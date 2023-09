VertiGIS présente : VertiGIS Networks





VertiGIS, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions de gestion des actifs spatiaux, a le plaisir d'annoncer le lancement mondial de sa gamme de produits VertiGIS Networks, après ses débuts en Amérique du Nord en mai. Grâce aux solutions VertiGIS Networks spécialement conçues, les services publics peuvent visualiser, éditer et intégrer les données de leur réseau à l'aide d'applications web modernes.

Esri, le leader mondial des logiciels de système d'information géographique (SIG), a lancé ArcGIS Utility Network en 2018. VertiGIS Networks est une ligne de produits de pointe - construite à partir de la base - qui permet aux services publics de visualiser, tracer, analyser et éditer leurs données ArcGIS Utility Network à la fois dans les navigateurs Web et les applications natives avec des flux de travail en ligne et hors ligne.

VertiGIS Networks peut tirer parti de l'évolutivité et de la flexibilité de l'infrastructure en nuage pour offrir aux entreprises une intégration transparente, une utilisation efficace des ressources et une résilience accrue. En particulier, VertiGIS Networks peut automatiser l'échange et la synchronisation des données entre le SIG et SAP ou d'autres systèmes d'entreprise. Cela permet d'éviter la double saisie de données dans différents systèmes tout en garantissant la qualité et l'intégrité des bases de données respectives.

« VertiGIS Networks nous permet de fournir aux entreprises une solution complète pour l'ensemble du cycle de vie de leurs actifs, depuis la conception, la construction et la mise en service jusqu'à la maintenance, la réparation et le renouvellement dans tous les secteurs d'activité », déclare Drew Millen, Directeur technique chez VertiGIS. « En offrant ces solutions dans le nuage, nous abaissons la barrière à l'entrée afin que les services publics puissent profiter de la puissance fournie par ArcGIS Utility Network d'Esri sans avoir à investir dans l'infrastructure matérielle ».

La ligne de produits VertiGIS Networks comprend VertiGIS Network Explorer, VertiGIS Network Simulator, VertiGIS Network Editor, VertiGIS Network Locator, VertiGIS Outage Manager et VertiGIS Network Maintenance. Les modèles de données VertiGIS basés sur ArcGIS Utility Network peuvent être facilement personnalisés pour répondre aux besoins internes de l'entreprise tout en respectant les normes établies. Ces modèles garantissent la cohérence pour toutes les lignes d'activité et constituent une base solide pour le jumeau numérique de l'infrastructure de réseau.

À propos de VertiGIS

VertiGIS est un fournisseur de solutions de gestion des actifs et de systèmes d'information géographique (GIS) et un développeur de logiciels de premier plan. L'entreprise se concentre sur le développement de solutions logicielles et de services qui permettent aux professionnels des services publics, des administrations, des télécommunications et des infrastructures de relier leurs processus d'entreprise à des solutions de gestion des actifs spatiaux. Utilisé par plus de 5 000 clients et des millions d'utilisateurs finaux dans le monde entier, le portefeuille de produits de VertiGIS est conçu pour étendre les capacités des principaux logiciels GIS, en particulier ArcGIS® d'Esri. Pour plus de détails, rendez-vous sur vertigis.com.

14 septembre 2023 à 06:45

