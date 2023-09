Le gouvernement du Canada lance un appel de propositions dans le cadre du programme Communautés côtières résilientes au climat





OTTAWA, ON, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Les communautés côtières du Canada ressentent les impacts des changements climatiques, notamment l'élévation du niveau de la mer, l'érosion côtière et le nombre croissant d'inondations, de feux de forêt et de tempêtes d'une extrême intensité. Ces communautés doivent ainsi faire face à plusieurs risques complexes qui perturbent la santé de leurs membres, leur environnement et leur économie.

Le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a aujourd'hui annoncé que le programme Communautés côtières résilientes au climat (CCRC) disposait maintenant d'une enveloppe pouvant atteindre 30 millions de dollars au total pour financer des projets pilotes. Grâce à ce programme, les collectivités et les entreprises pourront unir leurs efforts pour développer des solutions innovantes qui leur permettront de combattre les changements climatiques, d'atténuer les risques dans les régions côtières et de s'adapter à ces risques.

L'appel de propositions lancé aujourd'hui financera, dans des régions côtières, jusqu'à 25 projets pilotes d'envergure régionale qui visent à renforcer la résilience de l'économie et des communautés aux changements climatiques par une approche systémique et intégrée. En adoptant une démarche proactive, le programme CCRC mettra tous les secteurs et les ordres de gouvernement à contribution, de même que des partenaires, titulaires de droits autochtones, communautés et autres intervenants des régions côtières, pour planifier et coordonner des mesures qui accroîtront la résilience aux changements climatiques.

Le programme CCRC a reçu 41 millions de dollars dans le cadre du Plan d'action pour l'adaptation du gouvernement du Canada , qui a été publié en même temps que la Stratégie nationale d'adaptation . La Stratégie présente un cadre défini d'un commun accord, qui vise à réduire le risque de catastrophes liées au climat, à améliorer la santé, à protéger la nature et la biodiversité, à construire et à entretenir des infrastructures résilientes ainsi qu'à favoriser une économie forte et à soutenir les travailleurs. Elle établit également des buts, cibles et objectifs communs afin de centrer les efforts déployés par les divers ordres de gouvernement et les communautés dans ces domaines clés et de faire en sorte que les futurs investissements soient bien ciblés et efficaces.

Citation

« Nous pouvons voir les impacts qu'ont les changements climatiques dans nos collectivités, particulièrement dans celles des régions côtières. Le programme Communautés côtières résilientes au climat favorisera le développement de solutions collaboratives et innovantes qui aideront les collectivités à atténuer les impacts des changements climatiques et à s'adapter aux effets que nous observons déjà. Il contribuera ainsi à protéger des vies et des moyens de subsistance et à bâtir des milieux de vie plus durables et plus résilients pour les Canadiens. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

Quelques faits

L' appel de propositions du programme CCRC permettra de financer des projets pilotes qui s'attaquent à d'importants impacts des changements climatiques tels que l'élévation du niveau de la mer et l'érosion côtière et d'élaborer une approche intégrée pour la planification et la mise en place de mesures régionales propres à renforcer la résilience au climat.

permettra de financer des projets pilotes qui s'attaquent à d'importants impacts des changements climatiques tels que l'élévation du niveau de la mer et l'érosion côtière et d'élaborer une approche intégrée pour la planification et la mise en place de mesures régionales propres à renforcer la résilience au climat. Des projets pourront être réalisés dans les trois régions côtières du pays (Pacifique, Nord et Atlantique), de même que dans la région Grands Lacs-fleuve Saint-Laurent . Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la page Web du programme CCRC .

. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la . Le programme CCRC est conçu pour répondre au besoin d'action précoce dans les communautés côtières en vue de contrer de façon proactive les multiples risques que posent les changements climatiques à l'échelle régionale et au-delà. Il verra à financer des projets inclusifs, qui ciblent les groupes les plus touchés par les changements climatiques.

En outre, le gouvernement du Canada a publié aujourd'hui un rapport intitulé Pratiques exemplaires pour l'adaptation intégrée aux changements climatiques dans les collectivités côtières canadiennes . Ce nouveau rapport, qui aidera à encadrer l'appel de propositions de projets pilotes, met en évidence des méthodes efficaces d'adaptation aux changements climatiques dans les collectivités côtières.

a publié aujourd'hui un rapport intitulé Ce nouveau rapport, qui aidera à encadrer l'appel de propositions de projets pilotes, met en évidence des méthodes efficaces d'adaptation aux changements climatiques dans les collectivités côtières. On a publié la Stratégie nationale d'adaptation (SNA) en novembre 2022 pour recueillir les commentaires des gouvernements provinciaux et territoriaux et des organisations autochtones nationales. La SNA qui a été rendue publique aujourd'hui tient compte des commentaires reçus. La prochaine étape de sa mise en oeuvre consiste à établir des plans d'action bilatéraux avec les provinces et les territoires et à travailler avec nos partenaires autochtones dans le cadre de l'Initiative de leadership autochtone en matière de climat. La SNA évoluera et sera mise à jour au fil du temps et de notre adaptation aux changements climatiques.

Renseignements pertinents

Suivez-nous sur LinkedIn

SOURCE Ressources naturelles Canada

13 septembre 2023 à 14:35

Communiqué envoyé leet diffusé par :