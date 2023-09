Excellence Canada octroie à Ricoh la certification Or pour les milieux de travail sains





Cette reconnaissance illustre l'engagement de Ricoh à promouvoir une culture qui inspire les gens à viser l'excellence

MISSISSAUGA, ON, le 14 sept. 2023 /CNW/ - Ricoh Canada Inc. a annoncé aujourd'hui qu'il a obtenu la certification Or pour les milieux de travail sains® de la part d'Excellence Canada en raison de ses réalisations positives dans l'atteinte et le dépassement des objectifs stratégiques qui mettent l'accent sur des milieux de travail sains et le bien-être des employés à l'échelle de l'entreprise.

Offrant une structure stratégique aux organisations pour créer un milieu de travail sain, sécuritaire et accueillant, la norme Milieu de travail sain® comprend quatre éléments principaux : L'environnement physique, les modes de vie sains, la santé mentale et la culture du milieu de travail ainsi que la responsabilité sociale d'entreprise. Ricoh Canada a mis en oeuvre son programme RSoins en 2019 en rassemblant ces éléments essentiels pour créer un environnement dans lequel les membres de l'équipe vivent une expérience de travail gratifiante et significative.

Ricoh Canada a fait preuve d'un engagement important envers la norme Milieu de travail sain ® au moyen de ses nombreux programmes et initiatives, comme des politiques robustes qui appuient tous les secteurs d'un milieu de travail sain, un système de gestion des risques de santé et de sécurité de première qualité, une stratégie hautement efficace de diversité et d'inclusion et l'établissement d'une culture basée sur l'apprentissage, la bienveillance et l'excellence du service à la clientèle.

Mike Fast, président-directeur général, Ricoh Canada Inc., avance : « Nous sommes extrêmement fiers d'avoir obtenu la certification Or pour les milieux de travail sains® d'Excellence Canada. Un milieu de travail sain et accueillant est la clé du succès. Nous avons travaillé avec diligence pour créer une culture d'excellence et cette réalisation est une preuve du travail acharné et du dévouement de l'ensemble de notre équipe qui se surpasse constamment pour s'assurer que Ricoh soit non seulement un milieu de travail sain, mais également une communauté accueillante où chaque individu peut s'épanouir et exploiter pleinement son potentiel. »

La culture d'excellence de Ricoh découle de La façon Ricoh, la philosophie d'entreprise mondiale basée sur ses principes fondateurs (l'esprit des trois amours) qui guident les décisions et activités quotidiennes. Définit par sa mission et sa vision de l'épanouissement grâce au travail, Ricoh encourage toutes les personnes à s'épanouir grâce au travail en comprenant et en transformant la façon dont elles travaillent afin de laisser libre cours à leur potentiel et à leur créativité et ainsi de bâtir un avenir durable.

Pour plus d'information à propos de Ricoh Canada, veuillez visiter www.ricoh.ca/en-CA/about-us/who-we-are.

À propos d'Excellence Canada

Excellence Canada est un organisme sans but lucratif indépendant qui s'est engagé à favoriser l'excellence organisationnelle à l'échelle du Canada. Depuis 1992, Excellence Canada a aidé de milliers d'organisations à devenir des cultures d'amélioration continue de la qualité et des modèles de classe mondiale, au moyen de sa Norme d'excellence organisationnelle® et de sa méthodologie évolutive à plusieurs niveaux.

En tant qu'autorité nationale en matière d'excellence organisationnelle®, de milieu de travail sain® et de santé mentale au travail®, Excellence Canada offre des cadres, des normes, ainsi que des vérifications et certifications indépendantes en matière d'excellence aux entreprises de toutes tailles dans tous les secteurs. Il est aussi le gardien et l'évaluateur officiel des Prix Canada pour l'excellence, dont la présidente d'honneur est la gouverneure générale du Canada.

| À propos de Ricoh |

Ricoh est un fournisseur de services numériques ainsi que de solutions d'impression et d'imagerie conçues pour appuyer la transformation numérique des milieux de travail et des espaces de travail ainsi que pour optimiser le rendement des entreprises.

Les activités de Ricoh, dont le siège social est situé à Tokyo, sont à la portée de clients répartis dans environ 200 pays et régions et s'appuient sur des connaissances enrichies, des technologies et des capacités organisationnelles développées au cours de ses 85 ans d'histoire. Pour l'exercice financier qui a pris fin en mars 2023, le groupe Ricoh avait des ventes mondiales de 2,134 milliards de yens (environ 16,0 milliards de dollars US).

Chez Ricoh, la mission et la vision consistent à encourager toutes les personnes à s'épanouir grâce au travail en comprenant et en transformant la façon dont elles travaillent afin de laisser libre cours à leur potentiel et à leur créativité afin de bâtir un avenir durable.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site www.ricoh.com.

© 2023 Ricoh Canada Inc. Tous droits réservés. Tous les noms de produits cités sont des marques de commerce de leur propriétaire respectif.

®Milieu de travail sain, Santé mentale au travail et Excellence organisationnelle sont des marques de commerce d'Excellence Canada.

14 septembre 2023

