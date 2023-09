RISKTHINKING.AI REÇOIT LE PRIX DE L'INNOVATION PRODUIT DE L'ANNÉE DÉCERNÉ PAR ENVIRONMENTAL FINANCE





Les juges ont récompensé Riskthinking.AI lors des Environmental Finance Sustainable

Company Awards pour sa solution innovante de gestion des risques climatiques.

TORONTO, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Riskthinking.AI a reçu le prix de « l'Innovation produit de l'année au niveau mondial » lors des Environmental Finance Sustainable Company Awards pour sa solution novatrice axée sur l'avenir en matière de risques climatiques, qui aide les institutions et les investisseurs à comprendre les impacts du changement climatique sur leurs actifs.

Les Environmental Finance Sustainable Company Awards récompensent les grandes entreprises de tous les secteurs qui transforment leurs pratiques commerciales pour ouvrir la voie à un avenir neutre en carbone.

La catégorie Innovation produit de l'année est décernée aux organisations qui développent de nouvelles technologies ou de nouveaux produits révolutionnaires pour soutenir une économie durable. Les juges examinent les candidatures en fonction de l'offre, des innovations, des opportunités, des résultats et de l'impact.

Environmental Finance, éditeur de longue date respecté dans son domaine, a souligné le processus rigoureux d'attribution des prix : « Les gagnants ont été choisis par un jury composé d'investisseurs, de fonds de pension et d'assureurs prolifiques venus du monde entier, faisant de leur victoire un succès fantastique. Le sceau d'approbation du marché signifie que le prix décerné par Environmental Finance est une distinction très prisée. »

Les juges ont été impressionnés par la vaste base de données de Riskthinking.ai sur les actifs physiques et les facteurs de risque climatiques, ainsi que par leur utilisation de tests de résistance multifactoriels au niveau des actifs physiques pour agréger les risques par zone géographique et par secteur au niveau de l'entreprise et du pays.

Voici ce que le Dr Ron Dembo, fondateur et PDG de la société, a déclaré à propos de ce prix : « Nous sommes extrêmement honorés d'avoir été reconnus par une organisation aussi prestigieuse qu'Environmental Finance pour notre innovation dans le domaine des risques climatiques. Une telle reconnaissance renforce et galvanise le travail important réalisé par notre équipe. Je suis particulièrement touché de constater l'enthousiasme de nos clients qui comptent parmi les entreprises les plus réputées au monde. »

Pour en savoir plus sur Environmental Finance, vous pouvez consulter l'article concernant le prix ici .

À PROPOS DE RISKTHINKING.AI

Fondée par le Dr Ron Dembo, pionnier du risque financier, Riskthinking.AI est une société de données et de technologie de premier plan qui réévalue le risque financier en tenant compte de la réalité du changement climatique. Ses algorithmes innovants sont utilisés pour générer, organiser et maintenir une base de données détaillée sur les actifs physiques, les infrastructures et les produits, qui couvre plus de cent mille entreprises publiques et privées. Ces données, combinées à l'analyse stochastique, multifactorielle et brevetée des risques climatiques de Riskthinking.AI, permettent aux institutions financières, aux entreprises et aux gouvernements d'appréhender les impacts imprévus du changement climatique qui échappent aux modèles actuels. Riskthinking.AI est présente en Amérique du Nord et en Europe et propose ses services dans le monde entier. Pour obtenir plus d'informations, rendez-vous sur www.riskthinking.ai .

14 septembre 2023 à 11:23

