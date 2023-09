Subaru Canada contribue aux efforts de conservation et de restauration de Parcs Canada





MISSISSAUGA, ON, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Subaru Canada Inc. (SCI) soutient depuis longtemps la conservation et l'exploration responsable des parcs et des habitats naturels au Canada. Afin de mieux protéger et conserver ces merveilles naturelles, Subaru Canada devient la première entreprise donatrice au Programme de conservation et de restauration de Parcs Canada (CoRe) avec une contribution de 100 000 $.

Les projets CoRe se déroulent dans les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation administrés par Parcs Canada et peuvent varier considérablement d'un projet à l'autre. Qu'il s'agisse de restaurer les forêts ou d'atténuer les menaces liées aux espèces envahissantes, toutes les initiatives ont un objectif commun : conserver et restaurer les écosystèmes, les habitats et les espèces.

Subaru Canada s'est immédiatement ralliée aux principes du fonds CoRe et a perçu les avantages de l'approche qui consiste à maintenir ou à améliorer l'intégrité écologique, à contribuer à la durabilité écologique et à rétablir les espèces en péril. Grâce à l'identification des problèmes, à la collaboration avec d'autres acteurs et à la recherche de solutions, ce fonds contribue à la conservation des espaces naturels au Canada d'une manière qui engage la société et lui est bénéfique.

« Subaru innove en devenant la première entreprise donatrice du Programme de conservation et de restauration de Parcs Canada », a déclaré l'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada. « Je tiens à remercier Subaru pour sa contribution et j'invite d'autres partenaires potentiels à suivre l'exemple en soutenant cet important programme qui contribue à protéger des paysages et des espèces sauvages précieux dans l'ensemble du pays. »

« Parcs Canada prend très au sérieux son rôle de leader reconnu en matière de conservation et nous sommes fiers de toutes les activités de conservation et de restauration entreprises dans les lieux historiques nationaux, les parcs nationaux et les aires marines nationales de conservation », a déclaré Ron Hallman, président-directeur général de Parcs Canada. « Cette contribution appuiera les importants efforts de conservation déployés par Parcs Canada dans de précieuses régions partout au pays. »

« Nous sommes de fervents défenseurs de l'utilisation responsable de l'environnement naturel au Canada, un engagement que nous avons toujours partagé avec Parcs Canada », a déclaré Tomohiro Kubota, président du conseil d'administration, président et chef de la direction de Subaru Canada Inc. « Grâce à notre participation à ce fonds, nous contribuons à faire en sorte que les propriétaires de Subaru et tous les Canadiens puissent poursuivre leurs activités d'exploration de manière responsable pendant des générations. »

