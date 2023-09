GDS Link nomme Lisa Bonalle au poste de PDG, pour poursuivre son parcours d'innovation et de croissance





Le président sortant, Paul Greenwood, continuera à assumer son rôle de membre du conseil d'administration.

DALLAS, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- GDS Link, leader mondial des solutions de risque de crédit et d'analyse de données, a le plaisir d'annoncer la nomination de Lisa Bonalle au poste de PDG. Elle succède à Paul Greenwood, cofondateur et ancien président de la société, qui continuera de siéger au conseil d'administration. Le cofondateur, Yves Duhoux, continuera d'occuper le poste de directeur de la technologie.

Avant cette nomination, Mme Bonalle était présidente de Verisk Financial Group, une division de Verisk Analytics, une société de premier plan spécialisée dans l'analyse des données et l'évaluation des risques. L'approche collaborative et l'habileté de Mme Bonalle ont entraîné une croissance substantielle de l'entreprise et des innovations sur le marché. Sous sa direction visionnaire, Verisk Financial a réalisé avec succès l'acquisition de plusieurs organisations, renforçant ainsi sa proéminence dans le secteur des services financiers. Cette trajectoire stratégique a finalement abouti à l'acquisition du groupe par TransUnion en avril 2022. Forte de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des paiements, des cartes de crédit et des services bancaires aux consommateurs, Mme Bonalle possède une grande expertise en matière de stratégie d'entreprise et de développement de produits. « Je suis ravie de faire partie de l'équipe de GDS Link et de mener l'entreprise vers sa prochaine phase de croissance", a déclaré Mme Bonalle. « GDS Link jouit d'une réputation remarquable en matière de fourniture de solutions de prise de décision innovantes et marquantes en temps réel, et je me réjouis à l'idée de travailler avec notre équipe talentueuse pour faire fructifier cet héritage. »

Greenwood, a fait part de son optimisme quant à l'avenir de l'entreprise sous la direction de Mme Bonalle, en déclarant : « Ce fut une aventure incroyable que de diriger GDS Link aux côtés de mes cofondateurs. Je suis convaincu que la vision stratégique et la vaste expérience de Lisa conduiront GDS Link vers de nouveaux sommets, et je suis ravi de la soutenir dans mon nouveau rôle de président exécutif. »

Brendan Reidy, membre du conseil d'administration, a déclaré à propos de la transition : « Nous sommes extrêmement reconnaissants à Paul pour son dévouement et son travail acharné, qui ont permis à GDS Link d'atteindre son niveau actuel. Son leadership a été inestimable. Dans le même temps, nous sommes ravis d'accueillir Lisa en tant que nouvelle PDG. Sa vision stratégique et son leadership éprouvé font d'elle la candidate idéale pour mener GDS Link vers l'avenir. »

À propos de GDS Link :

GDS Link est un leader mondial du risque de crédit qui propose des solutions innovantes de prise de décision et d'analyse de données. Grâce à plus de 17 ans d'expérience, GDS Link permet aux institutions financières de comprendre les clients, de réduire les risques et d'optimiser les prêts par l'agrégation de données, l'analyse avancée et la prise de décision réactive. Nos solutions transparentes couvrent le parcours client, de la prospection à la fidélisation.

En proposant plus d'un milliard de décisions par an à des clients dans 46 pays, GDS Link peut se targuer de posséder une expérience et une expertise inégalées, ainsi que de solides partenariats stratégiques avec des organisations dans le domaine des services financiers et de la technologie, afin d'aider les organisations à gérer le risque de crédit et à stimuler la croissance de leurs activités.

