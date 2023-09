European Blockchain Convention 9 en passe de devenir l'événement blockchain le plus important d'Europe au second semestre 2023





Barcelone se prépare à accueillir le plus grand événement blockchain d'Europe du 24 au 26 octobre. Les 5 000 délégués et 300 conférenciers attendus en feront le plus grand événement blockchain d'Europe pour le deuxième semestre 2023 et la plus grande European Blockchain Convention depuis le début de l'événement en 2018.

Barcelone vibrera le dernier week-end d'octobre lorsque l'EBC9 arrivera en ville et que les experts de l'industrie afflueront à l'événement crypto de trois jours. La conférence coïncide également avec le très attendu El Clásico entre le FC Barcelone et le Real Madrid.

300 fondateurs, présidents-directeurs généraux et experts de l'industrie seront présents pour parler à European Blockchain Convention 9, y compris des dirigeants de Nansen, Fidelity, Fabric Ventures, Animoca Brands, Banco Santander, Algorand, BBVA, Coinbase, Fireblocks, BNP Paribas, Volkswagen, Binance et Galaxy Digital, pour n'en citer que quelques-uns.

Victoria Gago, Cofondatrice de la European Blockchain Convention, a indiqué : « Nous avons constaté une augmentation extraordinaire des inscriptions et de l'intérêt des exposants après les retours extrêmement positifs de notre précédente édition. Sur cette lancée, nous déplaçons l'EBC9 à Fira Barcelona, un lieu beaucoup plus grand. En tant que plus grand centre de congrès d'Espagne, il offre un vaste espace aux exposants et des expériences plus engageantes. »

« Nous sommes impatients de réunir les mondes de TradFi, des actifs numériques et de web3 », a déclaré Daniel Salmeron, cofondateur de l'EBC. « La participation de tant de banques traditionnelles et d'institutions financières démontre leur engagement et leur optimisme quant à l'avenir de la crypto et des actifs numériques. »

European Blockchain Convention 9 inclura un programme diversifié qui aborde les défis réglementaires, les CBDC, la vie privée, l'institutionnalisation de la crypto, DeFi, la durabilité, la tokenisation et l'ascension de l'IA.

En plus des tables rondes et des ateliers organisés sur trois scènes, le programme comprend :

Une zone d'exposition de 3 000 mètres carrés

Des sessions sur la scène de l'AMA avec des conférenciers

5 salons de réseautage thématiques

Un espace de rencontre en personne

Rencontre avec les investisseurs

Galerie d'art NFT

Pour la deuxième fois, l'EBC organisera sa Start-up Battle, au cours de laquelle les 50 start-ups européennes les plus prometteuses dans le domaine de la blockchain présenteront leurs idées au public.

En haut de la liste des événements parallèles, il y aura un Hackathon où plus de 200 hackers, plus de 30 mentors et 20 équipes sont attendus pour participer à un hackathon de 48 heures.

Pour en savoir plus sur European Blockchain Convention, visitez le site :eblockchainconvention.com.

À propos de European Blockchain Convention

Lancé en 2018, European Blockchain Convention est l'événement blockchain le plus influent en Europe, connectant les professionnels de l'industrie, les jeunes entreprises et les leaders technologiques. L'événement fournit une plateforme pour partager des idées, favoriser les collaborations et explorer le vaste potentiel de la blockchain, de la crypto et des actifs numériques.

14 septembre 2023 à 03:10

