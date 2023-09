Monster Hunter Now est disponible dans le monde entier sur mobile!





Capcom Co., Ltd. (TOKYO:9697) révèle aujourd'hui que Monster Hunter Now, un nouveau jeu mobile (pour iOS/Android) de la série Monster Hunter, a été officiellement rendu public dans le monde entier le 14 septembre 2023.

Monster Hunter Now est un nouveau jeu mobile de la série Monster Hunter dans lequel les joueurs peuvent vivre une expérience de chasse accessible au quotidien et qui est développé et distribué par Niantic, une entreprise bénéficiant d'une expertise dans des domaines de pointe tels que la technologie de géolocalisation et la réalité augmentée. Dans le jeu, les joueurs endossent le rôle de chasseurs et se lancent dans une aventure au cours de laquelle ils chassent des monstres très vivants qui apparaissent dans le monde réel.

Ce nouveau jeu allie l'attrait de la série Monster Hunter à la technologie de développement de Niantic, dont les fonctionnalités permettent aux joueurs de faire équipe avec d'autres pour des chasses, ou de chasser plus tard, pendant leur temps libre, des monstres rencontrés pendant que l'appli était fermée. Le jeu suscite beaucoup d'intérêt, les candidats au test bêta fermé ayant largement dépassé les places disponibles, et le nombre de joueurs préenregistrés s'élevant désormais à plus de 3 millions de personnes. Capcom poursuivra sa collaboration avec Niantic sur le développement continu du jeu afin d'offrir le plaisir de Monster Hunter à un public encore plus large à travers le monde.

Capcom a la volonté de délivrer une croissance supplémentaire tout en visant à créer de nouvelles opportunités commerciales et à maximiser la valeur du contenu de ses jeux. La société continuera par ailleurs à exploiter ses marques phares sur le marché mondial des jeux mobiles, qui est en pleine expansion.

À propos de la série Monster Hunter :

La série Monster Hunter est constituée de jeux d'action de chasse qui opposent les joueurs à des monstres géants dans de magnifiques environnements naturels. La série a créé un nouveau genre dans lequel les joueurs coopèrent avec leurs amis via un réseau et est depuis devenue un phénomène mondial avec des ventes cumulées de la série dépassant les 94 millions d'unités expédiées au 30 juin 2023.

À PROPOS DE CAPCOM

Capcom est un leader mondial du développement, de l'édition et de la distribution de divertissements interactifs pour les consoles de jeux, les ordinateurs personnels, les dispositifs portables et sans fil. Fondée en 1983, la société a créé des centaines de jeux, y compris les franchises novatrices Resident Eviltm, Monster Huntertm, Street Fightertm, Mega Mantm, Devil May Crytm et Ace Attorneytm. Capcom maintient des activités aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, France, Hong Kong, Taïwan, Singapore et Tokyo, ayant son siège principal à Osaka, au Japon. Des informations supplémentaires sur Capcom sont disponibles à https://www.capcom.co.jp/ir/english/

14 septembre 2023 à 05:10

