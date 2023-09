Groupe Brivia annonce un partenariat stratégique avec IPSO FACTO pour la phase 2 du 1 Square Phillips et la conclusion du financement pour la construction du projet





MONTRÉAL, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Groupe Brivia est heureux d'annoncer la conclusion d'un partenariat stratégique avec IPSO FACTO Investissement Immobilier, une société d'investissement québécoise privée spécialisée dans l'immobilier, pour la phase 2 du projet 1 Square Phillips, un projet de condominiums phare au centre-ville de Montréal dont la livraison de la phase 1 est prévue à partir du printemps 2024.

En marge de la mise en place du partenariat avec IPSO FACTO, Groupe Brivia annonce également la clôture du financement pour la construction de la phase 2 du projet 1 Square Phillips avec un syndicat bancaire dirigé par BMO. Ces deux transactions majeures viennent ainsi assurer et confirmer la robustesse du projet 1 Square Phillips situé au coeur de la place Square Phillips nouvellement transformée, enrichie et reconnue comme l'un des endroits symboliques du centre-ville de Montréal.

« Nous sommes fiers de renforcer notre partenariat avec IPSO FACTO pour la phase 2 du 1 Square Phillips. Déjà partenaire pour la phase 1, IPSO FACTO renouvelle ainsi son engagement et sa confiance dans la vision et la valeur de ce projet emblématique. Soutenue par un syndicat bancaire dirigé par BMO pour le financement de construction du projet, cette nouvelle entente stratégique témoigne de la confiance de nos partenaires à l'égard du marché immobilier montréalais à long terme et de notre détermination collective à élever les standards de l'excellence résidentielle dans notre ville dynamique. », a déclaré M. Kheng Ly, président et PDG, Groupe Brivia.

« Pendant la phase 1 du projet 1 Square Phillips, nous avons découvert chez Groupe Brivia des professionnels engagés, chevronnés et visionnaires qui privilégient une approche flexible et dynamique entièrement compatible avec la nôtre, a souligné M. Éric C. de Léry, coprésident d'IPSO FACTO. L'équipe de Groupe Brivia se démarque non seulement dans la façon d'encadrer ses projets mais aussi dans la manière de respecter les communautés dans lesquels ils prennent vie. »

Phase 2

La phase 2 du projet 1 Square Phillips a été lancée en 2022 et, depuis, les ventes continuent de progresser suivant les objectifs de l'entreprise. La tour de 21 étages s'ajoutera au périmètre de la tour principale de 61 étages de la phase 1. Une cour intérieure et une terrasse avec un chalet urbain offriront aux 440 nouvelles unités de type condo, une expérience unique entre le Mont-Royal et le Vieux-Montréal, aux abords de la rue Sainte-Catherine et du Quartier des spectacles.

Rappelons que la phase 2 du 1 Square Phillips aura sa propre identité à même l'ensemble du projet qui rappelle l'histoire de ce secteur d'importance de Montréal, tout en se mariant à la modernité. L'architecture de la seconde phase a été confiée à MSDL Architectes, leader canadien en conception durable.

Une étape marquante pour le projet

Les travaux de la phase 1 avancent à un rythme soutenu. Mentionnons d'ailleurs que la construction a atteint, à la mi-juillet, le jalon significatif du 61e étage de la tour permettant d'entrevoir les premières livraisons à partir du printemps 2024.

À propos de Groupe Brivia

Groupe Brivia est un promoteur et investisseur immobilier qui compte à son actif un nombre grandissant de réalisations d'envergure à Montréal, à Québec ainsi que dans la grande région de Toronto et à Vancouver. Fondé en 2000 et mené par la vision de son président et chef de la direction Kheng Ly, Groupe Brivia réunit l'expertise, l'expérience et le réseau d'affaires nécessaires pour donner corps à des projets audacieux comme 1 Square Phillips, le Mansfield, YUL, QuinzeCent et CURV, tout en répondant aux attentes de ses diverses clientèles. Avec plusieurs dizaines de projets immobiliers dans son portefeuille au Québec, le groupe a pris également de l'expansion dans la grande région de Toronto et à Vancouver.

À propos de IPSO FACTO

IPSO FACTO est un groupe d'investissement privé dont la mission est d'investir dans des projets de promotion immobilière. Créé en 2000, IPSO FACTO offre son expertise et ses ressources financières à une clientèle de promoteurs et développeurs immobiliers, d'entrepreneurs et de gestionnaires immobiliers de premier plan. IPSO FACTO encourage le développement de projets immobiliers bien encadrés, menés par des professionnels chevronnés oeuvrant dans les principales agglomérations du Québec.

14 septembre 2023 à 08:45

