficile la compréhension des risques spécifiques susceptibles d'avoir un impact matériel sur l'entreprise », a déclaré Adam Bailey, Vice-président principal et Responsable global des produits chez Diligent. « Une approche fragmentée de la GRC n'est plus viable pour les organisations. Une plateforme intégrée est essentielle pour fournir les informations nécessaires à l'amélioration des performances de l'entreprise et au bon déroulement de ses activités ».

Diligent est un leader en termes de SaaS GRC, qui fournit aux organisations les outils et les solutions dont elles ont besoin pour clarifier les risques complexes, améliorer les connaissances et prendre de l'avance dans un monde en constante évolution. Avec des solutions dans les domaines de la gouvernance, du risque, de la conformité, de l'audit et de l'ESG, Diligent permet à plus d'un million d'utilisateurs et à 700 000 membres de conseils d'administration et dirigeants de prendre de meilleures décisions, plus rapidement. Quel que soit le défi à relever. Pour en savoir plus, consultez le site diligent.com.

