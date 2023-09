La croissance de la clientèle intersectorielle et l'adoption de multiples solutions stimulent la dynamique commerciale d'Armis





Armis, le spécialiste de la cybersécurité de la veille des actifs, annonce aujourd'hui une nouvelle étape commerciale depuis qu'il a atteint son objectif TRC de 100 millions de dollars en février, annonçant avoir enregistré une croissance de 80 % de ses clients au cours des six premiers mois de son exercice financier, se terminant en juillet 2023. Les clients du monde entier ont également étendu leur utilisation de la plateforme Armis avec un taux d'adoption de 50 % pour deux solutions du portefeuille Armis, et de 15 % ayant adopté trois de ses solutions ou plus au cours de l'année écoulée.

« Nous nous concentrons sur le renforcement des entreprises grâce à une veille des actifs et des plans d'actions afin qu'elles puissent être assurées que leur infrastructure est sécurisée et opérationnelle à tout moment », déclare Yevgeny Dibrov, cofondateur et CEO d'Armis. « Aujourd'hui, je vois Armis retenu comme plateforme de choix pour les entreprises du Fortune 100, 200 et 500 du monde entier qui cherchent à comprendre leur surface d'attaque et à se défendre de manière proactive contre les menaces accrues. Je mesure notre succès non seulement dans la croissance financière, mais aussi dans l'impact positif que l'entreprise a sur la quasi-totalité des industries grâce à la confiance que nos clients nous accordent. »

La surface d'attaque s'étend et les menaces sont à la hausse

Armis prévoit que d'ici 2025, le nombre d'actifs connectés passera à 50 milliards, mais 80 % des actifs resteront invisibles, non gérés et dépourvus de toute mesure de sécurité. Les vulnérabilités ont augmenté avec une croissance de 689 % au cours des six dernières années, beaucoup ciblant les infrastructures critiques avec des cyberattaques spécifiquement en hausse de 140 % dans ce secteur. Cette augmentation a créé une situation compliquée et en évolution rapide dans laquelle les entreprises ont du mal à garder une longueur d'avance.

Armis répond à des défis critiques en matière de cybersécurité avec quatre offres clés :

Gestion et sécurité des actifs - inventaire complet de tous les types d'actifs permettant à toute entreprise de visualiser et de sécuriser la surface d'attaque Sécurité OT/IOT - visualiser et sécuriser les réseaux OT/IOT et les actifs physiques, assurer la disponibilité et construire une stratégie de sécurité efficace et exhaustive Sécurité des dispositifs médicaux - visibilité et sécurité complètes pour tous les dispositifs médicaux, les actifs cliniques et l'ensemble de l'écosystème des soins de santé ? sans perturbation des soins aux patients Hiérarchisation et correction des vulnérabilités - consolider, hiérarchiser et corriger toutes les vulnérabilités ; améliorer le délai moyen de correction (MTTR) avec des flux automatiques de correction et de ticketing

Toutes reconnues par les analystes et les clients, ces quatre solutions sont construites sur la même plateforme, ce qui permet aux clients de bénéficier d'une plateforme intégrée qui génère de la valeur et permet aux clients de visualiser, protéger et gérer pleinement leur surface d'attaque.

Armis devient la référence de la cybersécurité, protégeant les actifs les plus critiques de la planète

Parmi les victoires récentes notables figurent Vestas, le principal fabricant et fournisseur de services pour l'énergie éolienne durable au niveau mondial, Reckitt, la multinationale de biens de consommation, Booking Holdings, le chef de file mondial des voyages en ligne, le port d'Anvers, le plus grand port de fret au monde, et JLR, le plus grand constructeur de véhicules de luxe au Royaume-Uni.

« En tant que principal fabricant et fournisseur de services pour l'énergie éolienne durable, nos clients ont besoin d'un haut niveau de contrôle de sécurité pour répondre aux exigences réglementaires. Nous utilisons Armis pour détecter et réagir aux menaces et avons beaucoup travaillé avec Armis pour façonner l'intégration, de sorte que le produit s'intègre dans notre stratégie globale de détection et de réponse. À maintes reprises, les perspectives fournies par Armis se sont avérées très précieuses dans les opérations quotidiennes, et nous élargissons actuellement notre installation », déclare Steffen Høgh Vinter, directeur de l'activation et de la gestion des problèmes du CMRC, Vestas.

« Lorsque nous avons lancé le programme à partir d'une équipe centrale de cybersécurité, nous n'avions aucune visibilité sur notre usine, de sorte que chaque appareil était invisible. Maintenant, avec Armis déployé dans la moitié de nos usines, nous avons une visibilité sur des dizaines de milliers d'appareils que nous ne connaissions pas auparavant. Armis nous permet d'aborder trois cas d'utilisation : tout d'abord, nous donner cette visibilité que nous n'avions pas auparavant. Deuxièmement, nous permettre d'identifier les vulnérabilités, ce qui nous permet de réduire les risques. Et troisièmement, nous permettre d'identifier tout comportement inhabituel qui se produit dans notre réseau », déclare David Boyd, directeur de la cyber stratégie et de l'engagement, Reckitt.

« Armis est l'une de ces inventions dont le monde avait besoin. Il répond à un besoin fondamental et non satisfait de la cybersécurité, à savoir la capacité de « voir tous les maux » (sur le réseau) en démasquant les dispositifs voyous et en fournissant des informations en temps réel sur leur identité et leur condition. Avec Armis, il n'est pas nécessaire de disposer d'un bataillon d'ingénieurs ou d'analystes pour déchiffrer les systèmes complexes et leurs signaux », déclare Spencer Mott, responsable de la sécurité, Booking Holdings.

Reconnaissance et distinctions des analystes

En 2023, Armis a été reconnu à la fois dans le classement Deloitte Technology Fast 500tm pour sa croissance et sa performance élevée, et par Fast Company comme la société de sécurité la plus innovante de 2023. De plus, la société été nommée sur la liste Inc. 5000, et son Armis Partner Experience Program (APEX) a reçu 5 étoiles dans le 2023 CRN Partner Program Guide.

Pour en savoir plus sur les solutions primées d'Armis, rendez-vous sur armis.com ou contactez-nous à l'adresse [email protected].

À propos d'Armis

Armis, le spécialiste de la cybersécurité de la veille des actifs, protège l'intégralité de la surface d'attaque et gère en temps réel l'exposition aux cyberrisques de l'entreprise. Dans un monde en pleine évolution et sans périmètre, Armis garantit que les entreprises visualisent, sécurisent, protègent et gèrent en continu tous les actifs critiques. Armis aident les entreprises du Fortune 100, 200 et 500 ainsi que les gouvernements et des administrations nationales et locales à protéger sans interruption les infrastructures critiques, les économies et les sociétés. Armis est une société privée basée en Californie.

