Les consommateurs veulent une relation avec les marques mais avec des conditions

La société Airship, spécialiste de l'expérience sur app mobile, dévoile aujourd'hui les résultats de sa dernière étude mondiale, qui montrent que les consommateurs souhaitent être séduits par les marques et sont prêts à partager leurs données personnelles avec leurs entreprises préférées. Ainsi,68 % des consommateurs français se disent prêts à partager leurs centres d'intérêt avec une marque pour bénéficier d'interactions personnalisées et des avantages.

Que recherchent donc les consommateurs chez les marques ? L'enquête "Mobile Consumer 2023", commandée par Airship et menée en partenariat avec Sapio Research auprès de 11 000 consommateurs dans le monde, a révélé que les consommateurs se tournent généralement vers les applications pour se simplifier la vie. Ce ne sont pas les offres et les récompenses de fidélité qui font que les clients se re-connectent à une application, les principales motivations citées sont la "facilité d'utilisation" (32 %) et la possibilité de " simplifier la vie" (30 %), tandis que " économiser de l'argent" (23 %) s'impose comme la quatrième raison principale. La notion de praticité est primordiale.

Le consentement et la valeur sont importants pour toute relation. L'enquête révèle que les consommateurs sont les plus disposés à recevoir des notifications sur les applications mobiles en échange de "réductions immédiates ou de points de fidélité" (47 %) ou de "confirmations de commande et de paiement" (32 %). À titre de comparaison, ce sont les "garanties sur les produits" et les "offres spéciales déclenchées par géolocalisation" qui ont connu la plus forte croissance d'une année sur l'autre en tant que facteurs de motivation pour accepter les communications des marques sur les smartphones, suivies de près par les "offres personnalisées basées sur les habitudes de consommation".

Les données personnelles et le consentement aux notifications sont extrêmement précieux pour les marques, car ils leur permettent de personnaliser les offres et les expériences pour chaque individu. En revanche les marketeurs doivent faire preuve de prudence, sans quoi ils risquent d'être mal perçus : Les "suggestions prédictives basées sur tout ce qu'une marque sait de vous" ont été classées comme la forme de personnalisation la moins utile, plébiscitée par seulement 22 % des consommateurs français.

En outre, comme pour tout type de rencontre, la première et la deuxième impression sont déterminantes : 57 % des consommateurs français décident de supprimer ou non une application après seulement deux utilisations. Et comme les consommateurs ne manquent pas de choix, l'une des principales raisons de supprimer des applications est de libérer de l'espace de stockage sur le téléphone (30 %).

Pour éviter d'être mises de côté, les marques doivent rapidement créer une relation basée sur le respect et offrant des avantages aux nouveaux utilisateurs - des qualités qui sont fondamentales pour toute relation à long terme. Elles doivent communiquer clairement sur la manière dont elles vont améliorer la vie du client, démontrer leur valeur et tenir leurs promesses. Si elles n'y parviennent pas, elles risquent d'être abandonnées et de rester insatisfaites.

"Ces résultats montrent que les marques peuvent construire des relations précieuses et à long terme avec leurs clients, si elles conçoivent d'excellentes expériences sur mobile qui les respectent et les récompensent", déclare Tom Butta, directeur de la stratégie et du marketing chez Airship. "Comme pour toute relation à long terme réussie, cela nécessite de comprendre leurs besoins et de créer des échanges mutuellement bénéfiques dans leurs moments d'attention".

Pour lire le rapport complet, y compris les principales conclusions, les recommandations et d'autres données de l'enquête d'Airship sur le Mobile Consumer 2023, cliquez ici.

Méthodologie

L'enquête a été réalisée en partenariat avec Sapio Research auprès de plus de 11?000 consommateurs âgés de 18 ans et plus aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en France, en Allemagne, en Afrique du Sud, à Singapour, en Thaïlande, en Indonésie et au Brésil. Les résultats de l'enquête sont précis à ± 0,9 % avec un indice de confiance de 95 %.

Le rapport complet, «?Mobile Consumer 2023?» est disponible en téléchargement et propose des chiffres détaillés par pays et par génération sur un grand nombre de sujets.

