Le Groupe FlightHub obtient le statut Platine dans le cadre du programme "Cercle d'Excellence" d'Air Canada





MONTRÉAL, 14 sept. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Groupe FlightHub , société mère des plateformes de réservation de voyages en ligne FlightHub et justfly.com, a été honoré du statut Platine dans le cadre du programme Cercle d'Excellence d'Air Canada. Cette reconnaissance prestigieuse, présentée par le transporteur national canadien, souligne la position notable du Groupe FlightHub en tant que partenaire de premier plan, illustrant une performance de haut niveau en matière de vente de billets et de part de marché.



"Alors que le marché s'est redressé au courant de la dernière année, notre objectif de fournir des options de voyage exceptionnelles à nos clients nous a permis de reprendre notre position en tant que principal fournisseur de services de voyage aux canadiens", a déclaré Christopher Cave, CEO du Groupe FlightHub. "Nous sommes très fiers que nos efforts ont été reconnus par Air Canada, qui nous a décerné le prix du Cercle d'Excellence. Cet accomplissement réaffirme notre détermination à offrir des expériences supérieures à nos clients et un large éventail d'options de voyage."

Le programme Cercle d'Excellence reconnaît leurs partenaires principaux en leur accordant un statut de Platine, d'Or, d'Argent ou de Bronze. Le classement dans l'un des quatre niveaux du programme est basé sur la performance d'une agence par rapport à une carte de pointage qui mesure le volume de billets, la part de marché et la valeur offerte aux voyageurs.

"Le Groupe FlightHub est un partenaire important et nous sommes ravis de reconnaître leur contribution à notre succès collectif", a déclaré Mark Mees, directeur des OTA et des ventes d'exécution chez Air Canada. "Nous sommes heureux de renforcer notre partenariat avec FlightHub afin d'offrir une valeur ajoutée à nos clients".

Cette reconnaissance reflète les contributions exceptionnelles du Groupe FlightHub au domaine du voyage et son rôle de précurseur dans le secteur de la technologie du voyage. En tant que membre platine de ce groupe distingué, la compagnie de voyage continue de se développer grâce à son dévouement et à son engagement à offrir des voyages personnalisés, uniques et axés sur le client.

À propos du Groupe FlightHub

Basé à Montréal, le Groupe FlightHub exploite FlightHub et Justfly , deux des principales agences de voyages en ligne d'Amérique du Nord. Le Group FlightHub rend les voyages accessibles, permettant à un plus grand nombre de personnes de visiter de nouveaux endroits et d'explorer de nouvelles cultures. Avec des millions de clients servis chaque année, son objectif est d'offrir aux voyageurs les vols les plus abordables, des itinéraires optimaux et un service à la clientèle exceptionnel. Depuis 2012, sa technologie de pointe en matière de réservation a permis de créer plus de 30 millions de connexions.

À propos d'Air?Canada

Air Canada est la plus importante société aérienne du Canada, le transporteur national du pays et un membre cofondateur du réseau Star Alliance - le plus vaste regroupement mondial de sociétés aériennes. Les lignes régulières d'Air Canada relient sans escale plus de 180 aéroports au Canada, aux États-Unis et à l'étranger sur six continents. Air Canada détient la cote quatre étoiles de Skytrax. Le programme Aéroplan d'Air Canada est le principal programme de fidélité du Canada en matière de voyages. Il offre à ses membres la possibilité d'accumuler ou d'échanger des points auprès du plus grand réseau mondial de transporteurs partenaires, au nombre de 45, et contre un éventail considérable de primes - marchandises, séjours hôteliers ou locations de véhicules. Air Canada Cargo, division fret d'Air Canada, dispose de la capacité d'emport et de la connectivité pour desservir des centaines de destinations sur six continents au moyen des vols passagers d'Air Canada et des vols tout-cargo. Air Canada vise à atteindre un ambitieux objectif de carboneutralité de toutes ses activités à l'échelle mondiale d'ici 2050. Les actions d'Air Canada se négocient sur le marché à la Bourse de Toronto (TSX) au Canada et sur la plateforme OCTQX aux États-Unis.



Renseignements: Relations Medias FlightHub, [email protected]

Site: https://flighthubgroup.com/fr

14 septembre 2023 à 11:00

