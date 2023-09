Création d'un projet pilote pour la sauvegarde du patrimoine bâti religieux dans Ville-Marie





Une approche innovante pour la diversification des usages dans les lieux de culte

MONTRÉAL, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Lors du conseil d'arrondissement de Ville-Marie du 12 septembre 2023, les élues et élus ont adopté en première lecture, le projet de modifications réglementaires afin de créer un projet pilote qui favorise la préservation, la protection et le maintien des bâtiments religieux. Cette proposition réglementaire permettra de faciliter et accélérer la mise en valeur de lieux de culte par une diversification des usages. L'arrondissement a sélectionné 15 bâtiments pour prendre part à ce projet pilote.

Le financement demeure un enjeu majeur dans la réhabilitation du patrimoine religieux. Plusieurs bâtiments sont dans un état critique et nécessitent des interventions immédiates ou à court terme. En effet, le nombre de lieux de culte excédentaire en recherche d'une nouvelle vocation ne cesse d'augmenter au Québec et le territoire de l'arrondissement n'est pas épargné par cette tendance. En réponse à ces enjeux actuels, l'arrondissement de Ville-Marie souhaite encourager l'émergence de projets avec des nouveaux usages à caractère public, communautaire ou culturel permettant aux propriétaires d'avoir de nouvelles sources de financement pour l'entretien et la préservation patrimoniale des bâtiments.

Le territoire de Ville-Marie comporte un riche héritage architectural et patrimonial. Le projet mis en place vise à atteindre les objectifs du Plan de mise en valeur du patrimoine local que l'arrondissement a adopté en 2020. Ce plan prévoit plusieurs interventions visant à accroître la protection du patrimoine bâti. En particulier, l'intervention 9 de ce plan - préserver les bâtiments religieux - vise à favoriser la conservation des bâtiments religieux de grande qualité architecturale et à valeur sociétale ainsi que d'explorer des pistes pour la réhabilitation de ces bâtiments.



« Les modifications réglementaires que l'on adopte visent à soutenir les propriétaires de ces bâtiments et favoriser des usages diversifiés. On s'assure également que ces usages sont alignés avec notre objectif, qui est de favoriser des projets publics, rassembleurs ou communautaires, respectueux du patrimoine. On conjugue avec un nombre de plus en plus important de bâtiments religieux nécessitant des travaux d'entretien majeurs et pressants. Le statu quo n'est donc plus possible. On souhaite garantir un avenir à ces lieux phares de notre métropole et préserver leurs caractéristiques patrimoniales et leur histoire », a déclaré la mairesse de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie, Madame Valérie Plante.

Les objectifs visés par les modifications réglementaires proposées sont les suivants :

Préserver le patrimoine bâti ecclésiastique dans le paysage urbain et culturel de l'arrondissement de Ville-Marie .

. Mettre en place un cadre de planification et réglementaire permettant la préservation et la mise en valeur de ces bâtiments.

Prévoir une réglementation favorisant le maintien d'une occupation diversifiée à caractère public, communautaire ou de rassemblement.

Traduire une vision cohérente et unifiée dans la planification et la réglementation afin de favoriser la prévisibilité pour les promoteurs de projets de diversification des usages.

« Un exemple concret du genre de projets que l'on pourrait voir naître est celui de l'église Saint-Vincent-de-Paul. L'occupation cultuelle était précaire, l'état de détérioration avancé et l'intégrité patrimoniale compromise. Cette construction d'intérêt patrimonial datant du début du 20e siècle a fait l'objet d'une demande pour l'implantation d'une salle événementielle. Ce projet ambitieux aura permis de restaurer l'extérieur du bâtiment en plus de retrouver des caractéristiques d'origine, autrefois disparues, telles que des peintures, des mosaïques, des vitraux et certaines dorures. C'est là que l'on constate que d'élargir les usages possibles a un réel impact sur la sauvegarde du patrimoine religieux » a ajouté M. Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Consultation publique dès octobre

Les acteurs du milieu religieux, dont les propriétaires de lieux de culte, ainsi que toutes personnes intéressées seront invités à assister à l'assemblée publique de consultation afin de poser des questions sur le projet de modifications réglementaires et faire entendre leur opinion. La rencontre aura lieu le 2 octobre 2023, à 17 h 30, au 800, boulevard De Maisonneuve Est, au rez-de-chaussée.

13 septembre 2023 à 14:00

