Verimatrix et Scalstrm protègent et simplifient la diffusion live streaming

Verimatrix, (Euronext Paris : VMX), fournisseur leader de solutions de sécurité au service des utilisateurs pour un monde connecté plus sûr, annonce ce jour sa collaboration avec Scalstrm, l'un des principaux fournisseurs de solutions multimédia et de streaming nouvelle génération basé à Stockholm, afin d'offrir à ses utilisateurs un contenu vidéo en direct de haute qualité et parfaitement protégé.

A travers cette collaboration, les clients communs bénéficieront de l'intégration de Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM avec les services et plates-formes CDN Origin de Scalstrm. Avec une attention particulière accordée aux questions d'efficacité et d'évolutivité, ce partenariat offre aux opérateurs et aux autres intervenants la garantie de bénéficier des dernières protections possibles grâce aux solutions de streaming de Scalstrm et à l'interface de protection du contenu CPIX (Content Protection Interface eXchange) de Streamkeeper, qui permet aux utilisateurs de signer et de crypter leurs documents en toute simplicité.

La présentation de ces solutions intégrées est annoncée pour l'IBC 2023 qui se déroulera du 15 au 18 septembre à Amsterdam. Rendez-vous sur le stand 1.D81 de Verimatrix et sur le stand 5.H54 de Scalstrm.

"Il existe une grande synergie entre Verimatrix et Scalstrm, car les deux entreprises se rejoignent en tant qu'innovateurs pour maximiser l'optimisation et la protection des opérateurs", a déclaré Sofia Regojo, Chief Revenue Officer de Verimatrix. "Nous sommes heureux de présenter conjointement cette nouvelle intégration lors de l'IBC de cette année".

"Notre collaboration avec Verimatrix illustre la force qui résulte d'un partenariat et la vision d'excellence que nous partageons", a déclaré Erik Svennemar, Sales Director de Scalstrm. "En intégrant de manière parfaitement harmonieuse Verimatrix Streamkeeper Multi-DRM aux plateformes CDN Origin de Scalstrm, nous améliorons non seulement l'efficacité et l'évolutivité de nos services, mais nous garantissons également une protection du contenu de premier ordre. Cette intégration est un véritable avantage pour les opérateurs et confirme notre engagement à proposer des solutions innovantes en matière de diffusion en streaming."

À propos de Scalstrm

Scalstrm est un fournisseur de premier plan offrant des solutions de pointe pour la diffusion de contenus en streaming, dans le but de transformer le monde de la diffusion de contenus vidéo. Notre mission consiste à permettre aux opérateurs de télévision payante et aux broadcasters d'utiliser des technologies innovantes et flexibles qui augmentent les performances, les capacités de montée en charge et offrent une expérience utilisateur inégalée. Avec un engagement constant en faveur de la performance et de la durabilité, Scalstrm permet aux organisations de fournir un contenu vidéo en direct de haute qualité à des audiences mondiales sur de multiples plateformes. Visitez le site www.scalstrm.com.

A propos de Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris : VMX) contribue à rendre plus sûr le monde connecté d'aujourd'hui en offrant des solutions de sécurité pensées pour l'utilisateur. Verimatrix protège les contenus, les applications et les objets connectés en offrant une sécurité intuitive, sans contraintes et entièrement tournée vers l'utilisateur. Les plus grands acteurs du marché font confiance à Verimatrix pour assurer la protection de leurs contenus, tels que les films premium, le sport en streaming, les données financières et médicales sensibles ou encore les applications mobiles indispensables à leur activité. Verimatrix rend possible les relations de confiance dont dépendent ses clients pour offrir un contenu et un service de qualité à des millions de consommateurs dans le monde entier. Verimatrix accompagne ses partenaires pour leur permettre un accès plus rapide au marché, faciliter leur développement, protéger leurs revenus et conquérir de nouveaux clients. Pour en savoir plus, visitez le site www.verimatrix.com.

14 septembre 2023 à 11:50

