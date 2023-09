Alithya ouvre un nouveau bureau à Austin, au Texas





L'entreprise entame un nouveau chapitre en s'enracinant dans le terreau fertile du pôle technologique de la ville

ALPHARETTA, Ga., le 14 sept. 2023 /CNW/ - Le Groupe Alithya Inc. (NASDAQ: ALYA) (TSX: ALYA) (« Alithya »), chef de file en matière de stratégie et de transformation numérique, est fier d'annoncer l'ouverture de son nouveau bureau dans le pôle technologique dynamique d'Austin, au Texas.

Pour l'occasion, un événement a été organisé le 12 septembre 2023, au cours duquel Alithya a célébré l'ouverture de son nouveau bureau et a fait part de son engagement à contribuer de manière significative à la croissance dynamique de la ville.

Alithya se réjouit de pouvoir tirer parti de la concentration d'établissements d'enseignement dans la ville pour accueillir des diplômés à la recherche de nouvelles occasions de carrières passionnantes. Selon la chambre de commerce d'Austin, la croissance du secteur technologique de la ville a dépassé celle du secteur technologique national en 20211.

Citation de Russell Smith, président, Alithya US :

« Austin est devenue une base dynamique pour les entreprises du secteur technologique. La ville profite d'un flux continu de diplômés enthousiastes provenant de plus d'une vingtaine de collèges et d'universités de la région du Grand Austin qui contribuent également à vitaliser la culture communautaire. Les anciens étudiants de l'Université du Texas d'Alithya sont impatients d'accueillir la prochaine génération de recrues passionnées à la recherche d'occasions de carrière stimulantes. »

Une nouvelle base opérationnelle pour la pratique Oracle d'Alithya

Alithya est un partenaire de confiance pour la mise en oeuvre et les services d'Oracle Cloud depuis plus de 25 ans. Notre nouveau bureau à Austin permet à notre société d'être représentée à proximité du siège social d'Oracle et de son campus technologique de nouvelle génération, qui s'étend sur 25 acres.

Alithya emploie actuellement plus de 350 spécialistes d'Oracle, dont plusieurs ACE et experts certifiés. Ces employés ont réalisé plus de 3 500 projets Oracle en gestion de la performance d'entreprise, planification des ressources de l'entreprise, gestion du capital humain et gestion de la chaîne d'approvisionnement pour plus de 1 200 clients dans les secteurs de la santé, des services financiers, de la vente au détail, de la fabrication, des sciences de la vie et de la haute technologie.

14 septembre 2023 à 07:30

