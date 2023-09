Un résultat net de 20,6 M$ pour le premier trimestre de la SQDC





MONTRÉAL, le 14 sept. 2023 /CNW/ - La Société québécoise du cannabis rapporte un résultat net et global de 20,6 M$ pour les activités réalisées au cours de son premier trimestre de sa nouvelle année financière clos le 17 juin 2023. Ce montant est remis en totalité au gouvernement et notamment réinvesti en prévention et en recherche en matière de cannabis.

À cela s'ajoutent les revenus fiscaux liés à son exploitation sous forme de taxe à la consommation et de taxe d'accise évalués à 49,8 millions de dollars (35,6 M$ de dollars au Québec et 14,2 M$ de dollars au fédéral). C'est donc un total de 70,4 M$ de dollars qui est versé aux gouvernements, dont 56,2 M$ de dollars à l'État québécois.

Faits saillants du trimestre

Les ventes totales de la SQDC réalisées entre le 26 mars et le 17 juin 2023 ont atteint 142,6 M$, comparativement à 139 M$ durant le premier trimestre de l'exercice précédent. Ce sont ainsi 25 675 kg de cannabis qui se sont vendus légalement au cours de ce trimestre.

Le réseau de succursales a vendu 23 961 kg de cannabis, pour un montant total de 133,5 M$.

Les ventes sur le site Web, quant à elles, ont atteint 1? 714 kg de cannabis, pour un montant total de 9,1 M$.

Le nombre de transactions réalisées durant le trimestre est de l'ordre de 3,4 M .

. Les charges nettes ont totalisé 24,8 M$, pour un ratio de 17,4 % des ventes.

Au cours du trimestre, la Société a ouvert sa 98e succursale dans le quartier du Mile-End à Montréal. Elle a ainsi atteint l'objectif fixé dans son premier Plan stratégique qui visait une accessibilité physique pour tous ses clients et clientes à travers la province, et qui lui permet de poursuivre l'accomplissement de sa mission. Notons que la SQDC comptait 89 succursales à pareille date l'an dernier.

Afin de toujours mieux servir sa clientèle, ce qui constitue l'axe principal de sa nouvelle planification stratégique, la SQDC poursuit le déploiement de sa stratégie omnicanal. À titre d'exemple, le site Web SQDC.ca a subi maintes bonifications : les internautes sont maintenant en mesure de consulter les produits les plus récemment ajoutés au planogramme par le biais de l'option de tri par date d'introduction. De plus, de nouveaux modes de paiement, soit Apple Pay et Google Pay, sont maintenant disponibles sur le site Web, et seront disponibles en succursale dans les prochains mois. L'outil de clavardage en temps réel avec des conseillers et conseillères du réseau a également fêté, le mois dernier, sa première année d'implantation, et a été étendu n à toutes les pages du site Web au cours des derniers mois. Le tout facilite encore une fois l'octroi de conseils pour une consommation avisée et responsable.

À propos des relations de travail

En date du 14 septembre, les employés et employées de 24 succursales parmi les 26 accréditées par le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) sont en grève, ce qui représente environ le quart des effectifs du réseau. Les succursales en grève demeurent ouvertes et sont opérées par les gestionnaires, mais selon un horaire réduit. En 2022, les employés et employées des succursales accréditées par la Confédération des syndicats nationaux (CSN) ont pour leur part signé une convention collective d'une durée de 4 ans. Ce sont donc les trois quarts des conseillers et conseillères du réseau qui sont au travail. Soulignons que la négociation avec le SCFP se déroule avec le conciliateur en chef du ministère du Travail.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)

La SQDC est une entreprise du gouvernement qui a pour mandat d'assurer la distribution et la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité, ainsi qu'à informer et sensibiliser les consommateurs aux impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif est de réduire la portée du marché illicite du cannabis au Québec. Selon les lois qui nous gouvernent, tous les profits de la Société sont versés dans le Fonds des revenus provenant de la vente du cannabis, dont la gestion est assurée par le ministère des Finances du Québec, et sont réinvestis notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis. Pour plus de renseignements, visitez SQDC.ca.

