RS Oncology annonce que de nouvelles données précliniques montrent que le traitement RSO-021 peut bloquer et/ou inverser la progression des mésothéliomes agressifs, améliorant ainsi la possibilité d'utilisation de médicaments





RS Oncology, une société de biotechnologie au stade clinique qui développe des thérapies innovantes pour éradiquer le mésothéliome et d'autres maladies, a fait partie d'une collaboration qui a récemment partagé de nouvelles données précliniques lors de la conférence mondiale IASLC 2023 sur le cancer du poumon à Singapour. Les données, présentées par le Dr Dean Fennell, sont le fruit d'un partenariat entre RS Oncology et d'autres institutions de recherche de premier plan, notamment l'université de Leicester et le laboratoire Cunniff du centre de cancérologie de l'université du Vermont.

Les mésothéliomes peuvent passer d'une forme épithélioïde peu agressive à une forme sarcomatoïde plus agressive. En utilisant les mésothéliomes biphasiques comme modèle contenant à la fois des caractéristiques épithélioïdes et sarcomatoïdes, les chercheurs de l'Université de Leicester, dirigés par le Dr Fennell, ont effectué une analyse géospatiale des tissus des patients afin d'explorer les signatures moléculaires associées aux régions histologiques.

En utilisant des outils d'analyse spatiale sophistiqués associés à des approches d'apprentissage automatique, le groupe a découvert que les régions sarcomatoïdes les plus agressives présentaient des signatures moléculaires distinctes qui entraînaient des voies pro-tumorales, une résistance aux médicaments et un potentiel métastatique accru. Ces résultats ont été validés dans une cohorte indépendante de 150 tissus de patients atteints de mésothéliome. Notamment, les régions tumorales contenant du tissu sarcomatoïde présentaient des caractéristiques de résistance accrue au stress oxydatif - une adaptation critique des cellules tumorales pour leur survie.

En collaboration avec le laboratoire du Dr Brian Cunniff, l'équipe a ensuite évalué les signatures moléculaires des cellules tumorales du mésothéliome biphasique humain après traitement par RSO-021, l'inhibiteur irréversible de PRX3, qui fait actuellement l'objet d'un essai clinique de phase 1/2 chez des patients souffrant d'un épanchement pleural malin causé par des tumeurs solides avancées/métastatiques (NCT05278975). Le traitement par RSO-021 a inversé les signatures génétiques associées à la transition épithéliale-sarcomatoïde, y compris la régulation à la baisse de l'hypoxie, de la glycolyse et des gènes associés à la transition épithéliale-mésenchymateuse (EMT). Ces résultats suggèrent que cette transition, que l'on croyait unidirectionnelle par nature, pourrait être dépendante de PRX3, médicamenteuse et désormais réversible.

« Les tumeurs sarcomatoïdes sont très résistantes aux thérapies anticancéreuses et de nombreux patients n'ont plus d'options thérapeutiques. Nos résultats pourraient avoir dévoilé un 'talon d'Achille' médicamenteux contre cette terrible maladie », a déclaré le Dr Fennell, auteur principal de l'étude. « La possibilité de traiter ces tumeurs avec RSO-021 et de les transformer en tumeurs malignes épithélioïdes pourrait retarder ou même empêcher l'émergence des caractéristiques les plus agressives associées au mésothéliome. De plus, RSO-021 pourrait potentiellement les sensibiliser à d'autres traitements ».

Détails de la présentation

Numéro de résumé : MA17.11

Session : MA17 - Normes actuelles et orientations futures dans le domaine du mésothéliome

Titre : Spatial Transformation in Mesothelioma Involves a Hypoxia-TGF Beta-EMT Axis that is Reversible via PRX3 Inhibition

Date : Mardi 12 septembre, 10h45 UTC +8

À propos de RS Oncology

RS Oncology (RSO) est une société de biotechnologie en phase clinique basée à Cambridge, dans le Massachusetts, dont la mission est d'éradiquer le mésothéliome et d'autres maladies dans le monde entier grâce à une science novatrice et à un modèle d'entreprise innovant.

