Colt Data Centre Services s'implante sur le marché indien des centres de données





L'industrie indienne des centres de données est en passe d'atteindre 1,318 GW d'ici 2024, et Colt DCS est prêt à devenir un acteur central du marché en améliorant l'infrastructure numérique du pays tout au long de son parcours de transformation numérique

NAVI MUMBAI, Inde, 14 septembre 2023 /PRNewswire/ -- Colt Data Centre Services (DCS), fournisseur mondial de solutions de centres de données hyperscale pour les grandes entreprises, a annoncé aujourd'hui l'ouverture de son premier centre de données en Inde. Le centre de données phare de Navi Mumbai marque l'expansion stratégique de Colt DCS et son engagement à soutenir la demande croissante des fournisseurs de services cloud à grande échelle et des grandes entreprises sur le marché indien des centres de données qui est en pleine croissance.



La demande numérique de l'Inde est montée en flèche ces dernières années. Selon les principales sociétés de conseil en immobilier, la demande indienne en capacité de centres de données atteindra 1,4 GW d'ici 2025. Navi Mumbai représente 50 % de la capacité des centres de données.

Le centre de données Navi Mumbai de Colt DCS offre à ses clients une flexibilité et une évolutivité considérables grâce à son important terrain de 6 hectares capable de supporter une capacité de 120 MW d'énergie informatique. La conception flexible et évolutive permet à Colt DCS de répondre à l'évolution rapide des demandes des technologies émergentes et des cas d'utilisation tels que l'intelligence artificielle générative, le calcul haute performance, l'apprentissage automatique et d'autres applications cloud à forte intensité informatique qui dépendent de solutions à haute densité de puissance avec un refroidissement efficace.

Cette flexibilité est soutenue par une infrastructure robuste. Le centre de données dispose d'une sous-station GIS 220 kV hautement résiliente sur site avec une configuration LILO. Le centre de données offre également une sécurité multicouche avec une combinaison de paramètres physiques renforcés, un contrôle d'accès et une surveillance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le site a fait l'objet d'une évaluation complète des menaces, des vulnérabilités et des risques et a été classé comme un site à faible risque. Colt DCS a plus de 25 ans d'expérience dans la prise en charge des charges de travail essentielles grâce à ses capacités primées de gestion des opérations et des services.

Ce projet a également reçu récemment la certification « Platine » de l'IGBC - Green Data Centre (India Green Building Council). Cette accréditation confirme l'engagement de Colt DCS en matière de développement durable et d'innovation. Colt DCS s'approvisionne en énergie verte 100 % renouvelable auprès de la compagnie d'électricité. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre de l'engagement de Colt DCS en faveur de la responsabilité environnementale globale et permettront aux clients d'atteindre leurs propres objectifs en matière de développement durable.

La sécurité est une priorité absolue pour Colt DCS et le centre de données applique les normes les plus strictes en matière de santé et de sécurité pour ses employés. La mise en oeuvre d'une réglementation rigoureuse en matière de sécurité a permis à Colt DCS de recevoir le prix d'excellence en matière de sécurité décerné par la Safety Engineers Association (SEA) .

« L'entrée de Colt DCS sur le marché indien réaffirme notre engagement à devenir l'opérateur de centres de données centré sur le client le plus important du secteur », a déclaré Niclas Sanfridsson, PDG de Colt DCS. « Notre approche innovante et durable, associée à notre engagement en matière de sécurité et de fiabilité, positionne Colt DCS comme un partenaire de choix pour les fournisseurs de services cloud à grande échelle et les entreprises qui étendent leur portée en Inde. Notre expansion stratégique est appelée à se poursuivre avec de nouveaux sites prévus à travers le pays, car nous cherchons à fournir des services de centres de données de haute qualité. »

Pratap Mane, responsable de l'Inde chez Colt DCS, a ajouté : « Nous sommes désormais idéalement placés sur le marché de Mumbai pour répondre à la demande des fournisseurs de services cloud à grande échelle et des grandes entreprises, en particulier dans le secteur des services bancaires et financiers. Nos solutions sont conçues pour prendre en charge des applications complexes nécessitant une puissance, un traitement, un refroidissement et une sécurité évolutifs. La première phase du centre de données de Mumbai a démarré avec 22 MW et une capacité disponible de 18 MW de puissance informatique. Par ailleurs, nous avons des projets ambitieux d'expansion dans les principales villes de l'Inde afin de répondre à la demande croissante du marché. »

À propos de Colt DCS

Colt DCS fait preuve d'une véritable excellence opérationnelle dans la provision de services de conception, de construction, de livraison et de gestion opérationnelle durables de centres de données hyperscale en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous fournissons des solutions de centres de données aux clients hyperscale et grandes entreprises dans 16 centres de données neutres pour les opérateurs de pointe, répartis dans 8 villes.

Nos solutions hyperscale et de colocation permettent à nos clients de planifier efficacement la croissance de leur entreprise, sachant que leur stratégie de centre de données est prête à affronter les exigences de demain.

Forts de plus de 25 ans d'expérience dans l'industrie, nous concrétisons notre vision qui consiste à être l'opérateur de centres de données le plus fiable et le plus axé sur le client du marché. Nous plaçons la conscience environnementale au coeur de toutes nos activités, car nous savons qu'il s'agit de la meilleure chose à faire pour notre planète. C'est pourquoi nous nous efforçons de réduire notre impact environnemental à l'échelle mondiale et de faire de la durabilité un moteur stratégique clé.

Dans le cadre de notre démarche de développement durable, Colt DCS a fixé des objectifs scientifiques à court et à long terme afin de réduire nos émissions conformément à la dernière norme de neutralité carbone du SBTi.

www.coltdatacentres.net

14 septembre 2023 à 04:00

