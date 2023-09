CAE et Textron Aviation Defense signent un protocole d'entente pour accroître leur collaboration et améliorer l'entraînement de prochaine génération





L'accord s'ajoute aux récents succès obtenus aux États-Unis pour étendre la collaboration à l'entraînement de nouvelle génération sur l'avion T-6

LONDRES, le 13 sept. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, au salon Defence and Security Equipment International (DSEI), CAE (NYSE : CAE) (TSX : CAE) a signé un protocole d'entente avec Textron Aviation Defense LLC en vue d'intensifier ses efforts visant à appuyer la préparation des forces de défense, à intégrer les aéronefs de prochaine génération et à développer des capacités avancées. La collaboration entre CAE et Textron Aviation Defense répond au besoin croissant pour des services de formation au vol dirigés par les militaires et destinés à l'industrie qui utilisent des technologies émergentes et des approches pédagogiques innovatrices pour améliorer l'écosystème de formation T-6 de prochaine génération.

« Une collaboration efficace avec l'industrie est essentielle pour faire progresser la formation et la simulation qui permettront d'offrir des solutions agiles et efficaces axées sur le client », a déclaré Marc-Olivier Sabourin, vice-président, CAE Défense et Sécurité, International. « CAE se consacre à l'innovation et à l'analyse des données nécessaires pour faire progresser la technologie numérique et permettre l'intégration. En collaboration avec nos partenaires industriels, nous sommes en mesure de tirer le meilleur parti de nos capacités afin d'offrir aux forces de défense un état de préparation critique ».

L'expertise combinée de Textron Aviation Defense et de CAE permettra de relever les défis de formation auxquels sont confrontées actuellement les forces aériennes du monde entier, notamment la pénurie de pilotes, le manque de pilotes instructeurs et l'augmentation des coûts d'exploitation et de maintenance des aéronefs. Les avantages des technologies émergentes et des approches pédagogiques adaptatives ciblent des enjeux cruciaux comme la rentabilité, l'augmentation du nombre d'élèves, l'apprentissage axé sur les élèves et la charge de travail des instructeurs.

« Textron Aviation Defense et CAE partagent une vision et un héritage communs pour fournir des systèmes de formation intégrés exceptionnels en appui de la formation de pilotes militaires dans le monde entier », a déclaré Brett Pierson, président et chef de la direction de Textron Aviation Defense. « La combinaison puissante de l'avion d'entraînement de classe mondiale T-6C Texan II de Beechcraft - avec sa feuille de route inégalée en matière d'entraînement au vol militaire de base, intermédiaire et avancé au sein d'une flotte mondiale de plus de 1 000 appareils comptant plus de cinq millions d'heures de vol -- et la vaste expérience, l'expertise de pointe en matière de formation et la technologie d'apprentissage humain de CAE rehaussent la gamme de solutions de formation intégrées sur mesure que nous offrons. Ensemble, nous donnerons aux organismes de formation des capacités de formation hautement efficaces, efficientes et fiables qui produiront les meilleurs aviateurs militaires au monde. »

CAE et Textron Aviation Defense continuent de faire progresser, d'intégrer et de permettre la transformation de la formation par les étapes d'analyse, de conception, d'exécution et d'évaluation afin d'assurer l'état de préparation des forces pour les plateformes actuelles et futures.

À propos de CAE

À CAE, nous fournissons aux gens qui occupent des rôles critiques le savoir-faire et les solutions nécessaires pour rendre le monde plus sécuritaire. En tant qu'entreprise technologique, nous tirons parti des technologies numériques pour recréer le monde réel en déployant des solutions logicielles de formation fondées sur la simulation et de soutien opérationnel critique. Par-dessus tout, nous permettons aux pilotes, aux membres d'équipage, aux compagnies aériennes, aux forces de défense et de sécurité, et aux professionnels de la santé de donner le meilleur d'eux-mêmes, chaque jour et lorsque les enjeux sont les plus élevés. Dans le monde entier, nous sommes présents partout où les clients ont besoin de nous, avec plus de 13 000 employés répartis dans environ 250 emplacements et centres de formation dans plus de 40 pays. CAE s'appuie sur plus de 75 ans d'innovations dans la conception de simulateurs de vol, de missions et médicaux de la plus haute fidélité possible et des programmes de formation alimentés par les technologies numériques. Nous intégrons le développement durable dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui comme demain, nous nous assurerons que nos clients sont prêts lors des moments qui comptent le plus.

Lisez notre rapport annuel mondial d'activités et de développement durable pour l'EX23.

