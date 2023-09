Les congressistes du secteur Incendie du SCFP en appui aux pompier(ère)s de Blainville





BLAINVILLE, QC, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Hier soir, plus de 150 personnes ont manifesté en appui aux pompier(ère)s de Blainville qui tentent de renouveler leur convention collective échue depuis plusieurs années déjà, mais sans succès.

Parmi les manifestant(e)s, plusieurs congressistes du nouveau secteur Incendie du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), lequel tenait sa première rencontre sectorielle dans cette ville.

Ces personnes sont parties de l'hôtel Times et ont marché en direction d'un viaduc qui surplombe l'autoroute 15, soit entre les villes de Blainville et de Mirabel. Elles ont par la suite occupé les lieux pendant près de trente minutes faisant en sorte d'arrêter la circulation sur ce tronçon.

Rappelons que la cinquantaine de pompier(ère)s sont sans contrat de travail depuis le 31 décembre 2019. Plusieurs séries de négociations et la médiation n'ont pas permis d'arriver à une entente satisfaisante. Les notions d'équité interne et de comparables salariaux externes sont au coeur du litige.

De plus, les membres ont rejeté à l'unanimité au cours de l'été une trêve dans les moyens de pression demandée et exigée par l'employeur comme condition pour la poursuite des pourparlers.

Par conséquent, la Ville a donc décidé de ne pas prolonger le mandat du médiateur et d'attendre la constitution d'un conseil de règlement des différends (arbitrage), ce qui a mis le feu aux poudres chez les pompier(ère)s.

Il est à noter que les pompier(ère)s ont adopté en février dernier, lors d'une assemblée générale, un mandat de moyens de pression à exercer au moment jugé opportun.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 1877 membres dans le secteur incendie, principalement des pompiers et pompières. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

13 septembre 2023 à 12:33

