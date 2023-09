S2G Ventures publie une nouvelle évaluation des marchés de capitaux privés axés sur la transition énergétique





CHICAGO, 13 septembre 2023 /PRNewswire/ -- S2G Ventures (« S2G »), l'équipe d'investissement direct de Builders Vision, a publié aujourd'hui un nouveau rapport intitulé The Missing Middle:Capital Imbalances in the Energy Transition . Le rapport analyse le paysage actuel des marchés de capitaux privés pour les investissements dans l'énergie propre, en mettant en évidence les changements nécessaires pour construire un système adapté pour soutenir adéquatement la transition énergétique.

Des progrès significatifs en matière de décarbonation nécessitent une accélération massive du déploiement de capitaux axés sur la transition énergétique au cours de la prochaine décennie. Les analystes estiment que l'investissement cumulé requis s'élèvera à près de 200 billions de dollars, ce qui se traduit par un investissement annuel de plus de 6,5 billions de dollars pour les 30 prochaines années. Cela équivaut à l'ensemble du budget fédéral américain de 2022 (6,3 billions de dollars).

Des progrès prometteurs ont été réalisés dans certains domaines, en particulier l'électricité propre, au cours de la dernière décennie. Cependant, les investissements dans des secteurs autres que la production d'électricité ont été beaucoup plus limités, bien qu'il s'agisse de domaines spécifiques pour lesquels la nécessité de progrès en matière de décarbonation est maintenant la plus pressante.

« Alors que de grandes quantités de capitaux ont été injectées dans les marchés privés axés sur la transition énergétique au cours des dernières années, ces capitaux sont cloisonnés dans des fonds avec des mandats d'investissement qui ne correspondent pas nécessairement aux besoins de la transition », a déclaré le Dr Francis O'Sullivan, directeur général de S2G Ventures. « La réalité est qu'à certains égards critiques, la transition énergétique est confrontée à un déficit important de la disponibilité du capital aujourd'hui, en particulier lorsqu'il s'agit d'aider les entreprises en phase de croissance à développer des solutions pour les secteurs difficiles à stabiliser. »

Assurer la transition énergétique est un défi d'investissement générationnel et il est essentiel que des mesures soient prises pour remédier aux limites des structures actuelles des marchés. Cela nécessitera une importante formation des investisseurs, des modifications des conventions de longue date sur la façon dont le capital est alloué aux gestionnaires et aux catégories d'actifs, des changements dans la conception des politiques soutenant la transition énergétique, et bien plus encore. S2G s'engage à proposer des solutions et à rassembler afin de faciliter la mise en oeuvre des changements nécessaires.

Voici les principales constatations du rapport:

Bien que les chiffres sur le capital engagé dans la transition énergétique soient impressionnants, il existe un décalage entre les types de capitaux disponibles et les domaines où des capitaux sont nécessaires pour soutenir la transition énergétique. Sans accès à un capital de croissance suffisant et à un financement de projet unique en son genre, les technologies vitales à un stade précoce auront du mal à réduire les risques afin de pouvoir être déployées à grande échelle.

Sans accès à un capital de croissance suffisant et à un financement de projet unique en son genre, les technologies vitales à un stade précoce auront du mal à réduire les risques afin de pouvoir être déployées à grande échelle. Les capitaux déployés par les marchés privés actuels axés sur la transition énergétique ne correspondent pas nécessairement aux secteurs où les besoins en matière de réduction des émissions sont les plus importants. Par exemple, le secteur de la mobilité personnelle a été l'objectif de 5X le montant des investissements du marché privé par rapport au transport commercial depuis 2017, même si les deux sous-secteurs représentent à peu près la même quantité d'émissions globales (~10 % chacun).

Par exemple, le secteur de la mobilité personnelle a été l'objectif de 5X le montant des investissements du marché privé par rapport au transport commercial depuis 2017, même si les deux sous-secteurs représentent à peu près la même quantité d'émissions globales (~10 % chacun). La nature cloisonnée des marchés de capitaux d'aujourd'hui crée des obstacles naturels aux progrès effectifs de la transition énergétique. Les marchés de capitaux axés sur la transition énergétique sont fortement orientés vers des fonds de démarrage ou axés sur l'infrastructure, avec beaucoup moins de capital global disponible pour l'étape de croissance. Cela crée un goulot d'étranglement critique pour le financement des concepts à plus haut potentiel, bien qu'il reste à éliminer les risques.

Vous pouvez télécharger le rapport complet ici .

À propos de S2G Ventures :

S2G Ventures, l'équipe d'investissement direct de Builders Vision, s'associe à des entrepreneurs qui cherchent des solutions à certains des plus grands défis mondiaux dans les domaines de l'alimentation, de l'agriculture, des océans et de l'énergie propre. Nous fournissons des capitaux, du mentorat et des ressources à valeur ajoutée aux entreprises qui recherchent des solutions innovantes basées sur le marché et qui génèrent des retours positifs sur le plan social, environnemental et financier. S2G offre à nos partenaires des solutions flexibles en matière de capital qui peuvent aller du financement de démarrage et de capital-risque au financement de la dette et de l'infrastructure, en passant par les fonds propres de croissance. Pour plus d'informations sur S2G, rendez-vous sur s2gventures.com ou suivez-nous sur LinkedIn .

Contact pour les médias :

Ally Dunne

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1163986/S2G_Ventures_Logo_v1.jpg

13 septembre 2023 à 12:47

Communiqué envoyé leet diffusé par :